Почему волоски на теле не могут вырасти длиннее, нежели на голове?

Волосы – это предмет гордости, а подчас и зависти. За растительностью на голове старательно ухаживают, тогда как волоски на теле беспощадно истребляют.
У некоторых людей волосы на голове, если их не стричь, могут дорастать до 5 метров и даже более. А вот на теле – в подмышечных впадинах, в паху редко когда превышают длину 3 сантиметра. Почему природа так распределила длину волосяного покрова?
Продолжительность жизни волоса на голове варьируется от 2 до 6 лет. На теле – груди, спине, конечностях они растут максимум полгода, а потом выпадают. То есть даже чисто физически они не способны достичь значительной длины: для этого отведено слишком мало времени
Что интересно, человек, хоть и относится к высшим приматам, голый в отличие от своих сородичей. За два миллиона лет шерстный покров практически исчез. Почему так произошло?
Антропологи сходятся во мнении, что исчезновение волосяного покрова и появление пигмента меланина произошло примерно 1,2 млн лет тому назад. Самая правдоподобная и популярная теория, объясняющая причины этого, гласит, что прямоходящие обезьяны заселили жаркую саванну Африки. Пик активности приходился на день: в это время крупные хищники пережидали жару и спали.
В таких условиях шерсть постоянно провоцировала перегрев. Тогда как голая кожа в совокупности с потовыми железами значительно лучше защищала от перегревания, охлаждая организм. Меланин предупреждал солнечные ожоги. Но для защиты головы, видимо, природа решила «оставить» волосы.
Что касается интимных зон и подмышек, то растительность там сигнализировала другим особям о половой зрелости. То же самое касается и щетины у мужчин.
Ученые подчеркивают, что эволюция продолжается, хоть изменения и не видны, что называется, невооруженным глазом. И вполне может быть, что пару-тройку десятков поколений спустя люди вообще останутся без волосяного покрова, даже минимального. Хотя может статься и так, что наоборот запустятся механизмы его восстановления.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Там растительность осталась, чтобы не натирались кожные складки, а не для сигнализации.
Брови и ресницы для защиты глаз от пота или воды, волосы в ухе тоже для защиты.
Если гепард научится согреваться ночью, то днём будут иметь преимущество более лысые коты.
Про африканскую жару и выпадение шерсти совсем смешно.
По этой логике, все африканские животные должны быть лысые.
Ведь "голая кожа в совокупности с потовыми железами значительно лучше защищала от перегревания". Но кроме слонов (плюсом еще несколько видов) это ни у кого не произошло. Да и ночи в Африке бывают холодными, можно и замёрзнуть.