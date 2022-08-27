Колумбийский предприниматель делает деньги из воздуха

«Я создал эффективное устройство, коллектор воздуха, которому требуется от 15 до 30 минут, чтобы уловить частицы и создать ощущение весны. Это 100% натуральный воздух Медельина», — говорит предприниматель. Он отказывается раскрывать свой секретный метод сбора воздуха, якобы потому, кто-то может его украсть.

Хуан Карлос Альварадо утверждает, что только в первый день продал 77 бутылок воздуха по 5 долларов каждая. Вдохновленный своим неожиданным успехом, он удвоил усилия по развитию бизнеса, и к третьему дню он, по его словам, уже продавал около 300 бутылок в день туристам в городском парке Льерас.

«Я хочу продвигаться вперед в своей творческой карьере, и это одна из безумных идей, которые пришли мне в голову, учитывая трудности с поиском спонсоров, — сказал Альварадо. Бутилированный воздух может поначалу рассмешить, но это уже готовый продукт, на который есть спрос».

Бизнес на воздухе Медельина привлек большое внимание в социальных сетях и даже на национальном телевидении в Колумбии, что обеспечило Альварадо еще больше клиентов. С тех пор он создал страницы в социальных сетях для своего уникального продукта, чтобы продавать еще больше.