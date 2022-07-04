Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной

Спустя положенное время, вернулась в Ленинград и поступила в Малый драматический театр, где служит и по сей день. В 1979 году сыграла роль лаборантки Алены в фильме «Семейный круг». В последующие 10 лет пробовалась на роли, но не получала утверждения.

В 1988 году сыграла небольшую роль в фильме «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», где ее и увидел Бортко. И после первой же пробы утвердил на роль Вяземской.