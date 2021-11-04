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35 интересных фото из онлайн-сообщества для садоводов

35 интересных фото из онлайн-сообщества для садоводов (36 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:01
Сообщество : Дачники
Метки: огород   растения   сад   садоводство   урожай   фото из соцсетей   
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Пожалуй, лучшее место в сети для садоводов всего мира, как любителей, так и ветеранов, — сообщество «Садоводство» на Reddit. С момента основания в 2008 году это сообщество глубоко укоренилось в соцсети и разрослось до почти 4 миллионов участников, и вот 35 лучших фото, которыми они поделились.

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Метки: огород   растения   сад   садоводство   урожай   фото из соцсетей   
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