Случай в автошколе

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Сосчитала до десяти, сбросила настройки )
Источник:
АНТИФИШКИ
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занятный случай...
обратный тому, когда человеку бывает понятнее для вращения чего-либо говорить вправо/влево вместо по часовой/против...
она походу на нижнюю часть руля смотрит, а она-ж ска наоборот движется!
вот где возникает весь диссонанс!
Надеюсь он её все-таки научит правильно крутить, иначе +1 чудо-юдо на дороге
если выработать у нее ассоциацию "куда бублик покатить, туда и нос повернется" и что поворотник тож вокруг оси в том-же направлении надо щелкать, то мож не все потеряно...
знаки и регулировщик ведь не словами направление показывают
Но что у женщины однозначно справа?
В России замужние женщины носят обручальное кольцо на правой руке!
Вот так и надо учить крутить руль:
Налево - к сердцу, направо - к кольцу!