Как нацистский преступник, проводивший опыты над заключёнными, избежал наказания

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Обычный, казалось, человек. Который стал нелюдью, способным убивать из-за формы глаз или цвета кожи. Ещё страшнее, когда им становится представитель гуманной профессии - медик, учёный или философ.
Йозеф Менгеле одновременно был доктором медицина и доктором философии. Его прозвали Ангел смерти и он был тем, кто проводил безжалостные эксперименты над заключёнными концлагерей.
Менгеле родился в обеспеченной семье и рос довольно-таки честолюбивым человеком. Его увлекли идеи расового превосходства, он изучал антропологию, выискивая в ней доказательства того бреда, что пропагандировали нацисты. А получив в 38-м году степень доктора молодой человек вступил в СС и в НСДАП.
Будучи военным врачом Менгеле успел поучаствовать в войне, в том числе на Восточном фронте. В 43-м году из-за ранения и ухудшения здоровья нациста комиссовали и он стал медиком в Освенциме.
Будучи военным врачом Менгеле успел поучаствовать в войне, в том числе на Восточном фронте. В 43-м году из-за ранения и ухудшения здоровья нациста комиссовали и он стал медиком в Освенциме.
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Вот тут-то он и занялся своей "научной деятельностью". Он пропускал сквозь женщин высокие разряды тока, кастрировал без какой-либо анестезии мальчиков и мужчин, снимал скальпы, распиливал черепа, разделывал младенцев.
Каждый прибывший в лагерь проходил через осмотр Менгеле. Именно он решал, кто остается на работы, кто на опыты, а кого сразу отправить в газовую камеру.
Каждый день его "посещала" новая идея. Сшить близнецов, чтобы сделать сиамских и наблюдать их муки, то колол детям в радужку химикаты, чтобы поменять цвет глаз, извлекал у живых пациентов костный мозг, ампутировал самые разные органы, вводил женщинам в матку щелочи и кислоты...
Через 21 месяц доктора перевели из Освенцима в лагерь Гросс-Розен. В свободное время "учёный" читал лекции и снимал для Гитлера "смешные" фильмы, где участвовали полумёртвые узники.
Каждый день его "посещала" новая идея. Сшить близнецов, чтобы сделать сиамских и наблюдать их муки, то колол детям в радужку химикаты, чтобы поменять цвет глаз, извлекал у живых пациентов костный мозг, ампутировал самые разные органы, вводил женщинам в матку щелочи и кислоты...
Через 21 месяц доктора перевели из Освенцима в лагерь Гросс-Розен. В свободное время "учёный" читал лекции и снимал для Гитлера "смешные" фильмы, где участвовали полумёртвые узники.
В апреле 1945 года Доктор Смерть снова надел военную форму и бежал на запад. Его поймали около Нюрнберга, но отпустили: много было вокруг дезертиров, а вот то, что он не просто солдат никто просто не понял в общей неразберихе.
Есть мнение, что Менгеле спасло отсутствие татуировки, которую набивали эсэсовцам. Позже его жена вспоминала, что доктор так себя обожал, что отказался "портить" кожу.
Есть мнение, что Менгеле спасло отсутствие татуировки, которую набивали эсэсовцам. Позже его жена вспоминала, что доктор так себя обожал, что отказался "портить" кожу.
Сначала садист остановился в одной из деревень, где представился фермером. Но когда его фото стало мелькать в газетах, то... назвался евреем и вот так пересёк границу.
Спецслужбы США назвали маршруты, по которым нацисты бежали в Латинскую Америку крысиными тропами. Как и многие нацисты, Йозеф Менгеле скрылся в Аргентине, а те, кто успел туда приехать раньше, помогли ему освоиться.
Спецслужбы США назвали маршруты, по которым нацисты бежали в Латинскую Америку крысиными тропами. Как и многие нацисты, Йозеф Менгеле скрылся в Аргентине, а те, кто успел туда приехать раньше, помогли ему освоиться.
Долгие годы нацист занимался подпольными абортами и оказывал другие незаконные услуги. Пожизненно сесть он в 1958 году, когда скончалась одна из его пациенток, но и тут ему повезло: отпустили. Менгеле снова женился и не просто так: на вдове собственного брата, матери своего же племянника. Открыл аптеку и даже на родину слетал, увидеть сына от первого брака.
Вот только Моссад выкрал его сослуживца оберштурмбанфюрера СС Эйхманна, Менгеле затрясся от страха и сбежал в Бразилию.
Вот только Моссад выкрал его сослуживца оберштурмбанфюрера СС Эйхманна, Менгеле затрясся от страха и сбежал в Бразилию.
В бегах Ангел смерти прожил почти 35 лет. Говорили, что спецслужбы Израиля несколько раз подбирались к нему очень близко, но он обладал поистине звериным чутьём, которое помогало ему скрываться раз за разом.
Умер Йозеф Менгеле в 1979 году, купаясь в океане, от инсульта. Моссад увидел лишь его могилу. И только через годы, в 1992 году, после нескольких эксгумаций, получилось доказать, что в ней лежат останки того самого безжалостного экспериментатора и кровавого учёного, который умер не только безнаказанным, но и никогда не сожалевшем о том, что сделал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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