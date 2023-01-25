Смерть в стиле fin de siecle: как умерла Мария Висновская?

Но всё же жизнь брала своё, и женщине хотелось настоящих искренних чувств. Возможно за ними она и потянулась к Александру Бартеневу – молодому корнету лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.

Парень не отличался ни статью, ни внешностью, ни обаянием. Правда, происходил из хорошей семьи. Но не знатной и не дворянской. А ещё корнет был не дурак выпить. Видимо, это была наследственная черта, поскольку родной брат Александра, который пил ещё больше, по пьяной лавочке покончил с собой.

Собственно, любовь у пары вышла такая себе. И не любовь вовсе, а какие-то одни мучения: она ему изменяла, он её безумно ревновал. Но хотел жениться, заведомо зная, что ни семья, ни армейское начальство кандидатуру Марии не одобрят и разрешения на брак не дадут. А в обратном случае Александр грозился покончить с собой. Просто такая сильная любовь…