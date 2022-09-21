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Почему волоски на теле не могут вырасти длиннее, нежели на голове?

Почему волоски на теле не могут вырасти длиннее, нежели на голове?

Автор:
21 сентября 2022 15:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Время   антропология   волосы   голова   длина   объяснение   организм   рост   тело   функция   
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Волосы – это предмет гордости, а подчас и зависти. За растительностью на голове старательно ухаживают, тогда как волоски на теле беспощадно истребляют.

У некоторых людей волосы на голове, если их не стричь, могут дорастать до 5 метров и даже более. А вот на теле – в подмышечных впадинах, в паху редко когда превышают длину 3 сантиметра. Почему природа так распределила длину волосяного покрова?

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Продолжительность жизни волоса на голове варьируется от 2 до 6 лет. На теле – груди, спине, конечностях они растут максимум полгода, а потом выпадают. То есть даже чисто физически они не способны достичь значительной длины: для этого отведено слишком мало времени

Что интересно, человек, хоть и относится к высшим  приматам, голый в отличие от своих сородичей. За два миллиона лет шерстный покров практически исчез. Почему так произошло?

Антропологи сходятся во мнении, что исчезновение волосяного покрова и появление пигмента меланина произошло примерно 1,2 млн лет тому назад. Самая правдоподобная и популярная теория, объясняющая причины этого, гласит, что прямоходящие обезьяны заселили жаркую саванну Африки. Пик активности приходился на день: в это время крупные хищники пережидали жару и спали.

В таких условиях шерсть постоянно провоцировала перегрев. Тогда как голая кожа в совокупности с потовыми железами значительно лучше защищала от перегревания, охлаждая организм. Меланин предупреждал солнечные ожоги. Но для защиты головы, видимо, природа решила «оставить» волосы.

Что касается интимных зон и подмышек, то растительность там сигнализировала другим особям о половой зрелости. То же самое касается и щетины у мужчин.

Ученые подчеркивают, что эволюция продолжается, хоть изменения и не видны, что называется, невооруженным глазом. И вполне может быть, что пару-тройку десятков поколений спустя люди вообще останутся без волосяного покрова, даже минимального. Хотя может статься и так, что наоборот запустятся механизмы его восстановления.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   антропология   волосы   голова   длина   объяснение   организм   рост   тело   функция   
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16  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Что касается интимных зон и подмышек, то растительность там сигнализировала другим особям о половой зрелости.
---------
Там растительность осталась, чтобы не натирались кожные складки, а не для сигнализации.
Брови и ресницы для защиты глаз от пота или воды, волосы в ухе тоже для защиты.
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17k
Сергей 55 минут назад
Был у меня коллега. На башке лысина конкретная, возле ушей чет там разве что осталось. А летом когда в футболке ходил, так видать что на руках и груди такой "свитер" - на снегу можно спать.
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342
adssaf afasffdsga Час назад
"В таких условиях шерсть постоянно провоцировала перегрев." - поразительно, что львы, гепард и прочие хищники в шерсти, живут в саваннах и пустынях. Во время охоты они разогреваются почище наших батарей. Особенно гепард. На них чё, эволюция отдыхает? Хрень теория.
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25k
Юрий Час назад
Почему у европеоидов волосы на голове растут, а у негроидов нет?
Про африканскую жару и выпадение шерсти совсем смешно.
По этой логике, все африканские животные должны быть лысые.
Ведь "голая кожа в совокупности с потовыми железами значительно лучше защищала от перегревания". Но кроме слонов (плюсом еще несколько видов) это ни у кого не произошло. Да и ночи в Африке бывают холодными, можно и замёрзнуть.

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1k
emporio_ss 2 часа назад
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3k
kleyman 2 часа назад
Почему не могут? Вот у лысых мужиков, волосы на жопе явно длиннее чем на башке.
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19k
ЦСКА 2 часа назад
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Удивительное существо - человек. В одних местах своего тела он ожесточённо борется с волосяным покровом, а в других, напротив, - трепетно выращивает и бережёт.
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10k
Ivan 3 часа назад
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