Школота не успокаивается: поток невнятного сознания на ответах Mail.ru

Кто все те люди, которые задают вопросы на самом непонятном сервисе Мейла? Удивительно, но этот монстр (я про ответы, а не сам Мейл) начала нулевых до сих пор существует. Пользы, конечно, несёт не очень много.

1. 0 Источник:

2. Главная сентябрьская проблема Mail.ru 0 Источник:

×

×

3. Хотя некоторые ответы смешные. Глупые, но смешные 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. Полезные советы по программированию на Mail.ru 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. Полезные медицинские советы 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Гениально 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. 0 Источник:

12. 0 Источник:

13. 0 Источник:

14. 0 Источник: