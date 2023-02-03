30 отличных примеров ландшафтного дизайна своими руками

В сабреддите r/Landscaping, посвященном ландшафтному дизайну, профессионалы и любители делятся своими идеями, фотографиями готовых проектов и опытом. Это отличный ресурс для обсуждения всего, что касается садоводства: от больных цветов до обработки почвы и борьбы с вредителями.
1. "Просто хотел показать, что женщина в моем районе делает с общим пространством возле домов"
"Вы убедили меня избавиться от половины газона, чтобы сделать двор более биоразнообразным. Теперь у нас есть место обитания пчел и зарегистрированный заповедник для бабочек Данаид монархов, где раньше был газон".
11. "Он маленький, но я горжусь своим первым проектом! Оборудовал задний двор таунхауса примерно за 500 долларов и 12 часов труда"
18. "До и после. Я просто хотел новое патио, но в итоге доверился жене. Она отлично справилась"
22. "Задний двор. Почти весь материал найден или использован повторно. Все растения местные, никакого газона"
24. "Заказчик хотел "художественную" стену. Вот что мы придумали. Всем соседям понравилось"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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