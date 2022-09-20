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Почему для нас "немцы", а они называют себя "дойч"

Почему для нас "немцы", а они называют себя "дойч"

Автор:
20 сентября 2022 19:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   интересное   лингвистика   путешествия   туризм   язык   
380
7
Интересно, что практически каждая страна придумала для жителей Германии своё собственное название и не использует их собственное - die Deutschе.
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Источник:

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Метки: Германия   интересное   лингвистика   путешествия   туризм   язык   
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6  комментариев
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3k
Трям Час назад
Дойчи в Дойчланде, германцы в Германии, а немцы в Немеции!!! )) Моя логика безупречна!
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16k
Вася 9 минут назад
территория современной Германии, это котёл, в котором веками варился суп из кельтов и галлов, славян и балканцев, скандинавов и саксов, с примесью всяких этрусков, трансильванов, уральцев итд. Это не национальность, это сборная солянка на очень удачном географическом участке с куевой тучей диалектов и разницей во внешности от рязанских белобрысых курносых и конопатых до темнобородых носатых горцевидных южан
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34k
Седой Полчаса назад
На русский язык много перевели интересного. Вот например РИМ, он же РОМ...или Мексика, но столицу называют МеХико, она тоже Мексико!
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62k
SWALLOW Час назад
От немцев там ни чего и не осталось .
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