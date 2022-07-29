Самые дикие истории увольнения

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Не всегда отношения между работником и работодателем складываются успешно. Иногда сотрудник сам вынужден поскорее покинуть фирму, либо ему указывают на дверь. Кто виноват, сказать обычно трудно. Но бывают случаи из ряда вон выходящие, которым можно лишь поражаться.
"Мой бывший коллега украл кучу денег у работодателя. Мы работали на заправке, и он неправильно считал деньги в кассе, а остальное клал в карман. К тому же удалял записи с камер наблюдения с компьютера. Долго не могли понять, что это он. Когда все выяснилось, был выдан ордер на его арест, и я не знаю, что произошло после этого. При этом он всегда был очень милым, и вы бы никогда не заподозрили его в этом".
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"Я работал с очень милым стариком, который проработал в этой компании 30 лет и уже собирался уйти на пенсию. Однажды он опоздал на 5 минут, потому что споткнулся и повредил голень. Его уволили. Но у истории был счастливый конец. Он подал в суд на компанию, выиграл чертову кучу денег и добился увольнения коррумпированного высшего руководства, включая финансового директора".
"Муж и жена работали в одном здании. Однажды охранники заметили какие-то махинации, происходящие в их машине на стоянке в течение нескольких дней. HR получает звонок, просматривает запись, и видит, как после обеда они развлекаются на парковке. HR вызывает их и говорит: «Эй, ребята, в этом нет ничего страшного, но не могли бы вы, ребята, заняться сексом не на стоянке? Кто-нибудь может увидеть». Муж выглядит сбитым с толку и утверждает, что не знает, о чем говорит HR, поэтому они идут смотреть запись - и видят, что это жена и ее начальник развлекаются в машине пары. Муж бесится и требует развода. Жену и ее начальника увольняют в тот же день".
"Коллегу уволили за наличие судимости. За преступление, которое он совершил 30 лет назад. Ему было 50 лет, у него было тяжелое детство, и ему с трудом удалось наладить свою жизнь. Он проработал в этой компании почти два года и был самым трудолюбивым работником на этой фабрике, он производил как минимум в два раза больше продукции в день, чем следующий за ним лучший работник. В тот день я усвоил суровый урок: компании не проявляют лояльности к своим сотрудникам. А он продолжал работать на их конкурентов в двух кварталах от них, и ему повысили зарплату, так что, по крайней мере, для него это окончилось хорошо".
"Парня уволили за кражу из кассы. Мы все были удивлены, так как его любили, он был добрым и трудолюбивым. Несколько месяцев спустя я помогал менеджеру убирать за кассой. Когда мы подошли к кассе, которой этот сотрудник пользовался чаще всего, и вытащили денежный ящик, мы обнаружили за ним несколько двадцаток. Оказалось, что купюры просто упали за кассу".
"Парень на моей старой работе был безответно влюблен в другую нашу коллегу. Это было действительно очевидно, и со временем это становилось все более и более интенсивным и неудобным для всех. Дошло до того, что у нее начались приступы паники на работе всякий раз, когда он был рядом, поэтому она подошла к руководству и спросила, нельзя ли ей больше не работать с ним. Руководство согласилось, и какое-то время все было в порядке. Парень был немного подавлен, потому что больше не работал со своей возлюбленной, но мы подумали, что это хорошо , потому что он, казалось, немного сбавил темп и не был таким навязчивым. К сожалению, мы ошибались, потому что, когда до него каким-то образом дошло, что она просилась больше с ним не работать, он сошел с ума. Он создал фальшивую учетную запись в соцсети от ее имени, добавив всех ее коллег, украв фотографии из ее аккаунта и загрузив их с ужасными подписями, которые содержали расистские и чертовски грубые выражения. Это было ужасно. Затем он разместил там фотографию генерального директора компании и написал длинную, оскорбительную подпись, пометив этого генерального директора, а также группу людей из высшего и среднего звена. К счастью, никто ни на секунду не подумал, что это настоящая учетная запись, поскольку очевидно, что это была клеветническая кампания ради мести. Главный подозреваемый тоже был довольно очевиден. Его очень быстро уволили, а также запретили когда-либо снова заходить в здание".
"Я работал в магазине по продаже телефонов. Когда меня наняли, мне четко заявили, что конфиденциальность клиентов очень важна. Парень, которого я заменил, был уволен на месте, потому что он продал контракт клиенту, подумал, что девушка симпатичная, и позже в тот же вечер позвонил ей, чтобы пригласить ее на свидание. Я бы сказал, что это серьезное нарушение частной жизни, и что он заслужил увольнение за это".
"Много лет назад, когда я работал в банке на Уолл-Стрит, один чувак напился на рождественской вечеринке в офисе и ударил одну из своих сотрудниц. Он сам не помнил об этом. В понедельник утром он звонит в службу безопасности, потому что его бейдж не работает. И тут они приходят с коробкой с его личными вещами и вручают ее ему с письмом от юриста, в котором говорится, что он будет арестован, если он когда-либо снова появится на их территории".
"Парень, отвечавший за уборку тележек в нашем супермаркете, был расистским придурком, который всегда пытался спровоцировать людей на драку с ним. Он как бы случайно опрокидывал полки, а затем говорил: «Я не убираю это» - и уходил. Руководство несколько раз пыталось уволить его, но по какой-то причине профсоюз всегда вмешивался, чтобы защитить его. Его наконец уволили и выпроводили из помещения после того, как он пригрозил убить менеджера по цветам, потому что она пожаловалась, что он ее достает"
"Я директор зоопарка. Очень много сотрудников были уволены за то, что не смогли или не захотели иметь дело с вольерами, где плохо пахло".
"Это случилось час или два назад. Сейчас я тренируюсь в колл-центре для работы на дому, и мы используем программу, похожую на Zoom, для общения, и мы обычно отключаем микрофоны, когда не разговариваем по делу. Итак, мы в только что вернулись с перерыва, затишье, и кто-то забыл перенастроить свой микрофон, и мы могли слышать, как она разговаривает со своим мужем (что вообще-то нельзя, потому что вы должны быть в комнате одна, ведь мы работаем с личной информации). Итак, мы слышим, как они разговаривают, и мы такие: «Проверьте микрофон». А она в ответ как даст целый поток ругательств! К концу часа ее уволили".
"У нас была новогодняя вечеринка с алкоголем, и один парень начал приставать к большому боссу HR, которая приехала в нашу страну из штаб-квартиры. Она тактично отвергла его, но он начал грубить ей, потом угрожать... В общем, после вечеринки он больше у нас не работал"..
"Парень из крупного магазина выпил бутылку вина в машине во время перерыва, а затем вернулся к работе. Его клонило в сон, и он решил, что было бы неплохо вздремнуть на одной из кроватей-витрин в мебельном отделе. Это, вероятно, было бы достаточно плохо, но дело в том, что…. там его никто не заметил. Охрана заперла здание, и все разошлись по домам. В 3 часа ночи, сработала сигнализация, и была вызвана охрана для поимки злоумышленника. Оказалось, что парень проснулся и начал бродить по магазину. Охрана и копы просто позволили ему уйти. Снова перемотаем вперед до 8 утра: меня (тогда менеджера по предотвращению убытков) вызывают наверх, потому что менеджеры нашли пару обуви у изножья спящей в постели. Которая к тому же оказалась пропитана мочой. 4 тысячи долларов в качестве возмещения ущерба и самый неловкий разговор позже: он отрицал, что был пьян, но все же его уволили".
"Механика 32 лет уволили за то, что он отключил считыватели карт доступа РФ на задних воротах склада, чтобы устраивать там вечеринки в нерабочее время, никто и глазом не моргнул, пока он по ошибке не пригласил на вечеринку директора завода".
"Коллегу уволили за сон на работе. Фишка в том, что он делал это каждый день, но никто из важных шишек этого не заметил. Но потом они заговорили о его производительности и о том, что ему нужно делать больше, он сказал, что не может, потому что ему нужен дневной сон. Так все и открылось".
"Человек лгал о своей работе. Когда мы выезжаем на точки, мы должны получать подпись ответственного лица в журналах и ежедневно отправлять их. Судя по всему, этот человек просто ходил по точкам, получая подпись какого-то случайного сотрудника или просто указывая фальшивые имена, а затем сразу же уходил, не выполнив работу. Он торчал в своем автомобиле (в рабочих машинах есть GPS-трекеры) в течение того времени, которое, по его словам, он проводил за проверкой точки. Это длилось месяцы. Узнали об этом после того, как с точки пожаловалисьна то, что они не проходили инспекцию весь год. Контролеры выехали на места и убедились, что человек не выполнял никакой работы".
"У одной коллеги был длительный ковид. После она принесла в офис справку от врача, в которой говорилось, что она не может прийти работать в офис из-за какой-то проблемы с дыхательной недостаточностью (мы все работали из дома в течение двух лет и как раз возвращались на полный рабочий день). Боссы, тем не менее, сказали, что она должна выйти. Они не могли уволить ее за то, что она больна, поэтому они уволили ее за неподчинение и грубое обращение: она использовала слишком жирный шрифт в своих электронных письмах, и это выглядело грубо".
"Коллега был в тяжелом финансовом положении, и на работе ему названивали коллекторы. У нас была общая телефонная линия отдела, так что пятеро или шестеро из нас постоянно получали звонки, предназначенные для него. Его уволили, потому что мы не могли выполнять нашу работу в таких условиях".
"Застал одного парня с бутылкой Smirnoff в комнате отдыха в кинотеатре, где мы работали. Он сказал мне, что выпил чуть больше половины бутылки. Я не доносил на него, но его все равно уволили после того, как его вырвало в кинобудке".
Соседи уволили няню за то, что она оставила троих их детей младше 10 лет одних в доме, когда ее рабочий день закончился. Она думала, что их папа все еще наверху, а платили ей не каждый день, а еженедельно, поэтому у нее не было причин разговаривать с ним после того, как она уложила всех детей спать. Но папа, как оказалось, ушел раньше, а мама поздно пришла домой - и увидела, что дети одни. У мамы чуть не случился сердечный приступ".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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