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Рыжеволосый ангел с чёрной душой

Рыжеволосый ангел с чёрной душой

Автор:
27 августа 2022 17:02
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Мария О Рурк   Тарновская   вдова   женщина   история   убийца   чёрный ангел   
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Женщины, несмотря на их мягкую натуру, в разное время тоже отмечались на криминальной стезе страны. Но если одни выбирали такие же пути, как и мужчины, то есть грубые и резкие, то были и такие, которые убивали нежно. Словно насмехаясь над самой сутью женщины.

Жизнь Марии О’Рурк, сохранившей от своих славных ирландских предков фамилию, огненно-рыжие волосы и дворянский титул, с детских лет пошла наперекосяк.

Отец девочки Николай Морицевич принимал участие в обороне Петропавловска в Крымскую войну и кругосветном путешествии. А достигнув возраста Христа, успокоился, остепенился и осел в одном из уездов Полтавы, заняв должность мирового судьи.


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Уважение общество демонстрировало с избытком, но денег от этого больше не становилось. Поэтому детей своих он оставил учиться здесь же, в Полтавской губернии.

Дочь Машенька, родившаяся в 1877 году, оказалась в институте благородных девиц. Правда, особым благородством юная дворянка не отличалась, за что получила от сокурсниц пренебрежительное прозвище демивиержка, то есть особа, общающаяся с лицами мужского пола гораздо теснее, чем позволяют приличия.


Едва Марии исполнилось 18, как она тайком выскочила замуж. Избранником ветреной красотки стал Василий Тарновский. А атмосферу секретности пришлось соблюдать, поскольку родители с обеих стороны были категорически против: О’Рурк планировали получить в зятья парня благородного происхождения, а Тарновским не нравилась бедность невесты.


Узнав о свадьбе, родные смирились. Но вскоре финансовое положение Тарновского старшего пошатнулось. И молодым  стало не хватать денег на кутежи и красивую жизнь. Недовольная Мари стала пилить мужа, а тот, будучи не в состоянии решить финансовый вопрос, банально ушел в запой.

И предприимчивая дворянка решила взять все в свои руки. Хотя Тарновская и успела к тому времени родить двоих детей, ее привлекательность не только не померкла, а еще больше расцвела. Значит, доступное оружие вполне можно было использовать.


Первой жертвой женских чар пал брат мужа Петр. Они с Василием поделили отцовское наследство поровну. А ведь целое всегда лучше, чем половина. Мария быстро влюбила в себя родственника, потом технично довела до суицида и прибрала к рукам  наследство.

Довольная парочка отправилась кутить за границу. Но муженек к тому времени уже изрядно охладел к Марии. И даже интересовался у лекаря, когда та заболела, как скоро суженая отправится к праотцам. Женщина все это услышала из соседней комнаты и твердо решила: этому не бывать.


Поправив здоровье и вернувшись домой, она, что называется, пошла в отрыв. Первого любовника, с которым Тарновская обжималась прямо на  улице, муж-рогоносец смертельно ранил. Но суд, учтя обстоятельства, оправдал мужчину.

Но рыжеволосая бестия продолжила свои похождения. Поскольку любовники менялись с невероятной скоростью, то мужу, чтобы сохранить остатки чести, пришлось начать бракоразводный процесс. Адвокатом выступил Донат Прилуков, которого Мария моментально влюбила в себя.

Парочка сбежала за границу, захватив все средства адвокатской конторы, где работал Прилуков. Но деньги имеют свойство быстро заканчиваться. И предприимчивая Мария решила расширить схему. Она убедила очередного кавалера – богатого вдовца Комаровского застраховать ее жизнь (сделку зарегистрировал Прилуков).



Но смерть Комаровского была уже не естественной: ему помогли ускорить уход в мир иной. С мужчиной расправился еще один любовник Тарновской – Николай Наумов, которому та внушила, что страдает от преследования психа-Комаровского. То есть дамочка просто изящно загребла жар чужими руками, а в свои заполучила денежки.


Но к прекрасной ирландке начали проявлять интерес полицейские. Уже не мужской, а профессиональный. Убийца на допросе сдал даму сердца, поняв, что он сядет, а возлюбленная останется на свободе и с другим мужчиной будет тратить средства убитого. Дамочка отправилась за решетку на пять лет. А выйдя, продолжила привычное дело.


Быстренько окрутив американского офицера, красотка отправилась с ним в Аргентину. Там быстренько совершила рокировку, поменяв военного на более перспективного миллиардера. Вскоре ожидаемо почившего, как и парочка следующих любовников. А черная вдовушка, в общей сложности отправившая на тот свет 14 мужчин, прожила в довольствии в статусе любовницы французского аристократа Альфреда де Вильмера, уважаемой леди и владелицы мехового бизнеса до 71 года и скончалась по естественным причинам, оставшись в истории как роковая женщина и расчетливая злодейка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Мария О Рурк   Тарновская   вдова   женщина   история   убийца   чёрный ангел   
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АнтонПолднев 18 минут назад
Мне вот интересно как она, шпилясь направо и налево, умудрялась не залетать? В начале ХХ века контрацепция вряд-ли достигла ошеломляющих высот...
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