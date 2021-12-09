Загадка бронзового века: Британский музей впервые покажет Сихендж

Загадочный Сихендж, обнаруженный в 1998 году у побережья английского графства Норфолк, впервые покажут общественности в рамках выставки Британского музея «Мир Стоунхенджа», которая откроется в феврале. Памятник бронзового века был назван по аналогии со Стоунхенджем и представляет из себя круг из 54 деревянных столбов с перевернутым дубовым пнем посередине.
Подобно мифическому затерянному городу Атлантида, Сихендж молча выжидал своего открытия тысячи лет. Но в то время как Атлантида будоражила воображение мечтателей и ученых, никто и не догадывался о существовании загадочного деревянного круга — до тех пор, пока в 1998 году дюны на пляже Норфолка не унесла сильная буря.
Сложно представить изумление археологов, когда они нашли это огромное сооружение бронзового века, возрастом более 4000 лет, в практически идеальном состоянии. О существовании подобных кругов говорили давно, но, в отличие от Стоунхенджа, который простоял 5 000 лет, деревянные круги практически исчезли. До этого археологи иногда находили ямы для столбов в земле и деревянные щепки, но это находка стала первым настоящим доказательством их существования.
«Это загадочное место, — говорит доктор Дженнифер Векслер, специалист по доисторической и древней археологии. — Сихендж — мистический и интригующий, возможно, он был местом поклонения, возможно, способом для построивших его людей установить связь с космосом. Но что действительно удивительно, так это то, что он сохранился».
Как и Стоунхендж, Сихендж помогает сформировать наше понимание культуры неолита и бронзового века. Точное использование и назначение круга остаются загадкой, но за это время появилось несколько интересных теорий.
Некоторые думают, что Сихендж могли использовать для ритуалов, связанных со смертью; наиболее вероятно, для «экскарнации», когда тело помещали на перевернутое дерево и отделяли плоть от костей, позволяя ей сгнить или быть съеденной, чтобы таким образом освободить дух человека.
«Возможно, это также было место для связи с предками, — говорит доктор Векслер. — Мы знаем, что люди, построившие Сихендж, были крестьянами, тесно связанных с погодой и верой в возрождение».
Примерно за 20 лет, прошедших с момента открытия Сихенджа, археологические методы продвинулись достаточно, чтобы ученые могли получить новые данные. Благодаря радиоуглеродному датированию и кольцам деревьев, найденным в оставшихся пнях, мы знаем, что Сихендж был построен весной или летом 2049 года до нашей эры, а перевернутый дуб в центре, вероятно, повалило во время шторма, и его притащили к будущему памятнику на веревке из плетеной жимолости.
Отметки на дубовых столбах Сихенджа показывают, что при его строительстве использовался 51 бронзовый топор, что говорит о том, что для его создания собралось множество человек. Скорее всего, они жили в скромных хижинах из плетня и обмазки, готовили на открытом огне и носили шерстяные туники.
Ранее в этом году в своей книге «Stonehenge — Temple Cipher Roof» архитектор Сара Юбанк изложила теорию, согласно которой Стоунхендж когда-то был зданием, а каменные монолиты служили опорами для круглой скатной крыши. Она считает, что у Сихенджа могла быть похожая конструкция.
«Это имеет смысл, если вы представите людей бронзового века похожими на нас, — говорит она. — Три четверти года Британия — довольно ужасное место. Если идет проливной дождь, разве вам захочется проводить церемонии на улице?»
Юбанк считает, что люди бронзового века были способны создавать более сложные структуры: «Мы говорим о людях, которые заметили, что если определенные камни сильно нагреть, то получится металл, — говорит она. — Нам нравится думать, что, поскольку у нас есть мобильные телефоны и другие вещи, мы намного умнее, чем люди в прошлом. Но мы взяли за основу то, что обнаружили люди прошлого, поэтому я бы сказала, что человек, который сплавил металл для изготовления бронзы, не уступал в интеллекте современным программистам. Техника, которая использовалась при строительстве пирамид [которые были построены примерно в то же время, что и деревянный круг], не хуже всего, что мы можем сделать сегодня, учитывая, что у нас есть машины».
Доктор Векслер скептически относится к теории крыши, но говорит следующее: «Самое замечательное в Стоунхендже — это то, что насчет него существует множество теорий, которые нам нужно продолжать изучать».
После открытия Сихенджа на месте провели раскопки, и специалисты, которые помогли поднять военный корабль Генриха VIII, «Мэри Роуз», посоветовали вытащить деревянные столбы, чтобы сохранить древесину. Часть круга выставили в соседнем городе Кингс-Линн, но из-за нехватки места не удалось выставить всю конструкцию целиком.
Но теперь, к новой выставке Британского музея, круг будет полностью реконструирован и выставлен рядом с другими чудесами бронзового века, включая шляпы конической формы из чистого золота: одна из Германии, другая из Франции. Обе шляпы украшены сложными солнечными узорами, которые демонстрируют религиозное значение солнца для доисторических людей.
Кроме того, на выставке покажут знаменитый золотой ромб, найденный на месте захоронения вождя кургана Буш недалеко от Стоунхенджа. Курган был обнаружен в 1808 году. Золотой ромб украшен замысловатыми узорами, которые свидетельствует о том, что человек, сделавший его, обладал знаниями геометрии, и считается лучшим образцом золотого мастерства бронзового века, найденным в Британии.
Выставка «Мир Стоунхенджа» пройдет в Британском музее с 17 февраля по 17 июля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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