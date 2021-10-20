Дайвер нашел у берегов Израиля меч крестоносца

По словам Коби Шарвита из отдела морской археологии IAA, естественная бухта, в которой обнаружили меч, в период с 11 по 13 век служила укрытием для моряков, в том числе крестоносцев, во время сильного шторма. «Эти условия издавна привлекали торговые суда, которые оставили после себя множество археологических находок. Недавно найденный меч – лишь одна из них», – сказал он. Несмотря на то, что форма клинка угадывается смутно, Шарвит уверен, что он восходит к временам крестовых походов.