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Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни

Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни

Автор:
27 сентября 2022 17:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Моисеев   болезнь   интересное   российская эстрада   умер   фото   шоу бизнес   
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Танцор и певец Борис Моисеев умер днём 27 сентября 2022 года. Ему было 68 лет.

О смерти певца первым узнал его арт-директор Сергей Горох, который обнаружил тело артиста. Он приехал навестить Бориса Михайловича после перенесённого инсульта. Увидев тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице Сергей тут же вызвал скорую помощь. Приехавшим медикам осталось только констатировать смерть.

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Смерть артиста Горох также подтвердил в разговоре с РИА Новости.

"Да, это так… Сегодня в 2 часа", - сказал Горох, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что о датах церемонии прощания и похорон еще ничего не известно. Причина смерти тоже пока не известна.

Ранее брат Бориса Моисеева Маркс Толкач рассказывал в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, что за состоянием Бориса Михайловича следят недолжным образом.

«Надо было исключить из его рациона алкоголь, убрать курево, а он, пожалуйста, через какое-то время получает очередной инсульт. Потихоньку его отправляют на тот свет. Другого мнения у меня нет», — заявил брат Моисеева.

Кроме того, у мужчины были подозрения, что Горох уже давно обокрал Моисеева.

«Мне была сказана информация о том, что Горох все распродал из московской квартиры Бори, и там уже ничего нет!» — пожаловался мужчина.

Также брат 68-летнего артиста рассказал, что Борис Моисеев завещал свою квартиру в Юрмале дочери Аллы Пугачевой певице Кристине Орбакайте. Толкач рассказал, что не против этого.

«У меня нет жадности и агрессии до наследства Бориса. Он благородно поступил. Алла Пугачева ему много помогала в жизни», — сказал брат Моисеева.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Моисеев   болезнь   интересное   российская эстрада   умер   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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6k
GROMOZEKA 41 минуту назад
Забавный был дядька, земля ему пухом.
В общем то безобидный шут
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38k
Борис 8 минут назад
Эта песня даже очень нравилась.
"...и прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царство Небесное"
Ссылка youtu.be
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1k
muhomor 10 минут назад
Есть брателла,а хатёнку завещал НОСАТОЙ??!!Это КАК
или брателла липовый??
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13
Candy girl 11 минут назад
"Я любовь свою оставлю у порога
И небрежно улыбнусь в момент прощанья..."
Смешной был дядька. А АБ быстро подсуетилась. ((( И этот Горох видимо тоже. Ну это было предсказуемо,у Зыкиной тоже всё сразу растащили. И ведь нет совести у людей...(((
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5k
saliamnn 21 минуту назад
Каждый крутиться по своему в этом мире.Я его не понимал.Для кого то он кумир.Все мы разные.Как сказал Высоцкий0"Однако и вреда от него никакого..."
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1k
Sergius SPb 22 минуты назад
Раньше его обзывали [мат].
Теперь же не ординарная личность.
Он не был [мат] он в него играл.
Так нам объясняли.
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1k
Antarez 22 минуты назад
Он родился в тюрьме, что ещё хотеть от этого человека.
А вот Алка Борисовна и ее доча, которые получат его имущество могли бы и позаботится о человеке.
Алка амбасадор геев в Рф, она из питает во все передачи и потом имеет с них бабло.
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7k
piton13 Полчаса назад
Вот так надо косить от мобилизации
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15k
Александр 43 минуты назад
Земля пухом
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120
Sata33 45 минут назад
Легендарный чел ...
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