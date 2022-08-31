Житель Небраски отметил 60-летие заплывом в тыкве

Река Миссури является самым длинным притоком реки Миссисипи в США и Северной Америке. Она образована слиянием трех рек - Джефферсон, Мэдисон и Галлатин. Ее длина - 3767 километров.

Когда Хансена спросили, как у него родилась идея рекордного плавания, он рассказал о трехдневном семинаре по выращиванию гигантских тыкв в Портленде, штат Орегон, где он «познакомился с женщиной, которая ставила такой рекорд. В то время это было около 30 километров. Я задал ей много вопросов, и именно тогда я решил, что хочу сделать это», — рассказал он.

Журналисты спросили жену Хансена, Эллисон, какие идеи могут появиться у ее мужа-рекордсмена в будущем, она призналась: «Я никогда не знаю, что будет дальше».

Впрочем, сам Хансен говорит, что с рекордами покончено. «Я больше не буду этого делать. С меня хватит», - сказал он.