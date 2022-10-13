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Народный мститель или таёжный монстр: история Григория Кочкина

Народный мститель или таёжный монстр: история Григория Кочкина

Автор:
13 октября 2022 11:50
Сообщество : Исторические факты
Метки: Григорий Кочкин   Дора   Жизнь   атаман   банда   история   колдовство   любовь   преступник   тайга   
2704
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Этого человека считали заговорённым и называли таёжным ужасом. А некоторые вообще сомневались, что он человек. Ведь Григория Кочкина не брала ни пуля, ни сабля. Впрочем, до поры до времени.

Самый известный бандит и душегуб Иркутской губернии – Григорий Александрович Кочкин был настолько опасен, что даже после смерти его продолжали бояться. Голову преступника отделили от тела и закатали в банку. А то вдруг оживет. С нечистым ведь знался…

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В прошлом вахмистр царской армии и Георгиевский кавалер был огромного роста, крепкий, сильный, волевой, умел повести за собой других. На кривую дорожку свернул ради мести: чекисты расправились с его отцом. Который хоть и не славился добропорядочностью, но все же один растил как мог Гришку и двух его братьев.

Вернувшись с фронтов Первой мировой, в 1921 году он сколотил банду из дюжины головорезов и долгие годы терроризировал жителей губернии. Никто не мог найти на бандитов управы.

Правнучка Кочкина рассказала следующее о предке (со слов бабушки):

Григорий имел отлично развитую интуицию и чувство самосохранения. Он был неуловимым, пули его не брали – крестьяне поговаривали, что дело в шаманском заговоре. Мол, Григорий специально ездил к шаманке на окраину Усть-Орды, чтобы заговорить себя и награбленное золото. Вся наша семья знает – он обворовывал церкви, крал золото, «раскулачивал» местных чиновников.

Видимо, Григорий страдал какими-то отклонениями в психике, поскольку маниакально желала продолжить род, как наказывал ему отец. Но все женщины, которые добровольно ложились с ним постель, не беременели. Тогда он стал похищать приглянувшихся красавиц из соседних деревень и брать их силой. Но эта мерзкая методика не дала результата. И все так и длилось бы, не повстречай Кочкин любовь своей жизни.

Ее звали Анисья Соломатова. Но в банде, где она стала единственной женщиной, Анисью звали Дора. Бандита долго не могли изловить. Ведь в каждой деревне, которую он грабил, у него были свои информаторы. Если организовывалась засада, любой пацан мог бросить на краю деревни большую палку, толстый конец которой указывал на деревню. Казалось бы, что такого, детвора озорует. Случайный человек ничего бы не заподозрил. А на самом деле это был знак. И кочкинцы обходили деревню.

От агентов чекисты узнали, где и когда в конце июня 1929 году банда проведет налет на обоз, который должен был проходить недалеко от деревни Жердовки. Ограбление удалось, а потом бандиты еще и обнесли четыре дома на заимке Вотякова. И тут-то их нашел ожидаемый конец: Григория убили выстрелом в шею (пуля вышла через правый глаз), Дору и подручных схватили.

Голову Кочкина поместили в банку и залили специальной жидкостью для сохранности. Дору усадили рядом и сделали единственное фото преступника. Оно до сих пор находится в архивах музея ГУ МВД по Иркутской области. После 30-х емкость с черепом исчезла в неизвестном направлении.

Дора попала в тюрьму, находясь на позднем сроке беременности. В отношении беременных и кормящих высшая мера не могла быть применена. Но женщина об этом не знала, поэтому послушалась совета подосланной сокамерницы («намаешься по лагерям с дитем») и согласилась на аборт. Который сделали прямо в камере. Препятствий для высшей меры больше не было, и приговор привели в исполнение.

Считалось, что изрядную долю награбленного, в том числе и часть сокровищ Колчака, банда зарыла в лесных землянках в лесах рядом с Никольском, Оёком, Жердовкой и другими населенными пунктами. Но максимум, что удавалось найти искателям кладов, это несколько медных монет.

В течение нескольких следующих лет оставшихся членов банды переловили. Подручных Кочкина ждала та же участь, что и главаря и его любимую. Он словно хотел соединить банду уже там, за чертой. Не так сильно оказалось шаманское колдовство: оно не уберегло бандитов от пуль. Но, видимо, скрыло в вечных объятиях молчаливой тайги сокровища, шансы на обнаружение которых ничтожно малы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Григорий Кочкин   Дора   Жизнь   атаман   банда   история   колдовство   любовь   преступник   тайга   
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27  комментариев
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18k
alexis 2 часа назад
Ни одна не понесла, любовница сделала аборт, но правнучка есть.
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2k
Святые Равиоли Час назад
"Но все женщины, которые добровольно ложились с ним (Кочкиным) постель, не беременели. Тогда он стал похищать приглянувшихся красавиц из соседних деревень и брать их силой. Но эта мерзкая методика не дала результата. И все так и длилось бы, не повстречай Кочкин любовь своей жизни."
"Дора попала в тюрьму, находясь на позднем сроке беременности. ...Но женщина об этом не знала, поэтому послушалась совета подосланной сокамерницы («намаешься по лагерям с дитем») и согласилась на аборт. Который сделали прямо в камере."
"Правнучка Кочкина рассказала следующее о предке (со слов бабушки):..."

Сначала Кочкин был хронически бесплоден, затем какое-то мужеподобное тулово якобы от него сначала понесло, а потом сделало аборт, а потом появилась правнучка. КАК???
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804k
Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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2k
Старичок 2 часа назад
рен-тв бьётся в падучей.
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Лёха 2 часа назад
"Григорий страдал какими-то отклонениями в психике, поскольку маниакально желала продолжить род,"
Оно сама рожать?
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15k
Александр 2 часа назад
В Америке был бы героем и кино сняли бы как про Бонни и Клайда. Там любят головорезов.
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3k
Nigilist 2 часа назад
1. Единственная забеременевшая "любовь" атамана - сделала аборт и далее была расстреляна.
2. Правнучка Кочкина рассказала следующее о предке (со слов бабушки) ...
И как соотнести сии факты (утверждения)???
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2k
Игорь 2 часа назад
"Григорий страдал какими-то отклонениями в психике, поскольку маниакально желалА продолжить род"
вычитывай текст перед выкладкой, а не просто Ctrl+C - Ctrl+V
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12k
harlamov 3 часа назад
Эта Дора вылитый мужик. Ну и вкусы у бандита Кочкина.
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12k
котегRUS 3 часа назад
пойду ка пробегусь с металлоискателем...
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61k
doker 3 часа назад
Мы сильно преувеличиваем ценность "сокровищ" изъятых в сёлах сибирской глухомани - медь, серебро изредка, бумажные ассигнации...
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