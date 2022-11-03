Какие тайны хранит одна из самых закрытых республик бывшего Союза?

Закрытые города и территориальные образования – нередкое для нашего времени явление. Причем существовали они еще с глубокой древности. Даже в Библии встречаются упоминания о закрытых поселениях, куда отправлялись убийцы, совершившие преступление не умышленно, а случайно.
В Средние века деревни и города закрывали во избежание распространения заразных болезней типа чумы. В наши дни признанным лидером в части закрытости является республика Туркменистан. И особенно ее столица Ашхабад.
Этот город – словно изящная работа каменных дел мастера. Крупнейший центр всех отраслей, начиная с культуры и заканчивая экономикой. Масштабы и великолепие высотных зданий, которых на центральных улицах Ашхабада более 600, поражают.
Мрамор для отделки приобретают в Италии, Турции, Вьетнаме. И, что интересно, перед подписанием договора поставщик должен предоставить подтверждающие документы того факта, что материала хватит для реализации всего проекта. И мрамор не закончится до завершения работ.
Широкие чистые улицы, ухоженные скверы, гигантские фонтаны со струями искрящейся воды, покрытые позолотой памятники, идеальное освещение заставляют думать что город – один из самых богатых в мире. Как и сама страна. Тем более что столица даже попала в Книгу рекордов Гиннесса за роскошь. Чего только стоит здание аэропорта в виде парящего сокола или система орошения, оборудованная чуть ли не под каждым деревом в парке.
Впрочем, местным тоже не особенно удается безгранично наслаждаться этим великолепием. В Ашхабаде действует пусть неофициальный, но комендантский час.
То есть праздношатающихся граждан в темное время здесь не встретить. А отловленного водителя так и вообще могут оштрафовать. На законодательном уровне здесь действует запрет на длинные волосы и бороды для мужчин. Почему-то нельзя вставлять и золотые зубы.
Каждый новый президент пополняет копилку запретов своими собственными. Ведь удержать авторитет можно лишь путем запугивания граждан. А безоговорочный авторитет правителей подтверждают многочисленные золотые статуи и портреты действующего руководителя на улицах.
Роскошные улицы столицы страны, которая занимает 4-ую строчку в мировом рейтинге лидеров по добыче углеводородов, имеют в обратную – темную и далеко не мраморную сторону. За пределами богатого центра расположены кварталы, сохранившие исторический облик еще периода СССР. Обычные панельные многоэтажки населяют обычные люди. Чья жизнь далека от богатства центра. Скромные магазины, низкооплачиваемая работа, белье на веревках во дворах и нищета – это изнанка сверкающих псевдореалий. И власти, чтобы скрыть этот факт, изобретают для народа все больше запретов. А ведь эти средства можно было потратить на улучшение качества жизни, а не возведение никому не нужных золотых идолов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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