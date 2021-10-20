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Дайвер нашел у берегов Израиля меч крестоносца

Дайвер нашел у берегов Израиля меч крестоносца (10 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 08:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Израиль   археология   крестовый поход   находки   новости   
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По данным Управления древностей Израиля, дайвер обнаружил меч на дне Средиземного моря в естественной бухте недалеко от портового города Хайфа. Специалисты отмечают, что древний клинок «удивительно хорошо сохранился», и полагают, что он принадлежал рыцарю крестовых походов.

Хотя 90-сантиметровый меч полностью покрыт морскими организмами, внимательный дайвер-любитель по имени Шломи Кацин все равно заметил его рукоять на четырехметровой глубине среди керамических обломков и якорей. По-видимому, морские течения сместили песок, скрывавший артефакт практически целое тысячелетие. Мужчина вытащил меч на поверхность и сообщил о находке в Управление древностей Израиля (IAA).

По словам Коби Шарвита из отдела морской археологии IAA, естественная бухта, в которой обнаружили меч, в период с 11 по 13 век служила укрытием для моряков, в том числе крестоносцев, во время сильного шторма. «Эти условия издавна привлекали торговые суда, которые оставили после себя множество археологических находок. Недавно найденный меч – лишь одна из них», – сказал он. Несмотря на то, что форма клинка угадывается смутно, Шарвит уверен, что он восходит к временам крестовых походов.

«Подводные исследования динамичны, – сказал Шарвит. – Даже самый небольшой шторм сдвигает песок и обнажает некоторые участки на морском дне, одновременно закапывая другие. Поэтому жизненно важно сообщать о любых таких находках, и мы всегда стараемся задокументировать их на месте, чтобы получить как можно больше археологических данных».

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Метки: Ynews   Израиль   археология   крестовый поход   находки   новости   
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