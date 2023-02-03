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30 отличных примеров ландшафтного дизайна своими руками

30 отличных примеров ландшафтного дизайна своими руками

Автор:
03 февраля 2023 09:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: ландшафтный дизайн   обустройство участка   растения   сад   садоводство   своими руками   
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В сабреддите r/Landscaping, посвященном ландшафтному дизайну, профессионалы и любители делятся своими идеями, фотографиями готовых проектов и опытом. Это отличный ресурс для обсуждения всего, что касается садоводства: от больных цветов до обработки почвы и борьбы с вредителями.

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"Вы убедили меня избавиться от половины газона, чтобы сделать двор более биоразнообразным. Теперь у нас есть место обитания пчел и зарегистрированный заповедник для бабочек Данаид монархов, где раньше был газон".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ландшафтный дизайн   обустройство участка   растения   сад   садоводство   своими руками   
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1  комментарий
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Alex Час назад
Полагаю у этой бабули где то на балконе пулемет стоит....
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