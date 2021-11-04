35 интересных фото из онлайн-сообщества для садоводов

Пожалуй, лучшее место в сети для садоводов всего мира, как любителей, так и ветеранов, — сообщество «Садоводство» на Reddit. С момента основания в 2008 году это сообщество глубоко укоренилось в соцсети и разрослось до почти 4 миллионов участников, и вот 35 лучших фото, которыми они поделились.