20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу

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Сравнение всегда очень информативно, и позволяет получить более полное представление о различных ситуациях и предметах. В этой подборке вы убедитесь, что контраст помогает лучше понять суть вещей.
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Так выглядят годы использования на коммерческой кухне...нож слева когда-то был таким же, как нож справа
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор в расключении патч-панелей сильно волокёт?
Только "было" - справа! )))