Китайские бизнесмены придумали жестокое наказание для нерадивых сотрудников

Говорят, что бригада инспекции труда района Цзиньшуй города Чжэнчжоу расследует это дело, но эксперты по правовым вопросам утверждают, что им потребуются более весомые доказательства, чем показания Ду. По их словам, его неоплачиваемая стажировка не квалифицируется как трудоустройство, поэтому она не подпадает под действие трудового законодательства. Однако, если кто-то из других сотрудников даст показания против компании, все будет по-другому.

Ду сказал журналистам, что потребление сырых яиц сотрудниками используется компанией в качестве формы мотивации, что с тех пор было подтверждено руководством. «Сотрудники несут ответственность за результаты продаж, в зависимости от этих результатов у нас в компании четко определены поощрения и наказания. Без них невозможно повседневное управление», — говорится в сообщении руководства компании.