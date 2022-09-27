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Никола Тесла делал себе рентген еще в 1896 году

Никола Тесла делал себе рентген еще в 1896 году

Автор:
27 сентября 2022 13:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   наука   никола тесла   рентген   рентгеновские лучи   факты   эксперименты   
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Изобретатель Никола Тесла известен своими работами с электричеством и радио. Однако мало кто знает, что его научная деятельность распространялась и на другие сферы физики. В частности, он далеко продвинулся в работе с рентгеновскими лучами, начав экспериментировать с этой технологией еще в 1894 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   наука   никола тесла   рентген   рентгеновские лучи   факты   эксперименты   
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1  комментарий
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Andrei 11 минут назад
Это не рентгеновские снимки, это снимки флюорисцентного экрана светящегося от рентгеновского излучения. Рентгеновские же снимки негативные.
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