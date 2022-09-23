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Алкоэкшн из Ставрополя: мужчина попытался выбросить с балкона сожительницу, а потом сиганул сам

Алкоэкшн из Ставрополя: мужчина попытался выбросить с балкона сожительницу, а потом сиганул сам

Автор:
23 сентября 2022 16:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Ставрополь   балкон   больница   женщина   неадекват   полицейские   
1499
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Буйный гражданин ещё и успел подраться с полицейскими.

Сегодняшний день жители одного из домов в Ставрополе запомнят надолго. Их сосед напился, избил свою подругу и попытался выкинуть её с балкона. На шум прибежали соседи, они и отбили женщину от неадекватного гражданина.

После этого, он сам решил отправиться в полёт и спрыгнул. И его поймали в последний момент.

Когда доставили в отдел, он материл полицейских и оказывал сопротивление. Но его быстро угомонили и составили административку. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А женщину отправили в больницу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ставрополь   балкон   больница   женщина   неадекват   полицейские   
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15  комментариев
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92k
Броненосец Потелкам Час назад
....и зачем ловили....
возни теперь с ним....
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11k
Администратоp 48 секунд назад
весело у них там...
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−25
asdurufon Полчаса назад
Сигизмунд Лазаревич - дежурный х--уяsos
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10k
Star Link Полчаса назад
Ему повестку в зубы и в первых рядах на передовую на лечение.
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8k
alex9845 Полчаса назад
А поймали зачем?Чтобы он и дальше избивал сожительницу?
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−81
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
не надо выло вытаскивать..
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208
Александр Поляков 38 минут назад
биомусор. если бы не поймали просмотров было бы больше.
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8k
Борис Карабанов 45 минут назад
Бьёт, значит любит.
Ах, какая незадача: сходилась с ангелом, председателем общества трезвости, и вдруг такое. Или исправить не получилось? Ну, тогда претензии только к своему педагогическому таланту.
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16k
Bill 56 минут назад
У меня возникло подозрение, что прыжок с балкона мужик симулировал. Видно что он одной рукой крепко держится за балкон. Да и поймать одной рукой человека за одежду в такой ситуации невозможно.
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27k
Levyathan Час назад
Я думал всегда, что поймать одной рукой падающего в пропасть человека, только в кино возможно.
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