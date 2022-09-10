Отправьте меня назад: ретро-фото, вызывающие желание вернуться в прошлое

Хорошо не просто там, где нас нет, а ещё и там, где нас никогда не будет.
То есть в прошлом, атмосфера которого так ошеломляюще прекрасна, что становится печально из-за отсутствия машины времени.
Монро в 1953 году.
Здесь будущей звезде всего 20 лет.
Закулисье. Все те же 40-е.
Реклама защитных масок, выпущенная во время эпидемии 1937 года.
Белый танец 1900-е гг. Так дамам было принято приглашать кавалеров.
Фотосессия актрисы в 50-х.
И девушки, прервавшиеся перевести дыхание. 80-е годы, СССР.
Воплощение красоты 90-х.
Софи Лорен, Рим, 1955 год.
А она торгует в ларьке. 1994 год, Россия.
Подготовка к выходу.
Оригинальный купальник для фотосессии. США, 1940 год.
Помните? Это 1999 год.
СССР, 1923 год.
Софи Лорен и ее младшая сестра. Франция, 1955 год.
Ален Делон на отдыхе с актрисой Джейн Фонда. 1963 год.
Девушки-комсомолки в СССР были еще и спортивные.
Снимок принцессы сделан в 1995 году.
Стриптизерша на заседании суда доказывает, что ее белье скрывает все, что должно скрывать. К слову, девушку оправдали. США, 1983 год.
И первый конкурс «Мисс мира», 1952 год.
Демонстрируют Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд. 1957 год.
Совместная фотосессия гиганта Йоханна Кристинна Петурссона, рост которого составлял 2,34 м, и девушек-моделей. Исландия, 1950 год.
Дело было в 1931 году.
Бассейн «Москва». СССР, 1961 год.
Такой была женская мода в 50-х. США.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Куклы из СССР, с которыми многие играли в детстве
- 15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время
- 20+ снимков, наглядно показывающих ход времени
- Вещи из СССР, альтернативы которым во всём мире не найти
- 12 исторических фото, на которых запечатлено то, что уже никогда не увидеть в жизни
Ни тебе силиконовых сисек, ни синюшных от татух тел.
Начало чего если не секрет?)))
На фото Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. (Великобритания)
В 1990 году журнал Vogue вышел с этой легендарной черно-белой обложкой, на которой были почти все супермодели того времени.
Фотограф Питер Линдберг (настоящее имя Питер Бродбек)