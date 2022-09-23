Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку

Обращение Ани Лорак начала с признания своей ошибки. Текст обращения она опубликовала на своём сайте.

"Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. Теперь я хочу расставить все точки над «і», высказать, что я действительно чувствую.



В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом, моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками. На протяжении 20-ти лет моей творческой деятельности, я прославляю Украину по всему миру, на всевозможных конкурсах и фестивалях, принося награды и формируя положительный образ Украины. Моя миссия как артиста нести музыку, дарить людям радость."