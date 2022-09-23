Как нацистский преступник, проводивший опыты над заключёнными, избежал наказания

Каждый прибывший в лагерь проходил через осмотр Менгеле. Именно он решал, кто остается на работы, кто на опыты, а кого сразу отправить в газовую камеру.

Каждый день его "посещала" новая идея. Сшить близнецов, чтобы сделать сиамских и наблюдать их муки, то колол детям в радужку химикаты, чтобы поменять цвет глаз, извлекал у живых пациентов костный мозг, ампутировал самые разные органы, вводил женщинам в матку щелочи и кислоты...

Через 21 месяц доктора перевели из Освенцима в лагерь Гросс-Розен. В свободное время "учёный" читал лекции и снимал для Гитлера "смешные" фильмы, где участвовали полумёртвые узники.