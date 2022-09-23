Понты дороже денег: самые дурацкие покупки богачей

Богатый и расточительный келиент - то, о чем мечтают бутики, рестораны и ювелирные салоны. Перед ними заискивают, им говорят комплименты, их ждут. А еще специально для них предлагают товары, которые никогда не купит простой смертный. Хотя, положа руку на сердце, богачам они тоже не нужны: ведб все это - просто дурацкие понты.

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Боевая амуниция для морской свинки за $24 300 0 Источник:

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Купальник Gucci за $390, в котором нельзя купаться: его ткань расползается от воды 0 Источник:

Скрепка от Prada за $185 0 Источник:

Щипчики для ногтей, инкрустированные бриллиантами, за $1 200 000 0 Источник:

Инкрустированный бриллиантами собачий ошейник за $3 200 000 0 Источник:

Золотая рубашка за $240 000 0 Источник:

Самая дорогая порода кошек - ашера. Помесь азиатского леопарда, африканского сервала и обычной домашней кошки стоит $125 000 за экземпляр 0 Источник:

Диван-гиппопотам за $95 000 0 Источник:

Скакалка Louis Vuitton за$810 0 Источник:

Золотая ручка с черепашкой за $5800 0 Источник:

Чайный пакетик, усыпанный бриллиантовой крошкой, за $14 000 0 Источник:

Приставка Хbox от Gucci за $10 000 0 Источник:

Бриллиантовая ванна для собаки, $12 000 0 Источник:

Тостер Dolce & Gabbana за $850 0 Источник:

Особняк для собаки, $95 000 0 Источник:

Золотые гантели за $125 000 0 Источник:

Кроссовки Balenciaga за $1350 0 Источник:

Бриллиантовая ручка Aurora за 1 300 000 0 Источник:

Эксклюзивный хот-дог за $2300 0 Источник:

Клубок серебряных ниток за $9000 0 Источник:

Золотой спиннер за $16 000 0 Источник:

Зарядная станция для iPad за $560 000 0 Источник:

Фен с жемчугом за $10 000 0 Источник:

Эта закладка из натуральной кожи стоит $370 0 Источник:

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Хрустальное пианино за $3 200 000 0 Источник:

Холодильник Dolce & Gabbana за $50 000 0 Источник:

Декоративный камень, похожий на бифштекс, хозяин оценил в $1 255 00 0 Источник: