35 интересных фото из онлайн-сообщества для садоводов

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Пожалуй, лучшее место в сети для садоводов всего мира, как любителей, так и ветеранов, — сообщество «Садоводство» на Reddit. С момента основания в 2008 году это сообщество глубоко укоренилось в соцсети и разрослось до почти 4 миллионов участников, и вот 35 лучших фото, которыми они поделились.
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2. "Я играю в Words with Friends с 75-летней бабушкой из Айдахо уже более трех лет, но ни разу не видел ее вживую. Она прислала мне потрясающий свадебный подарок!"
5. "У меня челюсть отвалилась, когда я проезжал мимо. Фотография не передает всей красоты"
9. "Мой дедушка построил вигвам для фасоли и посадил по бокам полевые цветы. Он очень им гордится"
22. "Моя трехлетняя дочь светится от гордости за свой первый урожай фасоли, которую она помогла посадить и вырастить"
23. "Мама посадила эти вьющиеся розы во дворе своего дома, когда я женился там 7 лет назад. Брак разваливается, но розы все еще чувствуют себя отлично"
25. "Выкинул инвалидную коляску, три ботинка от разных пар, спущенный мяч и закопанный кусок кирпичной стены, и наконец-то у меня появился мой первый сад!"
30. "Сад моего папы (ему 74 года) сегодня особенно прекрасен. Он сам все спланировал и ухаживает за садом самостоятельно"
34. "Из всех цветков арбуза, которые пчелы могли опылить, они выбрали тот, который расцвел в трещине в стене"
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