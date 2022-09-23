Алкоэкшн из Ставрополя: мужчина попытался выбросить с балкона сожительницу, а потом сиганул сам

Буйный гражданин ещё и успел подраться с полицейскими.
Сегодняшний день жители одного из домов в Ставрополе запомнят надолго. Их сосед напился, избил свою подругу и попытался выкинуть её с балкона. На шум прибежали соседи, они и отбили женщину от неадекватного гражданина.
После этого, он сам решил отправиться в полёт и спрыгнул. И его поймали в последний момент.
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Когда доставили в отдел, он материл полицейских и оказывал сопротивление. Но его быстро угомонили и составили административку. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А женщину отправили в больницу.
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АНТИФИШКИ
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возни теперь с ним....
Ах, какая незадача: сходилась с ангелом, председателем общества трезвости, и вдруг такое. Или исправить не получилось? Ну, тогда претензии только к своему педагогическому таланту.