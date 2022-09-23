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Депортация по-литовски: силовики избили и выбросили на границе с Белоруссией гражданина РФ

Депортация по-литовски: силовики избили и выбросили на границе с Белоруссией гражданина РФ

Автор:
23 сентября 2022 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Привалка   видео   депортация   литва   политика   пропускной пункт   
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Пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с пропускного пункта Привалка. Европейские ценности и демократия вышли из чата.

Государственный пограничный комитет Белоруссии поделился роликом, в котором запечатлен процесс "депортации" гражданина РФ литовскими силовиками. 20 сентября на пропускной пункт Привалка подъехало авто литовской пограничной службы, из которого выволокли человека и оставили его на дороге. Попутно еще и пнули ногой пару раз.


Из-за этого инцидента на время оказался заблокирован въезд автотранспорта через границу. Сообщается, что пограничники Белоруссии оказали мужчине необходимую помощь. Выяснилось, что он является гражданином РФ, которого таким образом депортировали из страны. Подробностей, увы, не сообщается.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Привалка   видео   депортация   литва   политика   пропускной пункт   
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23  комментария
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10k
Владимир 39 минут назад
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/22/news/be-vizos-i-lietuva-norejusi-patekti-cecena-pasienieciai-rankomis-iskele-atgal-i-baltarusija-24660194https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2022/09/22/news/be-vizos-i-lietuva-norejusi-patekti-cecena-pasienieciai-rankomis-iskele-atgal-i-baltarusija-24660194

Автоперевод:
По словам представителя ВСАТ, пару дней назад на пограничный пост Райгард из Беларуси на велосипеде приехал гражданин России чеченского происхождения (1980 г.р.). «У него не было визы, он приехал только с паспортом. Белорусы как-то это пропустили. Однако наши чиновники не могут принять человека без визы, поэтому был написан официальный отказ во въезде в Литву, человеку сообщили, что он должен будет вернуться в Беларусь», сказал Г. Мишутис. Иностранец, который хотел отправиться в Литву, не согласился с решением пограничников. По словам представителя VSAT, он просто упал на пол в офицерском помещении и заявил, что с ним можно делать что угодно, но ему нужно вступить в Евросоюз и он не встанет, не уйдет, он останется на месте. «Это был нормальный здоровый мужчина, в сознании, проблем со здоровьем не зафиксировано, на себя не жаловался. Если возникали подозрения, что у человека нарушено здоровье, ему вызывали скорую помощь. Сейчас он просто лежал на полу и утверждал, что не встанет», рассказал представитель пограничников. Говорят, что наши чиновники довольно долго уговаривали мужчину встать, убеждали, что в Литву его все равно никто не пустит. Но ничего не получалось и мужчина продолжал лежать на полу, уверяя, что не встанет. "Ситуация не стандартная. Так что его просто подняли на руки и повезли в служебную машину. Наши сотрудники проинформировали белорусскую сторону о том, что такая ситуация существует и что в ближайшее время к линии границы будет доставлен посторонний человек. Белорусы были проинформированы обо всем», сказал Г. Мишутис. Гражданина России вытащили из машины на границе и уложили. «А что еще можно сделать в такой ситуации? Рядом стоял его велосипед. Белорусы уже не показывают на кадрах, как подходили их офицеры. Наши люди слышали, как пограничники соседней страны также уговаривали мужчину встать и уверяли, что его все равно не пустят в Литву. Полежав еще немного, мужчина наконец встал, взял велосипед и поехал с белорусами», рассказал представитель VSAT.
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4k
EvgeniySAN Полчаса назад
Депортация, тут нужны подробности, может чувак не хотел на родину возвращаться и оказал сопротивление? )))
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32k
Fat Lynx 43 минуты назад
У*бки!
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−102
Thomsen 46 минут назад
А как определили его гражданство? По велосипеду?
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8k
krivsan 47 минут назад
предлагаю пиз ,,ть всех литовцев,которые ездят в Беларусь заправляться и закупаться,машины забрать,а тело ногами пинать до забора на границе. А если серьезно,то это кабздец конечно
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1k
Провокатор 51 минуту назад
Подозреваю, что бухой в дупель.
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131
topersk Провокатор Полчаса назад
тем более бить зачем?
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14k
сеньор Леонсио 54 минуты назад
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207
MAXIMUS сеньор Леонсио Полчаса назад
Видно же что очередной наш соотечественник, в хлам пьяный, решил на велике поехать в ЕС.
Это часто там происходит, некоторые россияне, вплавь пытаются попасть в Литву.

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131
topersk сеньор Леонсио 23 минуты назад
Европейские ценности и демократия вышли из чата.
=================
не это важно, а важно как отреагирует РФ. Есть ли у неё ценности защиты своих граждан ?
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6k
Том Сойер 58 минут назад
А что мешает писдить этих про.ебалти.йских уродов и нам - везде где встретишь?
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363
Javier Том Сойер 51 минуту назад
Теперь уже не встретишь)))
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207
MAXIMUS Том Сойер Полчаса назад
Ты сможешь отписдить прибалта?
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207
MAXIMUS Том Сойер 22 секунды назад
Ну давай!
89045577424
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