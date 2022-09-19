Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела

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Отдел кадров терпеть не могут все: и руководитель, и соискатели. А если разобраться, то в чём их вина? Порция зачётной переписки и отборных мемов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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