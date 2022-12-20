Как в 19 веке смогли построить огромный 12-тонный телескоп

Но это была лишь первая часть большого проекта, Парсонсу с инженерами пришлось строить деревянную трубу длиной 18 метров. С одного конца она крепилась к земле и перемещалась по вертикальной оси с помощью системы шкивов, которая весила 150 тонн. По бокам конструкцию поддерживали две толстые каменные стены. Монструозную конструкцию прозвали "Левиафаном".

Прочная внешняя оболочка хорошо справлялась со своей задачей, но она же и была серьёзным конструктивным недостатком телескопа. Труба двигалась вверх и вниз почти под любым углом, но стены не давали ей поворачиваться вправо или влево. Чтобы рассмотреть нужную часть неба приходилось ждать, пока Земля не повернется в нужном направлении.