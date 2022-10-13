Народный мститель или таёжный монстр: история Григория Кочкина

Видимо, Григорий страдал какими-то отклонениями в психике, поскольку маниакально желала продолжить род, как наказывал ему отец. Но все женщины, которые добровольно ложились с ним постель, не беременели. Тогда он стал похищать приглянувшихся красавиц из соседних деревень и брать их силой. Но эта мерзкая методика не дала результата. И все так и длилось бы, не повстречай Кочкин любовь своей жизни.

Ее звали Анисья Соломатова. Но в банде, где она стала единственной женщиной, Анисью звали Дора. Бандита долго не могли изловить. Ведь в каждой деревне, которую он грабил, у него были свои информаторы. Если организовывалась засада, любой пацан мог бросить на краю деревни большую палку, толстый конец которой указывал на деревню. Казалось бы, что такого, детвора озорует. Случайный человек ничего бы не заподозрил. А на самом деле это был знак. И кочкинцы обходили деревню.

От агентов чекисты узнали, где и когда в конце июня 1929 году банда проведет налет на обоз, который должен был проходить недалеко от деревни Жердовки. Ограбление удалось, а потом бандиты еще и обнесли четыре дома на заимке Вотякова. И тут-то их нашел ожидаемый конец: Григория убили выстрелом в шею (пуля вышла через правый глаз), Дору и подручных схватили.