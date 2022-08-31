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Житель Небраски отметил 60-летие заплывом в тыкве

Житель Небраски отметил 60-летие заплывом в тыкве

Автор:
31 августа 2022 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Дуэйн Хансен   заплыв   история   личная история   ну вы даете!   тыква   удивительное рядом   юбилей   
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Дуэйн Хансен из Небраски отметил свой 60-летний юбилей, проплыв 60 километров по реке Миссури на выдолбленной тыкве весом 384 килограмма, которой он дал имя «Берта». Хансен выращивал Берту в течение 10 лет, пытаясь попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дуэйн Хансен   заплыв   история   личная история   ну вы даете!   тыква   удивительное рядом   юбилей   
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4  комментария
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13k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Теперь этот заплыв каждый день будет?!
https://old.fishki.net/4251747-tykva--ona-takaja-raznaja-komu---latte-a-komu-patch-komu--kareta-a-komu---kajak.htmlhttps://old.fishki.net/4251747-tykva--ona-takaja-raznaja-komu---latte-a-komu-patch-komu--kareta-a-komu---kajak.html
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10k
Ivan 56 минут назад
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10k
zlopisec Час назад
Не долго им с едой играть осталось....
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129
Guilty Pleasure 2 часа назад
ждем ответку от наших садоводов "Заплыв на плоту из кабачков"
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