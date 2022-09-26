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Джип-парад в Колумбии показал рекорды загрузки

Джип-парад в Колумбии показал рекорды загрузки

Автор:
26 сентября 2022 11:44
Сообщество : Путешествия
Метки: Колумбия   джипы   интересное   необычно   парад джипов   перезагрузка   путешествия   традиции   
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В Колумбии проводится ежегодный парад джипов, на котором машины самых разных марок и размеров загружают всем, что только можно придумать. Зрелище не для слабонервных!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   джипы   интересное   необычно   парад джипов   перезагрузка   путешествия   традиции   
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