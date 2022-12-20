Как в 19 веке смогли построить огромный 12-тонный телескоп

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Около 200 лет назад в астрономической среде возник спор. Шарль Мессье составил список из больше чем сотни объектов, которые нечётко выглядели в его телескопе. Вот такой вот отличный каталог туманностей.
Учёные начали обсуждать, что это такое может быть: облака газа или скопления тысяч звезд, которые просто невозможно разглядеть по отдельности. И единственное, что можно было сделать в этой ситуации - это построить очень большой телескоп, чтобы разглядеть получше объекты. Вот таким телескопом стал "Левиафан Парсонстауна". Он издалека напоминал крепость.
Телескоп возвели на территории замка Бирр в Ирландии, где жил Уильям Парсонс. Он был математиком по образованию, но практически всю жизнь занимался политикой. В 30-х годах 19 века он вернулся в родовое поместье и отдал всё время на постройку средств наблюдения за космическим пространством.
В 1841 году Парсонс получил в наследство от отца титул графа Росса и приличное состояние. Именно это помогло начать строительство телескопа, который мог бы помочь прояснить спор о природе туманностей Мессье.
В 1841 году Парсонс получил в наследство от отца титул графа Росса и приличное состояние. Именно это помогло начать строительство телескопа, который мог бы помочь прояснить спор о природе туманностей Мессье.
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В те времена диаметр зеркала самого крупного телескопа составлял лишь 1,2 метра. Парсонс хотел увеличить диаметр сразу на 60 см, что позволило бы улавливать в два раза больше света. Сегодня эти элементы конструкции изготавливают из стекла, покрытого с одной стороны тонким слоем алюминия, а в 19 веке использовали бронзовый сплав, у которого была прекрасная отражающая способность и он легко поддавался обработке.
Но чтобы сделать зеркало нужного размера необходимо было расплавить 4 тонны металла, а потом охладить заготовку. А охлаждение заготовки могла занять от нескольких недель до четырёх месяцев.
Но чтобы сделать зеркало нужного размера необходимо было расплавить 4 тонны металла, а потом охладить заготовку. А охлаждение заготовки могла занять от нескольких недель до четырёх месяцев.
Для того, чтобы зеркало правильно фокусировало свет, ему нужно было придать форму идеальной параболической кривой. Это обычно делалось вручную, но Парсонс так вдохновился достижениями Промышленной революции привлёк на работу паровую машину, которая раскручивала заготовку под железным шлифовальным инструментом.
Но даже с этой инновацией полировка такого огромного зеркала заняла два месяца и целых пять попыток. После этого все начиналось заново, так как телескопу нужны были две отражающие рабочие поверхности. Бронза быстро тускнела и чтобы обеспечить непрерывность за космосом, зеркала надо было чередовать.
Но даже с этой инновацией полировка такого огромного зеркала заняла два месяца и целых пять попыток. После этого все начиналось заново, так как телескопу нужны были две отражающие рабочие поверхности. Бронза быстро тускнела и чтобы обеспечить непрерывность за космосом, зеркала надо было чередовать.
Но это была лишь первая часть большого проекта, Парсонсу с инженерами пришлось строить деревянную трубу длиной 18 метров. С одного конца она крепилась к земле и перемещалась по вертикальной оси с помощью системы шкивов, которая весила 150 тонн. По бокам конструкцию поддерживали две толстые каменные стены. Монструозную конструкцию прозвали "Левиафаном".
Прочная внешняя оболочка хорошо справлялась со своей задачей, но она же и была серьёзным конструктивным недостатком телескопа. Труба двигалась вверх и вниз почти под любым углом, но стены не давали ей поворачиваться вправо или влево. Чтобы рассмотреть нужную часть неба приходилось ждать, пока Земля не повернется в нужном направлении.
Прочная внешняя оболочка хорошо справлялась со своей задачей, но она же и была серьёзным конструктивным недостатком телескопа. Труба двигалась вверх и вниз почти под любым углом, но стены не давали ей поворачиваться вправо или влево. Чтобы рассмотреть нужную часть неба приходилось ждать, пока Земля не повернется в нужном направлении.
В нужный момент пять человек манипулировали шкивами, пытаясь удержать объект в поле зрения Левиафана.
Наблюдение за космосом тоже было не самым простым занятием. Искусство фотографии тогда только-только начиналось, поэтому астрономы смотрели на всё собственными глазами, стоя в маленькой клетушке на верхнем конце трубы телескопа. Результаты заносили на бумагу, помещённую на установленный мольберт. Эскизы оказались вполне себе пристойными и они помогли ответить на вопрос о туманностях и произвели в астрономию настоящую революцию.
Наблюдение за космосом тоже было не самым простым занятием. Искусство фотографии тогда только-только начиналось, поэтому астрономы смотрели на всё собственными глазами, стоя в маленькой клетушке на верхнем конце трубы телескопа. Результаты заносили на бумагу, помещённую на установленный мольберт. Эскизы оказались вполне себе пристойными и они помогли ответить на вопрос о туманностях и произвели в астрономию настоящую революцию.
В 1845 году, через месяц после начала наблюдений, Парсонс представил набросок туманности "Мессье 51": спираль, внутри которое можно было угадать отдельные звёзды. Учёный был уверен, что светила движутся вместе, как единое целое и оказался абсолютно прав, ведь его рисунок был ничем иным как изображение другой галактики.
Спустя некоторое время Парсонс, его сын и их помощники обнаружили 57 "спиральных туманностей", из которых 48 оказались галактики. Также им удалось окончательно доказать, что другие объекты, что обнаружил Мессье, образованы не звёздами, а газом, который ярко светится. Получилось такое вот редкое для науки событие, когда обе группы специалистов, полностью расходящихся во времени, оказались равноценно правы.
Спустя некоторое время Парсонс, его сын и их помощники обнаружили 57 "спиральных туманностей", из которых 48 оказались галактики. Также им удалось окончательно доказать, что другие объекты, что обнаружил Мессье, образованы не звёздами, а газом, который ярко светится. Получилось такое вот редкое для науки событие, когда обе группы специалистов, полностью расходящихся во времени, оказались равноценно правы.
Левиафан сегодня - музейный экспонат. Его работа во благо науки закончилась в 80-х годах 19 века.
В 1917 году в калифорнийской обсерватории Маунт-Вилсон построили телескоп с зеркалом диаметром 2,5 метра. Но инженерное произведение графа Росса навсегда осталось в истории астрономии.
"Левиафан Парсонтауна" помог в разрешении глобального научного спора и доказал, что Вселенная намного больше, чем казалось раньше.
В 1917 году в калифорнийской обсерватории Маунт-Вилсон построили телескоп с зеркалом диаметром 2,5 метра. Но инженерное произведение графа Росса навсегда осталось в истории астрономии.
"Левиафан Парсонтауна" помог в разрешении глобального научного спора и доказал, что Вселенная намного больше, чем казалось раньше.
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Блин, никогда бы не подумал что бронзовый сплав может так отлично отражать.