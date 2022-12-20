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Как в 19 веке смогли построить огромный 12-тонный телескоп

Как в 19 веке смогли построить огромный 12-тонный телескоп

Автор:
20 декабря 2022 17:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   астрономия   интересное   история   наука   эксперименты   
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Около 200 лет назад в астрономической среде возник спор. Шарль Мессье составил список из больше чем сотни объектов, которые нечётко выглядели в его телескопе. Вот такой вот отличный каталог туманностей.
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В те времена диаметр зеркала самого крупного телескопа составлял лишь 1,2 метра. Парсонс хотел увеличить диаметр сразу на 60 см, что позволило бы улавливать в два раза больше света. Сегодня эти элементы конструкции изготавливают из стекла, покрытого с одной стороны тонким слоем алюминия, а в 19 веке использовали бронзовый сплав, у которого была прекрасная отражающая способность и он легко поддавался обработке.
Но чтобы сделать зеркало нужного размера необходимо было расплавить 4 тонны металла, а потом охладить заготовку. А охлаждение заготовки могла занять от нескольких недель до четырёх месяцев.
В нужный момент пять человек манипулировали шкивами, пытаясь удержать объект в поле зрения Левиафана.
Наблюдение за космосом тоже было не самым простым занятием. Искусство фотографии тогда только-только начиналось, поэтому астрономы смотрели на всё собственными глазами, стоя в маленькой клетушке на верхнем конце трубы телескопа. Результаты заносили на бумагу, помещённую на установленный мольберт. Эскизы оказались вполне себе пристойными и они помогли ответить на вопрос о туманностях и произвели в астрономию настоящую революцию.

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Метки: Прошлое   астрономия   интересное   история   наука   эксперименты   
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3  комментария
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22k
sanchesS80 22 минуты назад
Нашел в инете. Это зеркало того телескопа в музее.
Блин, никогда бы не подумал что бронзовый сплав может так отлично отражать.
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22k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну хоть что-то реально интересное.
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2k
Сергей 46 минут назад
Круто. Держи плюс. Такой информации тут ещё небыло.
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