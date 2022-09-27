Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни

Танцор и певец Борис Моисеев умер днём 27 сентября 2022 года. Ему было 68 лет.
О смерти певца первым узнал его арт-директор Сергей Горох, который обнаружил тело артиста. Он приехал навестить Бориса Михайловича после перенесённого инсульта. Увидев тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице Сергей тут же вызвал скорую помощь. Приехавшим медикам осталось только констатировать смерть.
Смерть артиста Горох также подтвердил в разговоре с РИА Новости.
"Да, это так… Сегодня в 2 часа", - сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно. Причина смерти тоже пока не известна.
Ранее брат Бориса Моисеева Маркс Толкач рассказывал в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, что за состоянием Бориса Михайловича следят недолжным образом.
«Надо было исключить из его рациона алкоголь, убрать курево, а он, пожалуйста, через какое-то время получает очередной инсульт. Потихоньку его отправляют на тот свет. Другого мнения у меня нет», — заявил брат Моисеева.
Кроме того, у мужчины были подозрения, что Горох уже давно обокрал Моисеева.
«Мне была сказана информация о том, что Горох все распродал из московской квартиры Бори, и там уже ничего нет!» — пожаловался мужчина.
Также брат 68-летнего артиста рассказал, что Борис Моисеев завещал свою квартиру в Юрмале дочери Аллы Пугачевой певице Кристине Орбакайте. Толкач рассказал, что не против этого.
«У меня нет жадности и агрессии до наследства Бориса. Он благородно поступил. Алла Пугачева ему много помогала в жизни», — сказал брат Моисеева.
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АНТИФИШКИ
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В общем то безобидный шут
"...и прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царство Небесное"
И небрежно улыбнусь в момент прощанья..."
Смешной был дядька. А АБ быстро подсуетилась. ((( И этот Горох видимо тоже. Ну это было предсказуемо,у Зыкиной тоже всё сразу растащили. И ведь нет совести у людей...(((
Теперь же не ординарная личность.
Он не был [мат] он в него играл.
Так нам объясняли.
А вот Алка Борисовна и ее доча, которые получат его имущество могли бы и позаботится о человеке.
Алка амбасадор геев в Рф, она из питает во все передачи и потом имеет с них бабло.