Литва окончательно переименовала Грузию, на очереди Белоруссия

Самоназвание Грузии "Сакартвело" значит "страна картвелов", древнегрузинских племён. А прижившееся у нас название "грузины" лингвисты и историки считают родившимся от древнеперсидского "гург/гурган" - то есть "волк". В древнерусском оно звучало как "гурджины", "гурзины".

А в германских (в частности, английском) и романских языках прижилось название закавказской страны, звучащее как Georgia. По одной версии, так оно трансформировалось из того же древнеперсидского "гурган" - в "георгиан" и "джорджиан". По другой - английское название Грузии происходит от ее святого покровителя - Св. Георгия, которому в средневековье в этой горной стране было посвящено 365 храмов.

И есть еще вариант: древние картвелы были столь искусными земледельцами, что это греки назвали их "георгиан", то есть "возделывающими землю".



А вот название Грузии на армянском языке звучит как "Врастан"...