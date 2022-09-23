Алкоэкшн из Ставрополя: мужчина попытался выбросить с балкона сожительницу, а потом сиганул сам

Сегодняшний день жители одного из домов в Ставрополе запомнят надолго. Их сосед напился, избил свою подругу и попытался выкинуть её с балкона. На шум прибежали соседи, они и отбили женщину от неадекватного гражданина.

После этого, он сам решил отправиться в полёт и спрыгнул. И его поймали в последний момент.