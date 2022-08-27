Рыжеволосый ангел с чёрной душой

Жизнь Марии О’Рурк, сохранившей от своих славных ирландских предков фамилию, огненно-рыжие волосы и дворянский титул, с детских лет пошла наперекосяк.

Отец девочки Николай Морицевич принимал участие в обороне Петропавловска в Крымскую войну и кругосветном путешествии. А достигнув возраста Христа, успокоился, остепенился и осел в одном из уездов Полтавы, заняв должность мирового судьи.