Мрачная тайна деревни Подборное, откуда исчезли все жители

Выяснилось, что Анна Васильевна была осуждена за убийство собственной матери. Женщина получила довольно мягкое наказание – 9 лет. Суд учел такое обстоятельство как явка с повинной. Освободившись, Кузьмина перебралась в Псковскую область и зажила тихой жизнью. Соседи отзывались о ней положительно.

Но когда оперативники погрузились в старое дело более подробно, то были ошеломлены. Перед убийством родительницы женщина продала квартиру и прокутила всю вырученную сумму. Они разругались, но потом отношения более или менее восстановились. А когда мать попросила Анну сделать ей укладку, та взяла со стола тяжелую металлическую ступку и забила родственницу насмерть.

Картина в случае с Баскаковой была похожей. Прямых улик против Кузьминой не было, но оперативники, учитывая страшное прошлое фигурантки, решили пойти ва-банк и потребовали признания. Женщина подумала и согласилась дать признательные показания.

В итоге даже у опытных сыщиков, видавших за время службы всякое, зашевелились волосы: субтильная тихая и скромная селянка уничтожила всех жителей небольшой деревеньки собственными руками.