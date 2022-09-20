Почему для нас "немцы", а они называют себя "дойч"

В славянском языке tewtéh превратилось в *ľȗdьje. Откуда и наше русское "люди"

Немцы до 19 века в общем-то и не были каким-то единым народом с одним государством. Это был конгломерат разных племён, которые раскинулись от Рейна до Вислы. И не менее странноватое собрание государств, известное как Священная Римская Империя (Heiliges Römisches Reich). Как иронизировали современники - не являлось она ни Священной, ни Римской и не Империей.