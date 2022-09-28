Школота не успокаивается: поток невнятного сознания на ответах Mail.ru

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Кто все те люди, которые задают вопросы на самом непонятном сервисе Мейла? Удивительно, но этот монстр (я про ответы, а не сам Мейл) начала нулевых до сих пор существует. Пользы, конечно, несёт не очень много.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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