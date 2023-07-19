Мать и дочь сбивают всех с толку, потому что выглядят как сёстрёнки

40-летняя мама раскрывает секрет красоты, и он просто - всё дело в генах. её мать в 68 лет тоже выглядит молодо. А бабушке, когда той было уже за 90, все давали не больше 70.



Так что семья Джонсон явно вытянула счастливый генетический билет.