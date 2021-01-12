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Литва окончательно переименовала Грузию, на очереди Белоруссия

Литва окончательно переименовала Грузию, на очереди Белоруссия (4 фото)

Автор:
12 января 2021 01:54
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Белоруссия   государство   грузия   карта   литва   название   политика   
2353
4
Закавказское государство отныне будет фигурировать во всех документах на литовском языке под новым названием вместо прежнего Gruzija. И это не что-нибудь сходное с названием американского штата Джорджия.
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Метки: Белоруссия   государство   грузия   карта   литва   название   политика   
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26  комментариев
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2k
Михалыч 4 часа назад
Это нормальная практика. Россию же называют Раша и Руссланд, Мы же не называем Германию Дойчланд. И мы не должны переименовывать исторически сложившиеся названия стран, я имею ввиду к примеру: решили киргизы называть свою страну КЫргЫзстан, почему мы должны ее также называть? Для нас она всегда была Киргизия; не Молдова, а Молдавия; не Беларусь, а Белоруссия.
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229
Evgeniy 12 минут назад
Переименовывай-не переименовывай, от этого в бюджете денег не прибавиться.
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23
Дядя Витя 37 минут назад
А я завидую. Других проблем у них нет.
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8k
Иван Акимов 46 минут назад
А от этого грузины перестанут быть грузинами?
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8k
Иван Акимов 48 минут назад
Ну и будут они теперь Цукертварями.
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1k
Faulkner 48 минут назад
Литовцы - единственный народ Прибалтики, что зовет русских и Россию, простым словом, производным от слова «Россия». Русский у литовцев - rusas, а вот Россия - на литовском языке традиционно звучит как Rusija.
Латыши, родные братья литовцев, уже, что называется, выпендрились. Русский для латышей - krievs (Криевс). А вот страна Россия - Krievija (Криевия).
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287
Александр Поляков Час назад
Тихановской голову отрубить к [мат] собачьим
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3k
Дмитрий Барановский Час назад
Литовскому абсурду нет дна..
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Пусть и укроину в Малороссию переименовывают!
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4k
Сергей 2 часа назад
Что мешает Грузии назвать Литву как нибудь?но что то мне подсказывает что грызынам пох как их называют ,эти, непонятные.
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8k
Владимир Сергей Полчаса назад
А зачем Грузии их как-то называть ?) Они, наоборот, сделали Грузии приятно, так как называют её так, как она сама себя называет на грузинском.
>> Самоназвание Грузии "Сакартвело" значит "страна картвелов", древнегрузинских племён.
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6k
Ф Ив 2 часа назад
По мне так пусть хоть "горшком" называют.
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3k
Алексей 2 часа назад
Недавно Голландия официально стала называться Нидерланды. Ну и кто из наших стал её так называть? Как звали Голландия, так и будут.
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2k
Агасфер Алексей 2 часа назад
Нидерланды всегда были Нидерланды. Голландия одна из 12 провинций этой страны
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32
Вадим 3 часа назад
Дебилы б.....!
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25
Засланный 4 часа назад
Бессмысленное толчение воды в ступе.
Если кто-то решил называть кого-то как-то – это их дело.
Тут нет никакого ущемления интересов нашей страны.
Мы же не нервничаем, что китайцы называют нашу столицу Мосыкэ (они не могут по другому из своих иероглифов назвать её). Мы не нервничаем, что англосаксы называют нашу страну Раша, а мы - Россия.
При этом... Японцы не нервничают, что у нас они не Ниппон, а Япония, не ю-эс-эй, а сэ-шэ-а и т. д.
Да, пусть хоть как обзывают.

Главное – это политика взаимных отношений. Есть дружелюбная, есть –вражеская.
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107
vova old 4 часа назад
население Грузии вместе со всей прибалтикой меньше Белоруссии. так не литовцем решать. вообще когда Литва что-то вякает надо бы вспомнить что там население меньше чем в Люберцах из них половина просто числятся а там не живет моет полы от Польши до Германии нет они конечно могут изображать из себя каких-то там рыцарь но всё это выглядит как щенок той-терьера набрасывается на слона это даже не Моська Стоит ли обращать внимание
население Грузии вместе со всей прибалтикой меньше Белоруссии. так не литовцем решать. вообще когда Литва что-то вякает надо бы вспомнить что там население меньше чем в Люберцах из них половина просто числятся а там не живет моет полы от Польши до Германии нет они конечно могут изображать из себя каких-то там рыцарь но всё это выглядит как щенок той-терьера набрасывается на слона это даже не Моська Стоит ли обращать внимание
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8k
Михалыч 4 часа назад
Давно пора переименовать хуторян в Западный федеральный округ, с военным положением на 10 лет, чтоб не расслаблялись.
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−58
Князь Курбский 5 часов назад
Все правильно. Был и Скартвело в позапрошлом году. Там классно и рейс из Вильнюса €21
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4k
Sanar Князь Курбский 4 часа назад
Опять п.и.з.д.и.ш.ь дырявая
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1k
Velho Safado 5 часов назад
Ну, остается переименовать Литву обратно в Виленскую губернию и выдать ... ну, скажем, Миндаугасу Пуйдокасу (он там у них, вроде, наиболее вменяемый) удостоверение президента Литвы. Ибо нехрен.
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107
vova old Velho Safado 4 часа назад
Вильнюс вообще-то исторический Белорусский город и литовцы своим никогда не считали , в отличие от Каунаса
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1k
Ян Баян 5 часов назад
Совсем тютю с головой у этих хуторян.
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