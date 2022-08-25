FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 401 пост • 62 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Китайские бизнесмены придумали жестокое наказание для нерадивых сотрудников

Китайские бизнесмены придумали жестокое наказание для нерадивых сотрудников

Автор:
25 августа 2022 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Китай   наказание   ну вы даете!   работодатель   раюотники   странные люди   удивительное рядом   яйца   
747
4
1
Китайская компания вызвала жаркие споры в сети, когда публике стало известно, что она заставляет сотрудников есть сырые яйца в качестве наказания за невыполнение производственных показателей. А вы бы какие наказания выбрали для нерадивых сотрудников?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Китай   наказание   ну вы даете!   работодатель   раюотники   странные люди   удивительное рядом   яйца   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Киры4 51 минуту назад
А кому понравится есть сырые яйца не разбивая их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
klop 4 минуты назад
В детстве когда хотел сильно жрать, а разогревать пищу не хотел да и родители не выпустили потом гулять. Брал кусок хлеба, пару сырых яиц, немного соли и таким способом быстро перекусывал и дальше к друзьям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
607
Lexx 24 минуты назад
Эти идиоты думают, что все люди не любят сырые яйца? Жрут всяких сверчков/червей/тараканов с собаками, а тут вдруг "фу".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−65
Киргуда 52 минуты назад
А они могут гарантировать, что в этих сырых яйцах нет какой сальмонеллы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74920



Другие посты автора
Популярное в сообществах
За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина Тарантино
За кадром: закулисные секреты из работ легенды Голливуда Квентина Тарантино
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
Набирающие популярность в сообществах
Как мы выжили? Полки Советских магазинов перед развалом СССР
Как мы выжили? Полки Советских магазинов перед развалом СССР
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное финансовое положение

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#автомир#подборка#картинки#забавно#кино#Ynews#креатив
#Юмор#в мире#автомобили#аварии#авто аварии#люди#драка#США#авария дня#наука
#интересно#прикол#факты#дтп#история#красота#знаменитости#фотографии#космос#Приколы
Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой Скуластая красотка продолжает эксперименты с пластикой Жительница Таиланда устроила себе жизнь в розовом цвете Жительница Таиланда устроила себе жизнь в розовом цвете Китайское начальство проверяет трудовой задор по батарейкам Китайское начальство проверяет трудовой задор по батарейкам Парикмахер нашла применение состриженным волосам Парикмахер нашла применение состриженным волосам Коллекционер собирает камешки из-под ног Коллекционер собирает камешки из-под ног

На что жалуетесь?

Вернуться