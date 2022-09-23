Понты дороже денег: самые дурацкие покупки богачей

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Богатый и расточительный келиент - то, о чем мечтают бутики, рестораны и ювелирные салоны. Перед ними заискивают, им говорят комплименты, их ждут. А еще специально для них предлагают товары, которые никогда не купит простой смертный. Хотя, положа руку на сердце, богачам они тоже не нужны: ведб все это - просто дурацкие понты.
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Самая дорогая порода кошек - ашера. Помесь азиатского леопарда, африканского сервала и обычной домашней кошки стоит $125 000 за экземпляр
Источник: — переведено специально для fishki.net
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