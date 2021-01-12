Литва окончательно переименовала Грузию, на очереди Белоруссия

Закавказское государство отныне будет фигурировать во всех документах на литовском языке под новым названием вместо прежнего Gruzija. И это не что-нибудь сходное с названием американского штата Джорджия.
Теперь Грузия по-литовски будет звучать как Sakartvelas. Об этом решении сообщил председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
Напомним, к такому переходу страна готовилась около двух лет: в 2018-м премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в официальных документах будут пользоваться более приятным для властей Грузии названием. На эту смену долго не соглашалась Госкомиссия по литовскому языку, приводившая аргументы в пользу богатой истории пустившего корни в литовском названия... Но в итоге всё же "Сакартвело" стало сначала вторым официальным названием прежней Грузии, а теперь и окончательно вытеснит прежнее: 21 декабря 2020 года из документа, устанавливающего официальные названия государств, вычеркнули слово Gruzija.
Напомним, к такому переходу страна готовилась около двух лет: в 2018-м премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что в официальных документах будут пользоваться более приятным для властей Грузии названием. На эту смену долго не соглашалась Госкомиссия по литовскому языку, приводившая аргументы в пользу богатой истории пустившего корни в литовском названия... Но в итоге всё же "Сакартвело" стало сначала вторым официальным названием прежней Грузии, а теперь и окончательно вытеснит прежнее: 21 декабря 2020 года из документа, устанавливающего официальные названия государств, вычеркнули слово Gruzija.
Самоназвание Грузии "Сакартвело" значит "страна картвелов", древнегрузинских племён. А прижившееся у нас название "грузины" лингвисты и историки считают родившимся от древнеперсидского "гург/гурган" - то есть "волк". В древнерусском оно звучало как "гурджины", "гурзины".
А в германских (в частности, английском) и романских языках прижилось название закавказской страны, звучащее как Georgia. По одной версии, так оно трансформировалось из того же древнеперсидского "гурган" - в "георгиан" и "джорджиан". По другой - английское название Грузии происходит от ее святого покровителя - Св. Георгия, которому в средневековье в этой горной стране было посвящено 365 храмов.
И есть еще вариант: древние картвелы были столь искусными земледельцами, что это греки назвали их "георгиан", то есть "возделывающими землю".
А вот название Грузии на армянском языке звучит как "Врастан"...
А в германских (в частности, английском) и романских языках прижилось название закавказской страны, звучащее как Georgia. По одной версии, так оно трансформировалось из того же древнеперсидского "гурган" - в "георгиан" и "джорджиан". По другой - английское название Грузии происходит от ее святого покровителя - Св. Георгия, которому в средневековье в этой горной стране было посвящено 365 храмов.
И есть еще вариант: древние картвелы были столь искусными земледельцами, что это греки назвали их "георгиан", то есть "возделывающими землю".
А вот название Грузии на армянском языке звучит как "Врастан"...
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Можно предложить официально переименовать Неметчину в Дойчлянд— l Kunyeva (@kunyva) January 11, 2021
Тут главное буквы не перепутать, чтобы из Грузии Сракатвело не получилось...— SovietEmigrant (@emigrantizCCCP) January 11, 2021
Тем временем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила литовским властям изменить и официальное название Белоруссии на литовском языке. Она направила соответствующее письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису: с призывом использовать не привычное для литовцев Baltarùsija или Gùdija, а новый вариант - Belarusià. Такое изменение было бы "знаком уважения Литвой суверенитета Беларуси и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа".
Тихановская подчеркнула, что официальное название Беларуси приближено к белорусскому оригиналу уже в 24 (из 50) странах Европы. В то же время слово Baltarùsija представляет собой буквальный перевод словосочетания "Белая Россия", а Gùdija - использовалось в документах только между двумя мировами войнами и может оставаться неформальным названием страны...
Тихановская подчеркнула, что официальное название Беларуси приближено к белорусскому оригиналу уже в 24 (из 50) странах Европы. В то же время слово Baltarùsija представляет собой буквальный перевод словосочетания "Белая Россия", а Gùdija - использовалось в документах только между двумя мировами войнами и может оставаться неформальным названием страны...
Ответная любезность: власти Грузии в 2018-м тоже переименовали Литву
Таким образом благодарное грузинское руководство решило выразить свое «спасибо» тогдашнему президенту Литвы Дали Грибаускайте за аналогичный жест.
А еще в 2019 г. из-за конфликта с греками и ради вступления в НАТО Бывшая югославская Республика Македония официально изменила собственное название на "Республика Северная Македония". Но это уже совсем другая история...
А еще в 2019 г. из-за конфликта с греками и ради вступления в НАТО Бывшая югославская Республика Македония официально изменила собственное название на "Республика Северная Македония". Но это уже совсем другая история...
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Латыши, родные братья литовцев, уже, что называется, выпендрились. Русский для латышей - krievs (Криевс). А вот страна Россия - Krievija (Криевия).
>> Самоназвание Грузии "Сакартвело" значит "страна картвелов", древнегрузинских племён.
Если кто-то решил называть кого-то как-то – это их дело.
Тут нет никакого ущемления интересов нашей страны.
Мы же не нервничаем, что китайцы называют нашу столицу Мосыкэ (они не могут по другому из своих иероглифов назвать её). Мы не нервничаем, что англосаксы называют нашу страну Раша, а мы - Россия.
При этом... Японцы не нервничают, что у нас они не Ниппон, а Япония, не ю-эс-эй, а сэ-шэ-а и т. д.
Да, пусть хоть как обзывают.
Главное – это политика взаимных отношений. Есть дружелюбная, есть –вражеская.