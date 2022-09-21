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Случай в автошколе

Случай в автошколе

Автор:
21 сентября 2022 14:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   автошкола   блондинка и авто   веселые видео   
928
1

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Метки: Юмор   автошкола   блондинка и авто   веселые видео   
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29  комментариев
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493
Максим Макашев 5 часов назад
Инструктору надо памятник ставить за такое СПОКОЙСТВИЕ
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7k
Иван 8 минут назад
Значит ей ни при каких обстоятельствах нельзя даже шанса давать сесть за руль! Как многим подобным ей бабам...)))
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11k
a_komolow 39 минут назад
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12k
Мистер Фикс 54 минуты назад
Тут круче


Ссылка youtu.be
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10
Тайм Ти Час назад
А вот них.я не смешно, это просто аут...
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Ей мозги бы совсем вырвало из черепушки если бы надо было следить за курсом на судовом гирокомпасе.Там при повороте два диска вращаются в разные стороны.
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6k
Tim_G 2 часа назад
руки не путает, а баранка ее блочит...
занятный случай...

обратный тому, когда человеку бывает понятнее для вращения чего-либо говорить вправо/влево вместо по часовой/против...
она походу на нижнюю часть руля смотрит, а она-ж ска наоборот движется!

вот где возникает весь диссонанс!
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34k
Седой 3 часа назад
Я бы никогда не смог работать инструктором, сколько же им терпения надо...
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11k
.Атеист. 3 часа назад
Бля! Тогда по логике её: если вперед ехать, то включить заднюю!

Надеюсь он её все-таки научит правильно крутить, иначе +1 чудо-юдо на дороге
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43k
Карандаш 4 часа назад
Сколько же терпения надо инструктору!!!
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19k
ЦСКА 4 часа назад
Видео 10ти летней давности....
Ссылка www.youtube.com
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5k
Hugo_RnD 4 часа назад
на ДРУГОЕ право!!!!!
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15k
Alex 4 часа назад
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8k
МихА 4 часа назад
Это просто пиз**ц...
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2k
Lovels Travel 4 часа назад
Это ж какое терпение надо иметь..
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−83
ЛехаЧифирь 5 часов назад
Для обучения женщин надо применять метод "сено- солома"!
Но что у женщины однозначно справа?
В России замужние женщины носят обручальное кольцо на правой руке!
Вот так и надо учить крутить руль:
Налево - к сердцу, направо - к кольцу!
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823
Gadova 5 часов назад
Для чего нужен инструктор по "лево-право"? Может так: куда нужно поворачивать - туда и руль крути, не?
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4k
Babangdida 6 часов назад
Зачем так путать девочку!? Надо командовать крути на выход (к двери) или крути к радио (к сумочке).
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5
Артём Babangdida 38 минут назад
Сено-солома.
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2k
pinbalist 6 часов назад
Если это правда, то это ппц страшно
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