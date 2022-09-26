Джип-парад в Колумбии показал рекорды загрузки

В колумбийском городке Киндио, Колумбия, каждый июнь проходит пятидневный парад джипов. Ежегодная традиция ведет отсчет с 1988 года и занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный зафиксированный парад джипов.

Пошла эта удивительная традиция смо времен Втолрой мировой, когда американские "виллисы" стали предметом поклонения для колумбийцев. Их грузоподъемность и проходимость вошла в легенды. А легенда требует ритуала, которым и стал парад. Теперь кадый год в маленьком городке Киндио проходит большой фольклорный парад, посвященный грузовым автомобилям, загруженным буквально всем на свете. Такие машины местные называют «ипао» (грузовые джипы), и они стали любимым символом этого региона с тех пор, как впервые были импортированы в страну в 1940-х годах. «Ипао» являются важной частью повседневной жизни в этом уголке мира, где они перевозят по неровным дорогам все подряд - груды кофейных мешков, урожай, домашний скот и что угодно еще.