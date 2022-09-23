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Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку

Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку

Автор:
23 сентября 2022 08:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ани Лорак   Россия   Украина   знаменитости   интересное   обращение   письмо   фото   шоу бизнес   
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Певица Ани Лорак исчезла из медийного поля пол года назад. Спустя шесть месяцев молчания звезда опубликовала обращение на своём сайте, расставив все точки на "i" и обозначив свою позицию.

Обращение Ани Лорак начала с признания своей ошибки. Текст обращения она опубликовала на своём сайте.

"Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. Теперь я хочу расставить все точки над «і», высказать, что я действительно чувствую.

В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом, моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками. На протяжении 20-ти лет моей творческой деятельности, я прославляю Украину по всему миру, на всевозможных конкурсах и фестивалях, принося награды и формируя положительный образ Украины. Моя миссия как артиста нести музыку, дарить людям радость."

Ани Лорак отметила, что всё это время помогала Украине, но никто об этом просто не знал. Певица заявила, что выступать она по-прежнему будет, причем ей не важно, кто в зале: для нее в творчестве не существует своих и чужих. Но при этом отметила, что не будет касаться никаких партий и территориальных образований.

"Ни «ДНР», ни «ЛНР», ни «Правый сектор», ни «Свобода», не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне!"


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ани Лорак   Россия   Украина   знаменитости   интересное   обращение   письмо   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Скользкая жаба..
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8k
Mowgley Z ⚔ 6 минут назад
Кароліна Мирославівна Куєк, вот и оставайся на любимой Украине.
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41
kuzi1974 21 минуту назад
переобулась сука !
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19k
ЦСКА 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
El Niño 44 минуты назад
Наконец-то обозначилась! А то сидим тут в неведении, не знаем, что и делать: слушать или не слушать. Дети вообще покой потеряли от неизвестности: все новостные ленты просматривают ежедневно, у знакомых интересуются, аппетит пропал… Теперь-то другое дело!
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2k
Старожил 48 минут назад
Ты певица? Вот и пой.
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144
Feud 49 минут назад
Так не получится, дорогая. Езжай в Европу, там ждут твоих песен.
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49k
Олег 51 минуту назад
так любит украину, что всю жизнь пасется в России и шпилится с турком. А то, что помогает- молодец что призналась. Статья "финансирование терроризма" будет проще доказана
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955
Homem Час назад
Давненько хороших песен в её исполнении нет.Касаться или нет?!Не давай повода и всё само собой решится.Планка благополучия поднята высоко очень и покорять её нужны деньги,а они без доходов заканчиваются.В итоге необходимо как то себя позиционировать.Ясно одно:"Пустите меня к кормушке!"
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160
И Ш Час назад
Проституточка.
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762
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Расходимся, короче, её позиция "моя хата с краю".
P.S. н и одной песТни в её исполнении не помню.
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3k
Григорий Час назад
вот пусть в 404 и просвещённой зарабатывает.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Чемодан-вокзал-Буковина...кто ходит на её концерты...пособники фашистов...бабки заработанные в России..она передает ВСУкам..сама призналась...живет на Рублевке небось.
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48k
dima423 2 часа назад
вроде чето сказала... но нихера не сказала))) хитрожопая хохлушка
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7k
vitenok 2 часа назад
Ну вот и пришла беда откуда не ждали.
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