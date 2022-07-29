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Самые дикие истории увольнения

Самые дикие истории увольнения

Автор:
29 июля 2022 12:21
Сообщество : Истории
Метки: Работодатели   истории   не сошлись характерами   ну вы даете!   работники   ты уволен   увольнение   удивительное рядом   
1164
23
Не всегда отношения между работником и работодателем складываются успешно. Иногда сотрудник сам вынужден поскорее покинуть фирму, либо ему указывают на дверь. Кто виноват, сказать обычно трудно. Но бывают случаи из ряда вон выходящие, которым можно лишь поражаться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Работодатели   истории   не сошлись характерами   ну вы даете!   работники   ты уволен   увольнение   удивительное рядом   
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30
Дмитрий 22 минуты назад
Из второго абзаца дед - молоток!
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58k
doker 56 минут назад
У нас чаще "просят" уволиться, чем увольняют по статье. Например, за требование 8 часового рабочего дня, за тату на руке, за заворовавшегося подчинённого, за больничные и т. д. и т. п.
За 35 лет работы чего только не видел.
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