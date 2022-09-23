Депортация по-литовски: силовики избили и выбросили на границе с Белоруссией гражданина РФ

Пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с пропускного пункта Привалка. Европейские ценности и демократия вышли из чата.
Государственный пограничный комитет Белоруссии поделился роликом, в котором запечатлен процесс "депортации" гражданина РФ литовскими силовиками. 20 сентября на пропускной пункт Привалка подъехало авто литовской пограничной службы, из которого выволокли человека и оставили его на дороге. Попутно еще и пнули ногой пару раз.
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Из-за этого инцидента на время оказался заблокирован въезд автотранспорта через границу. Сообщается, что пограничники Белоруссии оказали мужчине необходимую помощь. Выяснилось, что он является гражданином РФ, которого таким образом депортировали из страны. Подробностей, увы, не сообщается.
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АНТИФИШКИ
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По словам представителя ВСАТ, пару дней назад на пограничный пост Райгард из Беларуси на велосипеде приехал гражданин России чеченского происхождения (1980 г.р.). «У него не было визы, он приехал только с паспортом. Белорусы как-то это пропустили. Однако наши чиновники не могут принять человека без визы, поэтому был написан официальный отказ во въезде в Литву, человеку сообщили, что он должен будет вернуться в Беларусь», сказал Г. Мишутис. Иностранец, который хотел отправиться в Литву, не согласился с решением пограничников. По словам представителя VSAT, он просто упал на пол в офицерском помещении и заявил, что с ним можно делать что угодно, но ему нужно вступить в Евросоюз и он не встанет, не уйдет, он останется на месте. «Это был нормальный здоровый мужчина, в сознании, проблем со здоровьем не зафиксировано, на себя не жаловался. Если возникали подозрения, что у человека нарушено здоровье, ему вызывали скорую помощь. Сейчас он просто лежал на полу и утверждал, что не встанет», рассказал представитель пограничников. Говорят, что наши чиновники довольно долго уговаривали мужчину встать, убеждали, что в Литву его все равно никто не пустит. Но ничего не получалось и мужчина продолжал лежать на полу, уверяя, что не встанет. "Ситуация не стандартная. Так что его просто подняли на руки и повезли в служебную машину. Наши сотрудники проинформировали белорусскую сторону о том, что такая ситуация существует и что в ближайшее время к линии границы будет доставлен посторонний человек. Белорусы были проинформированы обо всем», сказал Г. Мишутис. Гражданина России вытащили из машины на границе и уложили. «А что еще можно сделать в такой ситуации? Рядом стоял его велосипед. Белорусы уже не показывают на кадрах, как подходили их офицеры. Наши люди слышали, как пограничники соседней страны также уговаривали мужчину встать и уверяли, что его все равно не пустят в Литву. Полежав еще немного, мужчина наконец встал, взял велосипед и поехал с белорусами», рассказал представитель VSAT.
неоднократно
99% что соврал
Это часто там происходит, некоторые россияне, вплавь пытаются попасть в Литву.
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не это важно, а важно как отреагирует РФ. Есть ли у неё ценности защиты своих граждан ?
приползает к вам на пункт пропуска вот такое вот "чудо"
никаких документов для пересечения границы у него нет
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классический "досрочно обосравшийся отказник"
привык пользоваться российским состраданием
помогут, подвезут, пустят переночевать, накормят
многие всю жизнь так умудряются жить
в Европе это не прокатывает
ранее в СССР с такими тунеядцами умели бороться
сейчас разучились, ибо законов понапринимали.
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так вот.
пропустить его через Госграницу - 100% лишиться работы.
В Прибалтике нынче с работой - ЖОПА, ее нет.
а чудо тут упало на пол, и валяется.......
поэтому и вывезли обратно......
.
Лично свой опыт
Если б вы знали, сколько такой же сявоты-алкоты-мелкого ворья устраивают полиции "концерты", изображают припадки, специально не лечат заразные болезни - лишь бы в камеру не попасть......
вызвали "Скорую", осмотрели, - и в клетку.
Хватит магазины обворовывать.....
У продавцов вообще зарплаты не остается....
в детстве и молодости 70-80 года в Краснодаре я ОДИН РАЗ видел БОМЖа
вот реально - один раз.
Ибо в СССР были Лечебно-Трудовые-Профилактории
Третий раз попался на пьянстве и тунеядстве - Суд определяет тебе ПОЛГОДА ЛТП
И сидишь такой, стучишь молоточком, колотишь деревянные ящички для яблок ( в Краснодарском крае - востребовано)
Будешь "отказничать" - твоя бригада не выполнит план - твои же соседи по камере моментально "обьяснят", как надо "Родину любить"
.
к чему это я.
Молодое поколение ВСЕМЕРНО ограждали от отрыжки общества
Чтобы дети и молодняк не видели никакой АУЕ, никаких там "воровских романтик"
.
Нынче же - максимум 15 суток
максимум
обычно - до 5...
Отоспалось чудо на Спецприемнике, отмылось, постиралось - и снова выходит воровать в "Магнитах" и "5", на рынках и автовокзалах, кто чемоданчик бросил без присмотру.....
Работать они не желают принципиально, легальных способов переубедить их - нет
89045577424