Мать и дочь сбивают всех с толку, потому что выглядят как сёстрёнки

Женщинам приятно, когда они выглядят младше, чем на свой реальный возраст. Сегодня мы расскажем о 40-летней Карли Джонсон из Манчестера, которая больше похожа на сестру собственной дочки.
Карли уже прозвали женской версией Бенджамина Баттона, ведь всякий раз, когда она выходит куда-то со своей 17-летней дочерью Киа Дуглас, люди думают, что они сёстры или подружки.
Карли любит вечеринки, часто ходит тусить с собственной дочкой. И шикарная мама постоянно привлекает внимание, особенно молодых мужчин.
Так и конкуренцию дочке может составить! Отбить кавалера!
Карли признаётся, что ей неловко. Да, внимание ей приятно, однако когда мужчины спрашивают о её привлекательной подруге - дочке - ей становится не по себе.
40-летняя мама раскрывает секрет красоты, и он просто - всё дело в генах. её мать в 68 лет тоже выглядит молодо. А бабушке, когда той было уже за 90, все давали не больше 70.
Так что семья Джонсон явно вытянула счастливый генетический билет.
"Я всегда выглядела моложе своих лет. Когда мне исполнился 21 год, я, наверное, выглядел на 16", - признаётся Карли.
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Моя тёща родила мою будущую жену как только исполнилось 17 лет. Вот там веселей: я ходил в гости к девушке (в начале отношений ей было 24 года), а иногда засматривался на её маму. А мне было 30 - почти ровно посередине.
Ну, если мамашке с натяжкой и можно поставить +, вернее её хирургу.
То чего она специально дочь гнобит и закармливает? Специально? Чтобы на её фоне казаться моложе?