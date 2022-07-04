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Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной

Ты девочка или мальчик? Странная роль, не ставшая для Натальи Фоменко судьбоносной

Автор:
04 июля 2022 14:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Владимир Бортко   Вяземская   Наталья Фоменко   актриса   кино   роль   собачье сердце   театр   
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«Собачье сердце» Владимира Бортко – фильм шедевральный. Восхитительный в своём тонком юморе и реализме. Чуть ли не каждое второе предложение ушло в народ как цитата.

Главные герои играют гениально. Но эпизодники им не уступают. Чего только стоит гениальный домком Швондер, роль которого блистательно сыграл Роман Карцев.


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Но был в команде суетливого пустого пролетария еще один интересный персонаж – то ли девочка, то ли виденье – дама по фамилии Вяземская.


- Вы мужчина или женщина?

- Какая разница, товарищ…


Роль старательно копировавшей своего патрона женщины сыграла актриса Наталья Фоменко, которой на тот момент было 32 года. Буквально несколько секунд диалога с профессором – и перед зрителем моментально раскрывается полная картина: четко выверен каждый жест, каждый взгляд, прищур, угол наклона головы и движения рук.


Конечно, это заслуга и режиссера. Но талант актрисы тоже нельзя  сбрасывать со счетов. Хотя Наталью в фильме переозвучили: Бортко посчитал, что для этого персонажа у женщины слишком мягкий и приятный голос. Ее еще и хотели лишить красоты, заставив остричь длинные толстые косы, которая актриса тогда носила. Но, к счастью, гример решил вопрос, подобрав подходящий парик.


Вдвойне странно, почему не сложилась дальнейшая кинокарьера заслуженной артистки  России. Будущая актриса родилась в поселке Бзагаш Красноярского края в 1956 году. Получив аттестат, девушка уехала в Ленинград и с первого раза поступила ЛГИТМиК и отучилась на курсе Л. Додина и А. Кацмана. По распределению попала в Сибирь и 4 года проработала в ТЮЗе Томска.


Спустя положенное время, вернулась в Ленинград и поступила в Малый драматический театр, где служит и по сей день. В 1979 году сыграла роль лаборантки Алены в фильме «Семейный круг». В последующие 10 лет пробовалась на роли, но не получала утверждения.

В 1988 году сыграла небольшую роль в фильме «Будни и праздники Серафимы Глюкиной», где ее и увидел Бортко. И после первой же пробы утвердил на роль Вяземской.


Затем были еще три фильма. В 2000-х, когда киноиндустрия пришла в упадок, о Фоменко забыли. Как и о многих других. После выравнивания ситуации Наталья снялась в таких проектах как «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Черный ворон». В общей сложности на ее счету около 15 ролей в кино.


И хотя талант разноплановой актрисы оказался невостребованным режиссерами в полной мере, сыграла роль и общая упадническая ситуация в сфере культуры в стране.


А именно на это время пришлись лучшие годы актрисы, годы, которые она могла реализовать на плодотворную работу. Впрочем, по всей видимости, саму Наталью Александровну, которой сейчас 66 лет, это не особенно огорчает. Ведь своей любви и истинному призванию – театру она не изменяла никогда и продолжает играть на сцене и сейчас.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Бортко   Вяземская   Наталья Фоменко   актриса   кино   роль   собачье сердце   театр   
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3  комментария
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Ф Ив 2 часа назад
Швондер не пустой пролетарий особенно в фильме.
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Ame onna 17 минут назад
Боже,какие скулы! И прошу учесть,свои! Никакой пластики. Огонь!...
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кот базилий Полчаса назад
Вы мужчина или женщина? Поправлю...
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