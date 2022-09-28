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Школота не успокаивается: поток невнятного сознания на ответах Mail.ru

Школота не успокаивается: поток невнятного сознания на ответах Mail.ru

Автор:
28 сентября 2022 14:49
Сообщество : Юмор
Метки: mail.ru   Юмор   вопросы   ответы   подборка   прикол   
4953
15
Кто все те люди, которые задают вопросы на самом непонятном сервисе Мейла? Удивительно, но этот монстр (я про ответы, а не сам Мейл) начала нулевых до сих пор существует. Пользы, конечно, несёт не очень много.
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Источник:

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Метки: mail.ru   Юмор   вопросы   ответы   подборка   прикол   
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9  комментариев
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1k
vijilante 2 минуты назад
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Andrey G 18 минут назад
Последнее - истина.
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11k
кот базилий 21 минуту назад
Полная дебилизация, мобилизация этих умов не коснется.
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331
SVG 22 минуты назад
Девушка как то спросила -Что такое ПО? И как его устанавливать. Всей конторой родили ответ - ПО- Пассивная Оборона устанавливается внутрь жёсткого диска.
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7k
Том Джоуд Полчаса назад
Наркоманы! (с)
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13k
Artem 45 минут назад
y
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6k
Алексей Час назад
Лет 12-13 назад по молодости часто на Ответах зависал, интересно было. По возможности отвечал на интересные вопросы, сам иногда задавал и мне отвечали. Почти все вопросы были адекватные. А потом в один момент как будто что-то надломилось. Полез такой трэшак! А в политический раздел хоть вообще не заходи. В посте приведены примеры ещё более-менее нормальных вопросов. Уже лет 10 туда не совался, не интересно.
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14k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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