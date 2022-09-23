Ани Лорак опубликовала открытое письмо, в котором обозначила свою позицию, признав ошибку

Певица Ани Лорак исчезла из медийного поля пол года назад. Спустя шесть месяцев молчания звезда опубликовала обращение на своём сайте, расставив все точки на "i" и обозначив свою позицию.
Обращение Ани Лорак начала с признания своей ошибки. Текст обращения она опубликовала на своём сайте.
"Я долго молчала, и, наверное, это было ошибкой, поскольку это молчание использовалось против меня. Теперь я хочу расставить все точки над «і», высказать, что я действительно чувствую.
В последнее время мое имя цинично используется для разнообразных политических и медийных манипуляций. При этом, моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину, и любовь к родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками. На протяжении 20-ти лет моей творческой деятельности, я прославляю Украину по всему миру, на всевозможных конкурсах и фестивалях, принося награды и формируя положительный образ Украины. Моя миссия как артиста нести музыку, дарить людям радость."
Ани Лорак отметила, что всё это время помогала Украине, но никто об этом просто не знал. Певица заявила, что выступать она по-прежнему будет, причем ей не важно, кто в зале: для нее в творчестве не существует своих и чужих. Но при этом отметила, что не будет касаться никаких партий и территориальных образований.
"Ни «ДНР», ни «ЛНР», ни «Правый сектор», ни «Свобода», не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. н и одной песТни в её исполнении не помню.