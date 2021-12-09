Загадка бронзового века: Британский музей впервые покажет Сихендж

Подобно мифическому затерянному городу Атлантида, Сихендж молча выжидал своего открытия тысячи лет. Но в то время как Атлантида будоражила воображение мечтателей и ученых, никто и не догадывался о существовании загадочного деревянного круга — до тех пор, пока в 1998 году дюны на пляже Норфолка не унесла сильная буря.

Сложно представить изумление археологов, когда они нашли это огромное сооружение бронзового века, возрастом более 4000 лет, в практически идеальном состоянии. О существовании подобных кругов говорили давно, но, в отличие от Стоунхенджа, который простоял 5 000 лет, деревянные круги практически исчезли. До этого археологи иногда находили ямы для столбов в земле и деревянные щепки, но это находка стала первым настоящим доказательством их существования.

«Это загадочное место, — говорит доктор Дженнифер Векслер, специалист по доисторической и древней археологии. — Сихендж — мистический и интригующий, возможно, он был местом поклонения, возможно, способом для построивших его людей установить связь с космосом. Но что действительно удивительно, так это то, что он сохранился».