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Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела

Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела

Автор:
19 сентября 2022 18:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   отдел кадров   подбор персонала   подборка   прикол   эйчары   
1537
15
Отдел кадров терпеть не могут все: и руководитель, и соискатели. А если разобраться, то в чём их вина? Порция зачётной переписки и отборных мемов.
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Источник:

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Метки: Юмор   отдел кадров   подбор персонала   подборка   прикол   эйчары   
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3  комментария
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3k
americos 2 минуты назад
Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. Кадровик:
К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Мужчина:
И всё-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому - позвоните.
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4k
sedoisever 4 минуты назад
С чего это ОК самый ненавистный отдел? Туда чаще, чем в бухгалтерию обращаются.
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6k
rutt Полчаса назад
Вы приняты на место директора отдела кадров.
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