Джип-парад в Колумбии показал рекорды загрузки

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В Колумбии проводится ежегодный парад джипов, на котором машины самых разных марок и размеров загружают всем, что только можно придумать. Зрелище не для слабонервных!
В колумбийском городке Киндио, Колумбия, каждый июнь проходит пятидневный парад джипов. Ежегодная традиция ведет отсчет с 1988 года и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный зафиксированный парад джипов.
Пошла эта удивительная традиция смо времен Втолрой мировой, когда американские "виллисы" стали предметом поклонения для колумбийцев. Их грузоподъемность и проходимость вошла в легенды. А легенда требует ритуала, которым и стал парад. Теперь кадый год в маленьком городке Киндио проходит большой фольклорный парад, посвященный грузовым автомобилям, загруженным буквально всем на свете. Такие машины местные называют «ипао» (грузовые джипы), и они стали любимым символом этого региона с тех пор, как впервые были импортированы в страну в 1940-х годах. «Ипао» являются важной частью повседневной жизни в этом уголке мира, где они перевозят по неровным дорогам все подряд - груды кофейных мешков, урожай, домашний скот и что угодно еще.
Пошла эта удивительная традиция смо времен Втолрой мировой, когда американские "виллисы" стали предметом поклонения для колумбийцев. Их грузоподъемность и проходимость вошла в легенды. А легенда требует ритуала, которым и стал парад. Теперь кадый год в маленьком городке Киндио проходит большой фольклорный парад, посвященный грузовым автомобилям, загруженным буквально всем на свете. Такие машины местные называют «ипао» (грузовые джипы), и они стали любимым символом этого региона с тех пор, как впервые были импортированы в страну в 1940-х годах. «Ипао» являются важной частью повседневной жизни в этом уголке мира, где они перевозят по неровным дорогам все подряд - груды кофейных мешков, урожай, домашний скот и что угодно еще.
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Внебольших городах при переезде принято складывать все, что можно, в один джип и завершать переезд за одну поездку.
Они также известны пздесь как «mulitas mécanicas» (механические мулы), потому что они позволяют фермерам добираться и транспортировать в места, ранее доступные только для вьючных животных.
Для многих колумбийцев в Киндио средства к существованию зависят от этих крепких маленьких джипов, поэтому они решили воздать должное своим четырехколесным друзьям ежегодным парадом.
Каждое лето сотни джипов прибывают в города для участия в параде, загруженные под завязку.
Это настоящий конкурс с несколькими категориями участников и призами для победителей в каждой категории.
Первая категория – сельскохозяйственная продукция. Тут в машину загружают как можно больше кофе, кукурузы, бананов или других местных продуктов. Вторая категория – квартирный переезд. В этой категории джипы загружены бытовой мебелью, включая телевизоры, шкафы, кровати. И не забывайте о собаках, кошках и членах семьи! Третья категория - свободное творчество. Это что-то вроде четырехколесных произведений искусства с местным колоритом, джипы украшают куклами местного кукольника, или корзинами местного мастера, или обувью сапожника. Четвертая категория — пике. В этой последней категории нужно нагрузить заднюю часть джипа так, чтобы автомобиль наклонился назад и ехал только на задних колесах. Задача водителя — удержать автомобиль на двух задних колесах как можно дольше. Эта категория особенно любима местными ковбоями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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