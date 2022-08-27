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Колумбийский предприниматель делает деньги из воздуха

Колумбийский предприниматель делает деньги из воздуха

Автор:
27 августа 2022 08:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Колумбия   Медельин   бизнес   бизнес идея   воздух   и так бывает   ну вы даете!   удивительное рядом   
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Хуан Карлос Альварадо, молодой предприниматель из Медельина, Колумбия, утверждает, что зарабатывает сотни долларов в день, продавая бутылки с воздухом из своего родного города.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   Медельин   бизнес   бизнес идея   воздух   и так бывает   ну вы даете!   удивительное рядом   
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2  комментария
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6k
newegg 36 минут назад
У меня такая баночка с апреля 1986 лежит.

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El Niño 23 минуты назад
Подтверждаю: воздух действительно трудно добыть и собрать в бутылки! Что уж говорить о пакетах! Остаётся только восхищаться техническим гением!
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