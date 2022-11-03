Какие тайны хранит одна из самых закрытых республик бывшего Союза?

Впрочем, местным тоже не особенно удается безгранично наслаждаться этим великолепием. В Ашхабаде действует пусть неофициальный, но комендантский час.

То есть праздношатающихся граждан в темное время здесь не встретить. А отловленного водителя так и вообще могут оштрафовать. На законодательном уровне здесь действует запрет на длинные волосы и бороды для мужчин. Почему-то нельзя вставлять и золотые зубы.