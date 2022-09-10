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Отправьте меня назад: ретро-фото, вызывающие желание вернуться в прошлое

Отправьте меня назад: ретро-фото, вызывающие желание вернуться в прошлое

Автор:
10 сентября 2022 20:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Событие   воспоминание   интересно   ностальгия   ретро   фото   
3229
27

Хорошо не просто там, где нас нет, а ещё и там, где нас никогда не будет.

То есть в прошлом, атмосфера которого так ошеломляюще прекрасна, что становится печально из-за отсутствия машины времени.


×

Монро в 1953 году.


Здесь будущей звезде всего 20 лет.


Закулисье. Все те же 40-е.


Реклама защитных масок, выпущенная во время эпидемии 1937 года.


Белый танец 1900-е гг. Так дамам было принято приглашать кавалеров.


Фотосессия актрисы в 50-х.


И девушки, прервавшиеся перевести дыхание. 80-е годы, СССР.


Воплощение красоты 90-х.


Софи Лорен, Рим, 1955 год.


А она торгует в ларьке. 1994 год, Россия.


Подготовка к выходу.


Оригинальный купальник для фотосессии. США, 1940 год.


Помните? Это 1999 год.


СССР, 1923 год.


Софи Лорен и ее младшая сестра. Франция, 1955 год.


Ален Делон на отдыхе с актрисой Джейн Фонда. 1963 год.


Девушки-комсомолки в СССР были еще и спортивные.


Снимок принцессы сделан в 1995 году.


Стриптизерша на заседании суда доказывает, что ее белье скрывает все, что должно скрывать. К слову, девушку оправдали. США, 1983 год.


И первый конкурс «Мисс мира», 1952 год.


Демонстрируют Софи Лорен и Джейн Мэнсфилд. 1957 год.


Совместная фотосессия гиганта Йоханна Кристинна Петурссона, рост которого составлял 2,34 м, и девушек-моделей. Исландия, 1950 год.


Дело было в 1931 году.


Бассейн «Москва». СССР, 1961 год.


Такой была женская мода в 50-х. США.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   Событие   воспоминание   интересно   ностальгия   ретро   фото   
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15  комментариев
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83k
parallax 2 часа назад
Красота!
Ни тебе силиконовых сисек, ни синюшных от татух тел.
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6k
newegg 37 минут назад
Группа моделей в блузах из новой коллекции Б. Альтмана (B. Altman), 1950 год. (Photo by Nina Leen/The LIFE Picture Collection)

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238
MidMaster 48 минут назад
Возможно, лучше фото Дианы. Так-то она страшненькая
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7k
Shtoppi 54 минуты назад
<<Анджелина. Начало>>
Начало чего если не секрет?)))
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2k
Axel Час назад
К фото "Настоящие супермодели" не много подробностей

На фото Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд. (Великобритания)

В 1990 году журнал Vogue вышел с этой легендарной черно-белой обложкой, на которой были почти все супермодели того времени.
Фотограф Питер Линдберг (настоящее имя Питер Бродбек)
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6k
newegg 2 часа назад
Вернуться в прошлое хорошо б на пару часов, не больше.
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388
Миха newegg Полчаса назад
ага, увидеть, к примеру, свой двор, свою улицу, другие памятные для тебя места ...
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15k
Александр 3 часа назад
Не хочу я оказаться в 40х
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