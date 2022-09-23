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Понты дороже денег: самые дурацкие покупки богачей

Понты дороже денег: самые дурацкие покупки богачей

Автор:
23 сентября 2022 16:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: дорого богато   дорогое   ну вы даете!   понты дороже денег   сладкая жизнь   странные вещи   сувениры   удивительное рядом   
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Богатый и расточительный келиент - то, о чем мечтают бутики, рестораны и ювелирные салоны. Перед ними заискивают, им говорят комплименты, их ждут. А еще специально для них предлагают товары, которые никогда не купит простой смертный. Хотя, положа руку на сердце, богачам они тоже не нужны: ведб все это - просто дурацкие понты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дорого богато   дорогое   ну вы даете!   понты дороже денег   сладкая жизнь   странные вещи   сувениры   удивительное рядом   
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2  комментария
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659
Антошка Час назад
Последняя - дешёвка! (как некоторые скажут - не практична)
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Ловите наркомана! 41 минуту назад
Бегемотика жалко...
Остальное фигня
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