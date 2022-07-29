Самые дикие истории увольнения

"Парень на моей старой работе был безответно влюблен в другую нашу коллегу. Это было действительно очевидно, и со временем это становилось все более и более интенсивным и неудобным для всех. Дошло до того, что у нее начались приступы паники на работе всякий раз, когда он был рядом, поэтому она подошла к руководству и спросила, нельзя ли ей больше не работать с ним. Руководство согласилось, и какое-то время все было в порядке. Парень был немного подавлен, потому что больше не работал со своей возлюбленной, но мы подумали, что это хорошо , потому что он, казалось, немного сбавил темп и не был таким навязчивым. К сожалению, мы ошибались, потому что, когда до него каким-то образом дошло, что она просилась больше с ним не работать, он сошел с ума. Он создал фальшивую учетную запись в соцсети от ее имени, добавив всех ее коллег, украв фотографии из ее аккаунта и загрузив их с ужасными подписями, которые содержали расистские и чертовски грубые выражения. Это было ужасно. Затем он разместил там фотографию генерального директора компании и написал длинную, оскорбительную подпись, пометив этого генерального директора, а также группу людей из высшего и среднего звена. К счастью, никто ни на секунду не подумал, что это настоящая учетная запись, поскольку очевидно, что это была клеветническая кампания ради мести. Главный подозреваемый тоже был довольно очевиден. Его очень быстро уволили, а также запретили когда-либо снова заходить в здание".