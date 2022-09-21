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20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу

20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу

Автор:
21 сентября 2022 22:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Информативно   Контраст   Относительно   Предметы   представление   ситуации   сравнение   
641
21
Сравнение всегда очень информативно, и позволяет получить более полное представление о различных ситуациях и предметах. В этой подборке вы убедитесь, что контраст помогает лучше понять суть вещей.
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Источник:

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Метки: Информативно   Контраст   Относительно   Предметы   представление   ситуации   сравнение   
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7  комментариев
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645
Антошка 4 часа назад
Четыре часа???

Автор в расключении патч-панелей сильно волокёт?
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2k
.357 magnum 42 минуты назад
Сравнивать битком набитый автобус с полусотней авто БЕЗ ПАССАЖИРОВ не совсем корректно
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2k
Enotko Ytko 2 часа назад
Комментарий к фото
в чем разница? и как понять где какая?
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3k
Трям 4 часа назад
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