Китайские бизнесмены придумали жестокое наказание для нерадивых сотрудников

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Китайская компания вызвала жаркие споры в сети, когда публике стало известно, что она заставляет сотрудников есть сырые яйца в качестве наказания за невыполнение производственных показателей. А вы бы какие наказания выбрали для нерадивых сотрудников?
Все началось с того, что студент второго курса университета по фамилии Ду в социальных сетях пожаловался на свой опыт стажировки в технологической компании в Чжэнчжоу. Он утверждал, что в указанной компании было странное правило, согласно которому сотрудники должны были глотать сырые яйца, если они не получали достаточно заказов в течение установленного периода времени или иным образом не соответствовали ожиданиям руководства. Он утверждал, что его стажировка была прекращена после того, как он отказался подчиняться правилу, добавив, что руководство заставило его записать «личные причины» в качестве причины прекращения стажировки, чтобы освободить компанию от какой-либо ответственности.
Откровения Ду вызвали возмущение в интернете, а последующее видео, опубликованное анонимно и показывающее, что сотрудников компании явно тошнит при попытке проглотить сырые яйца, только подлило масла в огонь. Люди назвали эту практику бесчеловечной, предупредили об опасности употребления в пищу сырых яиц и призвали привлечь виновных к ответственности.
Между тем, представители компании, имя которой пока не называлось публично, похоже, не слишком обеспокоились негативной реакцией. Они просто заявили, что употребление в пищу сырых яиц четко оговорено в должностной инструкции, поэтому все ее сотрудники знают, что это от них требуется. Когда Ду спросил о законности таких инструкций, менеджер по персоналу ответил вопросом на вопрос: «Какой закон запрещает вам есть сырые яйца?»
Между тем, представители компании, имя которой пока не называлось публично, похоже, не слишком обеспокоились негативной реакцией. Они просто заявили, что употребление в пищу сырых яиц четко оговорено в должностной инструкции, поэтому все ее сотрудники знают, что это от них требуется. Когда Ду спросил о законности таких инструкций, менеджер по персоналу ответил вопросом на вопрос: «Какой закон запрещает вам есть сырые яйца?»
Говорят, что бригада инспекции труда района Цзиньшуй города Чжэнчжоу расследует это дело, но эксперты по правовым вопросам утверждают, что им потребуются более весомые доказательства, чем показания Ду. По их словам, его неоплачиваемая стажировка не квалифицируется как трудоустройство, поэтому она не подпадает под действие трудового законодательства. Однако, если кто-то из других сотрудников даст показания против компании, все будет по-другому.
Ду сказал журналистам, что потребление сырых яиц сотрудниками используется компанией в качестве формы мотивации, что с тех пор было подтверждено руководством. «Сотрудники несут ответственность за результаты продаж, в зависимости от этих результатов у нас в компании четко определены поощрения и наказания. Без них невозможно повседневное управление», — говорится в сообщении руководства компании.
Ду сказал журналистам, что потребление сырых яиц сотрудниками используется компанией в качестве формы мотивации, что с тех пор было подтверждено руководством. «Сотрудники несут ответственность за результаты продаж, в зависимости от этих результатов у нас в компании четко определены поощрения и наказания. Без них невозможно повседневное управление», — говорится в сообщении руководства компании.
По слухам, сотрудники, которые не хотели есть сырые яйца в качестве наказания, могли вместо этого съесть целый тюбик горчицы.
Несмотря на споры, такие формы наказания вовсе не редкость в Китае. Несколько лет назад одна китайская компания заставляла работников есть тараканов за невыполнение плана продаж, а еще одна фирма заставляла сотрудников ползать по улице на четвереньках, чтобы искупить свои неудовлетворительные результаты.
Несмотря на споры, такие формы наказания вовсе не редкость в Китае. Несколько лет назад одна китайская компания заставляла работников есть тараканов за невыполнение плана продаж, а еще одна фирма заставляла сотрудников ползать по улице на четвереньках, чтобы искупить свои неудовлетворительные результаты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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