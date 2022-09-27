Никола Тесла делал себе рентген еще в 1896 году

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Изобретатель Никола Тесла известен своими работами с электричеством и радио. Однако мало кто знает, что его научная деятельность распространялась и на другие сферы физики. В частности, он далеко продвинулся в работе с рентгеновскими лучами, начав экспериментировать с этой технологией еще в 1894 году.
Тесла начал экспериментировать с энергией излучения в конце XIX века, когда заметил повреждения на пленке от предыдущих экспериментов. Через год после начала экспериментов Теслы немецкий профессор физики Вильгельм Рентген опубликовал отчет о рентгеновских лучах. По сей день открытие рентгеновских лучей связывают с Рентгеном, но в реальности Тесла не отстава от негол. Если бы пожар не уничтожил его студию в 1895 году вместе с оборудованием, он, возможно, даже опередил бы Рентгена.
Тем не менее, никаких обид между учеными не было. Напротив, когда исследование Рентгена было опубликовано, Тесла отправил ему письмо с поздравлениями и включил в него некоторые изображения, которые он делал. В ответном письме Рентген высоко оценил его работу.
После публикации Рентгена Тесла продолжал узнавать больше о рентгеновских лучах. Он провел свои собственные эксперименты, создав высокоэнергетическую вакуумную лампу, которая работала на выходе катушки Тесла — его самого известного изобретения. Назвав свои снимки «теневыми диаграммами», Тесла делал их, используя самую простую модель, которую смог найти, — самого себя. Рентгеновские снимки его стопы (с металлическими частями его ботинка ) и его руки являются отличным свидетельством его работы.
Тем не менее, никаких обид между учеными не было. Напротив, когда исследование Рентгена было опубликовано, Тесла отправил ему письмо с поздравлениями и включил в него некоторые изображения, которые он делал. В ответном письме Рентген высоко оценил его работу.
После публикации Рентгена Тесла продолжал узнавать больше о рентгеновских лучах. Он провел свои собственные эксперименты, создав высокоэнергетическую вакуумную лампу, которая работала на выходе катушки Тесла — его самого известного изобретения. Назвав свои снимки «теневыми диаграммами», Тесла делал их, используя самую простую модель, которую смог найти, — самого себя. Рентгеновские снимки его стопы (с металлическими частями его ботинка ) и его руки являются отличным свидетельством его работы.
Но на этом вклад Теслы в мир радиологии не закончился. Он быстро указал на пользу рентгеновских лучей в области медицины. Отметив, что рентгеновские лучи отображают более плотные тела иначе, чем менее плотные, он описал, как эту технологию можно использовать для поиска посторонних предметов в теле или даже для выявления заболеваний легких.
Он также был одним из первых ученых, описавших опасные последствия работы с рентгеновскими лучами и радиацией. Он отметил изменения кожи, боль, отек и даже выпадение волос. Он ошибочно приписал это озону и азотистой кислоте, генерируемым лучами, а не самим лучам. Но это не помешало ему попытаться принять некоторые ранние меры безопасности против этих негативных последствий.
Он также был одним из первых ученых, описавших опасные последствия работы с рентгеновскими лучами и радиацией. Он отметил изменения кожи, боль, отек и даже выпадение волос. Он ошибочно приписал это озону и азотистой кислоте, генерируемым лучами, а не самим лучам. Но это не помешало ему попытаться принять некоторые ранние меры безопасности против этих негативных последствий.
Продолжая совершенствовать рентген, он понял, что расстояние и время являются факторами, спасающими организм человека от их пагубного воздействия. Он даже пытался сделать алюминиевый экран, чтобы создать защитный барьер между собой и лучами.
Несмотря на свою новаторскую работу, Тесла страдал от финансовых проблем. Выселенный из многих отелей Нью-Йорка за неоплату счетов, он в конце концов умер в одиночестве в отеле New Yorker. Ему было 86 лет. Сегодня его наследие высоко ценится учеными благодаря его значительному вкладу в разные области науки и влиянию созданных им технологий.
Несмотря на свою новаторскую работу, Тесла страдал от финансовых проблем. Выселенный из многих отелей Нью-Йорка за неоплату счетов, он в конце концов умер в одиночестве в отеле New Yorker. Ему было 86 лет. Сегодня его наследие высоко ценится учеными благодаря его значительному вкладу в разные области науки и влиянию созданных им технологий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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