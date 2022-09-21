20 поразительных сравнений, которые демонстрируют огромную разницу

Сравнение всегда очень информативно, и позволяет получить более полное представление о различных ситуациях и предметах. В этой подборке вы убедитесь, что контраст помогает лучше понять суть вещей.

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Этому щенку потребовалось всего девять месяцев, чтобы превратиться в пони 0 Источник:

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Два года работы над собой 0 Источник:

В нашем тренажёрном зале наглядно видно какие блины чаще используют 0 Источник:

Мой отец отремонтировал его для меня в подарок на выпускной 0 Источник:

До и после, мне нравится результат 0 Источник:

Благоустройство моего сада, фотографии были сделаны с разницей в два года 0 Источник:

Мои родители поженились сорок лет назад, букет тот же 0 Источник:

Стрижка меняет многое 0 Источник:

Наш котёнок пятнадцать лет назад и сейчас 0 Источник:

Футболки до, и после похудения почти на 100 кг 0 Источник:

Разница в оплате за профессиональные фотографии 0 Источник:

В приюте и после того, как его забрали домой 0 Источник:

Так выглядят годы использования на коммерческой кухне...нож слева когда-то был таким же, как нож справа 0 Источник:

Прощай, лишний вес! 0 Источник:

Когда начинаешь новую жизнь 0 Источник:

Четыре часа работы 0 Источник:

Красивая улыбка меняет всё 0 Источник:

Очевидное преимущество общественного транспорта 0 Источник:

Разница в ногах человека весом 70 кг и 160 кг 0 Источник: