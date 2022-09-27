Никола Тесла делал себе рентген еще в 1896 году

Тесла начал экспериментировать с энергией излучения в конце XIX века, когда заметил повреждения на пленке от предыдущих экспериментов. Через год после начала экспериментов Теслы немецкий профессор физики Вильгельм Рентген опубликовал отчет о рентгеновских лучах. По сей день открытие рентгеновских лучей связывают с Рентгеном, но в реальности Тесла не отстава от негол. Если бы пожар не уничтожил его студию в 1895 году вместе с оборудованием, он, возможно, даже опередил бы Рентгена.

Тем не менее, никаких обид между учеными не было. Напротив, когда исследование Рентгена было опубликовано, Тесла отправил ему письмо с поздравлениями и включил в него некоторые изображения, которые он делал. В ответном письме Рентген высоко оценил его работу.

После публикации Рентгена Тесла продолжал узнавать больше о рентгеновских лучах. Он провел свои собственные эксперименты, создав высокоэнергетическую вакуумную лампу, которая работала на выходе катушки Тесла — его самого известного изобретения. Назвав свои снимки «теневыми диаграммами», Тесла делал их, используя самую простую модель, которую смог найти, — самого себя. Рентгеновские снимки его стопы (с металлическими частями его ботинка ) и его руки являются отличным свидетельством его работы.