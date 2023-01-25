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Смерть в стиле fin de siecle: как умерла Мария Висновская?

Смерть в стиле fin de siecle: как умерла Мария Висновская?

Автор:
25 января 2023 16:11
Сообщество : RealFishki
Метки: Александр Бартенев   Жизнь   Мария Висновская   выбор   детектив   конец века   смерть   упадничество   ценность   
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Конец XIX века, как это нередко бывает, проходил для общества в упадническом настроении. Оно даже особое название имело – fin de siecle, что с французского переводится как «конец века». Чем всё это закончится, и что нас ждёт впереди? Неизвестно. А потому можно погрузиться в пучину уныния и отринуть общепринятые нормы морали. На случай наступления конца света, чтобы не было мучительно больно по поводу скучной и впустую растраченной жизни.

Актриса Мария Висновская была настоящей звездой Варшавского драматического театра. Хорошо зарабатывала, была избалована мужским вниманием. В числе ухажёров красавицы значились генерал Палицын и оперный певец Александр Мышуга – люди в Польше не последние. По слухам, Мария крутила романы с обоими, но принадлежать одному мужчине в планы ветреной актрисы не входило.

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Но всё же жизнь брала своё, и женщине хотелось настоящих искренних чувств. Возможно за ними она и потянулась к Александру Бартеневу – молодому корнету лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

Парень не отличался ни статью, ни внешностью, ни обаянием. Правда, происходил из хорошей семьи. Но не знатной и не дворянской. А ещё корнет был не дурак выпить. Видимо, это была наследственная черта, поскольку родной брат Александра, который пил ещё больше, по пьяной лавочке покончил с собой.

Собственно, любовь у пары вышла такая себе. И не любовь вовсе, а какие-то одни  мучения: она ему изменяла, он её безумно ревновал. Но хотел жениться, заведомо зная, что ни семья, ни армейское начальство кандидатуру Марии не одобрят и разрешения на брак не дадут. А в обратном случае Александр грозился покончить с собой. Просто такая сильная любовь…

Надо сказать, что суицидальные моменты пара обсуждала. Висновская, понятно, была натурой творческой, и это было в её природе. А корнет рассматривал всё через призму более простой души. Зато всерьёз.

18 июня 1890 года Мария поехала к возлюбленному на свидание, на съемную квартиру. Запасшись эротическим нарядом, револьвером и опиумом. Такое вот сочетание.

Парочка расслабленно беседовала, расположившись на кровати. Висновская поведала любовнику, что уезжает за границу. Навсегда. И их любви пришёл конец. В театре она разочаровалась: место разврата. А генерал Палицын давит на неё, требуя согласия на предложение руки и сердца.

Впрочем, можно разрешить все сомнения и иначе: «Если бы ты меня любил, ты бы меня убил ещё тогда, когда мы раз на это решились, и не говорил бы мне, что покончишь с собою один. Я не понимаю, как ты можешь меня оставить жить. Я женщина, у меня нет той решимости, которая должна быть у тебя, а то бы я с собой давно покончила. Я боюсь только страданий перед смертью, а смерти я не боюсь!»

Собственно, Бертенев и не был против. Чего тянуть. Мы всё равно когда-нибудь умрём. Лучше сейчас, вдвоём и красиво. Довольная обоюдным решением парочка уселась сочинять прощальные записки.

По словам корнета, Мария сама разработала план: она принимает опиум, чтобы впасть в беспамятство, кладёт пропитанный хлороформом платок на лицо. И Бертенев стреляет в неё, а потом убивает себя.

План сработал, но только наполовину. После выстрела в Марию корнет ощутил прямо-таки непреодолимую жажду жизни. Пришёл в часть, признался во всём начальству. Дескать, Маню убил.

Несколько офицеров поехали вместе с Александром по указанному адресу. И застали картину, которая полностью отражала пресловутый fin de siecle: прекрасная покойница в пеньюаре, недоеденные любовниками вишни и забытая корнетом в ногах Марии сабля.

Полицейские, правда, отнеслись к ситуации менее восторженно и более скептически: они изучили обрывки предсмертных посланий, валявшихся под кроватью. И вот какая картина вырисовывалась, если судить по записке Марии:

Человек этот угрожал мне своей смертью – я пришла. Живою не даст мне уйти. Итак, последний мой час настал: человек этот не выпустит меня живою. Боже, не оставь меня! Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть эта не по моей воле.

Выходит, что никакого романтического ухода в вечность рука об руку не планировалось. А имело место обычное убийство. В суде корнета защищал сам Фёдор Плевако. Речь мэтра русской адвокатуры и яркого судебного оратора была блестящей. Но не особенно помогла обвиняемому: Александр был приговорён к 8 годам каторги. Правда, впоследствии приговор заменили по велению императора разжалованием в рядовые.

Однако общество эта история всколыхнула. Иван Бунин посвятил ей рассказ «Дело корнета Елагина». А относительно недавно, в 2003 году, Игорь Ефимов и Максим Коростышевский сняли фильм «Игра в модерн», главные роли в котором  сыграли Егор Бероев и Оксана Коростышевская.

Возможно, что с учётом неоднозначной и спорной развязки истории некоторые откажутся от своего индивидуального «конца века» и поймут, что жизнь, в сущности, не такая плохая штука.

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Метки: Александр Бартенев   Жизнь   Мария Висновская   выбор   детектив   конец века   смерть   упадничество   ценность   
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4  комментария
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6k
Нестерин Сергей 23 минуты назад
Давай вечером, с тобой встретимся-
Будем опиум курить...
...
Давай вечером, умрём весело-
Поиграем в декаданс.
(гр. Агата Кристи)
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38
Катрин Полчаса назад
какая то сюрная картинка. как-будто понарошку живут... от изжоги. не хватало эмоций...
надо было их в Сибирь выгнать на выживание - там бы поняли, почем фунт лиха
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2k
NIS Час назад
Бабы дуры не потому что дуры , а потому что бабы ..
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38
Катрин NIS 36 минут назад
а он не дурак ли?
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