Чампаватская дьяволица, убившая больше 400 человек

В общей сложности Чампаватская тигрица расправилась с 436 несчастными. Это только количество зафиксированных случаев, а в действительности их могло быть больше.

Что послужило причиной ярости зверя? Никто не знал. Но хищница стала регулярно выходить из джунглей, нападать на каждого, кто проходил мимо, и убивать. Счёт пошёл на десятки. Когда число жертв перевалило за две сотни, власти отправили для расправы чуть ли ни целую армию охотников и солдат. Чампаватское чудовище убить не удалось, но хищницу вытеснили на территорию Индии. И она продолжила кровавую охоту.