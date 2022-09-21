Почему волоски на теле не могут вырасти длиннее, нежели на голове?

В таких условиях шерсть постоянно провоцировала перегрев. Тогда как голая кожа в совокупности с потовыми железами значительно лучше защищала от перегревания, охлаждая организм. Меланин предупреждал солнечные ожоги. Но для защиты головы, видимо, природа решила «оставить» волосы.

Что касается интимных зон и подмышек, то растительность там сигнализировала другим особям о половой зрелости. То же самое касается и щетины у мужчин.