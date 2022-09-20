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Мрачная тайна деревни Подборное, откуда исчезли все жители

Мрачная тайна деревни Подборное, откуда исчезли все жители

Автор:
20 сентября 2022 11:37
Сообщество : Криминал
Метки: Анна Кузьмина   Любовь Баскакова   Подборное   деревня   история   криминал   преступница   случай   убийство   
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Буквально за год в небольшой деревне Псковской области исчезли все жители. За исключением одной женщины. Что случилось в обычном тихом месте в 2005 году?

В пруду возле деревни местные жители обнаружили тело Любови Баскаковой. На голове погибшей имелась заметная рана, поэтому даже без экспертизы стало понятно, что смерть насильственная.

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Оперативники провели опрос односельчан и выяснили, что деревенский дом Любовь Александровна использовала как дачу, а сама жила в Петербурге с семьей дочери.

Когда женщина не вернулась в город в назначенное время, родные обеспокоились и попросили знакомого из соседней деревни проверить, все ли в порядке с матерью.

Единственная оставшаяся в деревне жительница Анна Кузьмина сказала мужчине, что Баскакова давно уехала в Петербург. Но тот точно знал, что женщина не вернулась домой. И попросил показать место, где Кузьмина видела соседку последний раз. Там и было обнаружено тело.

Занявшиеся расследованием сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в биографии заботливой матери, бабушки и любительницы грядок имелись темные пятна. Баскакова некогда фигурировала в деле, связанном с незаконными посадками растений, оказывающих наркотическое действие. То есть, проще говоря, мака. Сыщики попытались работать в этом направлении, но ничего связывающего смерть женщины с делами минувших лет не нашли.

Зато всплыла интересная информация о Кузьминой – той самой соседке, видевшей убитую последней.

Выяснилось, что Анна Васильевна была осуждена за убийство собственной матери. Женщина получила довольно мягкое наказание – 9 лет. Суд учел такое обстоятельство как явка с повинной. Освободившись, Кузьмина перебралась в Псковскую область и зажила тихой жизнью. Соседи отзывались о ней положительно.

Но когда оперативники погрузились в старое дело более подробно, то были ошеломлены. Перед убийством родительницы женщина продала квартиру и прокутила всю вырученную сумму. Они разругались, но потом отношения более или менее восстановились. А когда мать попросила Анну сделать ей укладку, та взяла со стола тяжелую металлическую ступку и забила родственницу насмерть.

Картина в случае с Баскаковой была похожей. Прямых улик против Кузьминой не было, но оперативники, учитывая страшное прошлое фигурантки, решили пойти ва-банк и потребовали признания. Женщина подумала и согласилась дать признательные показания.

В итоге даже у опытных сыщиков, видавших за время службы всякое, зашевелились волосы: субтильная тихая и скромная селянка уничтожила всех жителей небольшой деревеньки собственными руками.

Во время обыска в доме подозреваемой один из сыщиков обратил внимание на дату, обведенную в календаре красным. На просьбу дать пояснение Анна прервалась и ответила, что это день смерти ее супруга.

Но муж, а, точнее, сожитель Владимир Иванов исчез, а не умер. И стал первым пропавшим из жителей деревни Подборное. Оговорка? Но нет: дальнейшие признания показали, что все пропавшие люди пали от рук этой немолодой женщины, оказавшейся монстром в человеческом обличье.

Когда мужчина и женщина сошлись и стали жить вместе, первый год в паре царили довольно гармоничные отношения. Но постепенно они стали ухудшаться, начались скандалы. Однажды Иванов не пришел ночевать, после чего сожители крупно поругались и разошлись спать по разным комнатам.

Спустя некоторое время Анна пошла проведать Владимира. И хладнокровно прикончила мужчину спрятанным за спиной молотком. Вытащила тело во двор, где стояла железная печь, и сожгла останки. А в календаре сделала пометку, чтобы не забыть помянуть почившего в следующем году.

Следующей жертвой стала Галина Вальчихина, с которой Анна поддерживала приятельские отношения. Но когда женщина засобиралась домой после окончания дачного сезона, то Кузьмина поняла, что лишится средств к существованию вместе с отъездом соседки. Предложила отметить отъезд пикничком с выпивкой на берегу и задушила Вальчихину припасенным проводом. Тело зарыла в погребе.

Владимир Шмидт – сосед заподозрил неладное и поделился подозрениями с Анной. Та, недолго думая, ударила мужчину молотком и сожгла  тело в печи. На выходных приехала дачница Баскакова. Кузьминой показалось, что та что-то подозревает, и из деревни ее выпускать нельзя. В ход пошел кирпич.

Суд оказался достаточно гуманным и приговорил Кузьмину к лишению свободы сроком на 21 год. Чудовище, расправившееся с четырьмя людьми, отправилось за решетку. А и в без того вымиравшей деревеньке больше никто не живет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анна Кузьмина   Любовь Баскакова   Подборное   деревня   история   криминал   преступница   случай   убийство   
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713
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Л - логика. Если соседка уедет, злыдня останется без средств к существованию, значит, соседку надо грохнуть. Видимо, знает способ, как в мёртвом виде деньги зарабатывать.
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605
solosolovov 24 минуты назад
Оперативники провели опрос односельчан. Если в деревне нет никого кроме одной женьщины, то откуда взялись односельчане.?
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6k
pilgrimnl 52 минуты назад
т.е. в деревне всего 4 человека жило?
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5k
livaneth Час назад
Останки Галины Вальчихиной обнаружили?
А то проще всего арестовать кого-нибудь и выбить признательные показания, что человек собственноручно всех поубивал а улики все сжег. И искать больше ничего не надо.
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−4
Thomsen 2 часа назад
< А и в без того вымиравшей деревеньке больше никто не живет >

Там ещё квесты не проводят? Сатанисты не собираются на шабаши? Неформалы разной степени ё*бнутости любят такие места.
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