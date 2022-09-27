Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни

О смерти певца первым узнал его арт-директор Сергей Горох, который обнаружил тело артиста. Он приехал навестить Бориса Михайловича после перенесённого инсульта. Увидев тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице Сергей тут же вызвал скорую помощь. Приехавшим медикам осталось только констатировать смерть.

×

×

Смерть артиста Горох также подтвердил в разговоре с РИА Новости.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", - сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно. Причина смерти тоже пока не известна.