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Как нацистский преступник, проводивший опыты над заключёнными, избежал наказания

Как нацистский преступник, проводивший опыты над заключёнными, избежал наказания

Автор:
23 сентября 2022 16:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   жестокость   интересное   история   медицина   нацизм   эксперименты   
776
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Обычный, казалось, человек. Который стал нелюдью, способным убивать из-за формы глаз или цвета кожи. Ещё страшнее, когда им становится представитель гуманной профессии - медик, учёный или философ.
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Вот тут-то он и занялся своей "научной деятельностью". Он пропускал сквозь женщин высокие разряды тока, кастрировал без какой-либо анестезии мальчиков и мужчин, снимал скальпы, распиливал черепа, разделывал младенцев.

Источник:

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Метки: Прошлое   жестокость   интересное   история   медицина   нацизм   эксперименты   
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4  комментария
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16k
Bill 41 минуту назад
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12k
VM Varga Минуту назад
Никогда не спрашивайте:
У женщины ее возраст,
У мужчины размер его зарплаты,
У немца, почему его дедушка живет в Аргентине...
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28k
Ashabad 5 минут назад
Как избежал наказания? Американцы помогли избежать наказания. Впрочем, как всегда.
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