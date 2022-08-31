Житель Небраски отметил 60-летие заплывом в тыкве

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Дуэйн Хансен из Небраски отметил свой 60-летний юбилей, проплыв 60 километров по реке Миссури на выдолбленной тыкве весом 384 килограмма, которой он дал имя «Берта». Хансен выращивал Берту в течение 10 лет, пытаясь попасть в книгу рекордов Гиннеса.
Житель Небраски стильно отпраздновал свое 60-летие, совершив 50-километровый заплыв по реке Миссури в выдолбленной изнутри тыкве весом 384 килограмма под названием «Берта», которую он выращивал в течение 10 лет, и с которой, наконец, попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Дуэйн Хансен отправился в плавание из Белвью в Небраска-Сити, через шесть лет после того, как бывший рекордсмен Рик Свенсон создал лодку-тыкву, чтобы совершить 40-километровое путешествие по Ред-Ривер из Гранд-Форкса, Северная Дакота, в Брекенридж, Миннесота, в 2016 году.
Заплыв вдоль восточной границы штата с Айовой занял у Хансена, уроженца Небраски из Сиракуз, примерно шесть часов.
Дуэйн Хансен отправился в плавание из Белвью в Небраска-Сити, через шесть лет после того, как бывший рекордсмен Рик Свенсон создал лодку-тыкву, чтобы совершить 40-километровое путешествие по Ред-Ривер из Гранд-Форкса, Северная Дакота, в Брекенридж, Миннесота, в 2016 году.
Заплыв вдоль восточной границы штата с Айовой занял у Хансена, уроженца Небраски из Сиракуз, примерно шесть часов.
"Господин Хансен долгое время живет в Небраске и выращивает большие тыквы и другие овощи в качестве хобби, — рассказал координатор по связям с общественностью города Бельвю Фил Дэвидсон. - Эта идея пришла ему в голову, когда он посетил Огайо и увидел, как другой человек пытается установить этот рекорд. Жена, семья и друзья помогли ему задокументировать рекорд. Некоторые из них следовали рядом с ним на лодке на случай неожиданностей. Думаю, это уникальный, если не слегка сумасшедший способ отпраздновать 60-летие».
В ходе путешествия Хансен превзошел мировой рекорд Гиннеса, составлявший 40 километров, после чего продолжил грести еще 21 километр. Хансен завершил свою экспедицию через семь часов, после чего был официально объявлен новым мировым рекордсменом.
«Дуэйн Хансен добрался до Небраска-Сити! Поздравляем Дуэйна с установлением мирового рекорда, — написал Дэвидсон сразу после окончания заплыва. - Мы гордимся тем, что вы начали это рекордное путешествие протяженностью 61 километр в Бельвью, нам было радостно следовать за вами».
Хансену потребовалось примерно 11 часов, чтобы добраться до пункта назначения. Дэвидсон сообщил, что 60-летний мужчина чувствовал себя «физически истощенным» от путешествия, хотя и подчеркнул, что Хансен «был счастлив, что сделал это».
Хансену потребовалось примерно 11 часов, чтобы добраться до пункта назначения. Дэвидсон сообщил, что 60-летний мужчина чувствовал себя «физически истощенным» от путешествия, хотя и подчеркнул, что Хансен «был счастлив, что сделал это».
Хансен рассказал, что волны, образованные проплывающими мимо лодками и круизными лайнерами, временами затрудняли ему перемещение тыквы по неспокойной воде. «Тут нужно сосредоточиться и просто держаться и плыть с этими волнами, — сказал он местным журналистам. - Это было очень неудобно».
Книга рекордов Гиннеса еще официально не признала достижение Хансена, поскольку на его веб-сайте пока не было обновлений о ходе путешествия. Чтобы побить рекорд, организации требуется ряд доказательств, включая фотографии, видео и показания свидетелей. Впрочем, семья и друзья Хансена, а также город Бельвю позаботились о том, чтобы усилия 60-летнего мужчины не пропали даром, задокументировав его вояж.
Книга рекордов Гиннеса еще официально не признала достижение Хансена, поскольку на его веб-сайте пока не было обновлений о ходе путешествия. Чтобы побить рекорд, организации требуется ряд доказательств, включая фотографии, видео и показания свидетелей. Впрочем, семья и друзья Хансена, а также город Бельвю позаботились о том, чтобы усилия 60-летнего мужчины не пропали даром, задокументировав его вояж.
Люди в интернете по всему миру также вовсю болели за Хансена, оставляя ему слова поддержки в соцсетях. «Это весело и вдохновляюще. Надеюсь, это кто-то снимает! Это фантастика!» - написал один из его подписчиков. «Поздравляю с 60-летием, Дуэйн! Вы стильно прокатились. Надеюсь, вы вернулись благополучно. Вы сделали это!». - написал другой. «Подбадриваем Дуэйна из Ванкувера, Канада! Воу, воу!!! Плыви, тыковка, плыви!» — эмоционально поддержал Дуэйна фанат из Британской Колумбии.
Любителю выращивать крупные овощи, Хансену пришлось вырезать в тыкве окружность диаметром почти в 3 метра, чтобы Берта могла плавать по реке, а он мог в нее поместиться. Он привязал тыкву к матрацу, который тащил его за собой его пикап, чтобы доставить Берту к той же реке, по которой Льюис и Кларк начали свою экспедицию в 1904 году.
Любителю выращивать крупные овощи, Хансену пришлось вырезать в тыкве окружность диаметром почти в 3 метра, чтобы Берта могла плавать по реке, а он мог в нее поместиться. Он привязал тыкву к матрацу, который тащил его за собой его пикап, чтобы доставить Берту к той же реке, по которой Льюис и Кларк начали свою экспедицию в 1904 году.
Река Миссури является самым длинным притоком реки Миссисипи в США и Северной Америке. Она образована слиянием трех рек - Джефферсон, Мэдисон и Галлатин. Ее длина - 3767 километров.
Когда Хансена спросили, как у него родилась идея рекордного плавания, он рассказал о трехдневном семинаре по выращиванию гигантских тыкв в Портленде, штат Орегон, где он «познакомился с женщиной, которая ставила такой рекорд. В то время это было около 30 километров. Я задал ей много вопросов, и именно тогда я решил, что хочу сделать это», — рассказал он.
Журналисты спросили жену Хансена, Эллисон, какие идеи могут появиться у ее мужа-рекордсмена в будущем, она призналась: «Я никогда не знаю, что будет дальше».
Впрочем, сам Хансен говорит, что с рекордами покончено. «Я больше не буду этого делать. С меня хватит», - сказал он.
Когда Хансена спросили, как у него родилась идея рекордного плавания, он рассказал о трехдневном семинаре по выращиванию гигантских тыкв в Портленде, штат Орегон, где он «познакомился с женщиной, которая ставила такой рекорд. В то время это было около 30 километров. Я задал ей много вопросов, и именно тогда я решил, что хочу сделать это», — рассказал он.
Журналисты спросили жену Хансена, Эллисон, какие идеи могут появиться у ее мужа-рекордсмена в будущем, она призналась: «Я никогда не знаю, что будет дальше».
Впрочем, сам Хансен говорит, что с рекордами покончено. «Я больше не буду этого делать. С меня хватит», - сказал он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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