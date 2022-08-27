Колумбийский предприниматель делает деньги из воздуха

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Хуан Карлос Альварадо, молодой предприниматель из Медельина, Колумбия, утверждает, что зарабатывает сотни долларов в день, продавая бутылки с воздухом из своего родного города.
Медельин, второй по величине город Колумбии, известен как «Город вечной весны» из-за приятного климата круглый год. И хотя вы не можете продать климат кому-то за тысячи километров, воздух — это совсем другое дело. Это уже проверенная бизнес-модель. Люди много лет продают банки и бутылки со свежим воздухом людям в загрязненных странах, таких как Китай, и именно эти истории успеха вдохновили Хуана Карлоса Альварадо, уроженца Медельина, начать свой собственный бизнес по продаже воздуха.
«Мы предлагаем людям особый воздух Медельина, — говорит Альварадо. - Мы упаковываем не чистый воздух, а городской, как он есть. Конечно, я слежу за тем, чтобы он был качественным».
Молодой бизнесмен, который также пробовал себя в пении, утверждает, что создал особый метод улавливания воздуха и упаковки его в небольшие стеклянные бутылочки, которые необходимо тщательно мыть, чтобы исключить какой-либо посторонний запах.
«Мы предлагаем людям особый воздух Медельина, — говорит Альварадо. - Мы упаковываем не чистый воздух, а городской, как он есть. Конечно, я слежу за тем, чтобы он был качественным».
Молодой бизнесмен, который также пробовал себя в пении, утверждает, что создал особый метод улавливания воздуха и упаковки его в небольшие стеклянные бутылочки, которые необходимо тщательно мыть, чтобы исключить какой-либо посторонний запах.
«Я создал эффективное устройство, коллектор воздуха, которому требуется от 15 до 30 минут, чтобы уловить частицы и создать ощущение весны. Это 100% натуральный воздух Медельина», — говорит предприниматель. Он отказывается раскрывать свой секретный метод сбора воздуха, якобы потому, кто-то может его украсть.
Хуан Карлос Альварадо утверждает, что только в первый день продал 77 бутылок воздуха по 5 долларов каждая. Вдохновленный своим неожиданным успехом, он удвоил усилия по развитию бизнеса, и к третьему дню он, по его словам, уже продавал около 300 бутылок в день туристам в городском парке Льерас.
«Я хочу продвигаться вперед в своей творческой карьере, и это одна из безумных идей, которые пришли мне в голову, учитывая трудности с поиском спонсоров, — сказал Альварадо. Бутилированный воздух может поначалу рассмешить, но это уже готовый продукт, на который есть спрос».
Бизнес на воздухе Медельина привлек большое внимание в социальных сетях и даже на национальном телевидении в Колумбии, что обеспечило Альварадо еще больше клиентов. С тех пор он создал страницы в социальных сетях для своего уникального продукта, чтобы продавать еще больше.
Хуан Карлос Альварадо утверждает, что только в первый день продал 77 бутылок воздуха по 5 долларов каждая. Вдохновленный своим неожиданным успехом, он удвоил усилия по развитию бизнеса, и к третьему дню он, по его словам, уже продавал около 300 бутылок в день туристам в городском парке Льерас.
«Я хочу продвигаться вперед в своей творческой карьере, и это одна из безумных идей, которые пришли мне в голову, учитывая трудности с поиском спонсоров, — сказал Альварадо. Бутилированный воздух может поначалу рассмешить, но это уже готовый продукт, на который есть спрос».
Бизнес на воздухе Медельина привлек большое внимание в социальных сетях и даже на национальном телевидении в Колумбии, что обеспечило Альварадо еще больше клиентов. С тех пор он создал страницы в социальных сетях для своего уникального продукта, чтобы продавать еще больше.
Хотя некоторые называют Альварадо мошенником за то, что он берет немаленькие деньги за пустую бутылку, он сам яростно оспаривает эти обвинения. «Люди критикуют меня как мошенника, но это более сложный бизнес, чем кажется. Никогда не бывает легко наполнить бутылку воздухом. Чтобы наполнить бутылку чистым воздухом Медельина, требуется от 15 до 30 минут», — пояснил он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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