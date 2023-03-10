Чампаватская дьяволица, убившая больше 400 человек

Кошачьи – это, пожалуй, самые грациозные и изящные представители дикой природы. Но всегда надо помнить, что в мягких лапах скрываются когти, а в пасти – клыки.
Эта тигрица – самка бенгальского тигра обитала на границе Индии и Непала в начале прошлого века. И попала в книгу рекордов Гиннесса как самый кровожадный зверь.
В общей сложности Чампаватская тигрица расправилась с 436 несчастными. Это только количество зафиксированных случаев, а в действительности их могло быть больше.
Что послужило причиной ярости зверя? Никто не знал. Но хищница стала регулярно выходить из джунглей, нападать на каждого, кто проходил мимо, и убивать. Счёт пошёл на десятки. Когда число жертв перевалило за две сотни, власти отправили для расправы чуть ли ни целую армию охотников и солдат. Чампаватское чудовище убить не удалось, но хищницу вытеснили на территорию Индии. И она продолжила кровавую охоту.
Число убитых в Индии становилось всё больше. Хищница просто бродила по окрестностям и нападала на любого, кто оказывался в зоне видимости. Нападения стали фиксировать даже днём. Жизнь в регионе замерла. Замирали в своих хижинах и люди, едва услышав тигриный рык. Ведь это значило, что смерть рядом.
Наконец в 1907 году нашёлся смельчак, согласившийся избавить округу от зверя. Им стал английский охотник Джим Корбетт. Мужчина проследил кровавый путь животного с места, где тигрица расправилась с 16-летней девушкой (в окрестностях города Чампават). Но охотник чуть сам не стал очередной жертвой, угодив в засаду хищницы. От смерти спасла только моментальная реакция – животное отпугнули выстрелы.
На следующий день он повторил попытку. Но на этот раз охотника сопровождал большой отряд местных. В этот раз Корбетт выследил и застрелил животное, попав грудь. Тигрица собрала последние силы и прыгнула, и буквально в прыжке Джим прострелил ей лапу. Обследовав свой трофей, Корбетт обнаружил, что у хищницы сломаны правые клыки – и верхний, и нижний. А с таким дефектом она не могла охотиться на полноценную добычу, и ей пришлось переключиться на более беззащитных и слабых людей.
За свою карьеру – период с 1907 по 1938 год Джим выследил и уничтожил 19 тигров и 14 леопардов, которые убивали людей. В общей сложности эти животные разорвали и съели около 1200 человек.
У Джима были объяснения превращения в людоедов. Так, Панарский леопард получил от браконьера рану и больше не мог преследовать обычную добычу. Стал людоедом и уничтожил более 400 человек. Изучение леопарда из Рудрапраяга показало, что у него были больные дёсны и много сломанных зубов. Вследствие чего обычные объекты для охоты тоже стали недоступны. Практически все звери-людоеды страдали от болезней и ран. В телах многих были незажившие огнестрельные ранения либо вросшие в тело иглы дикобразов, причинявшие постоянную боль.
При этом Корбетт никогда не убивал ради удовольствия, хотя в начале века и была распространена спортивная охота на хищников, которая и провоцировала из-за ранений появление такого большого числа зверей-людоедов. Наоборот он защищал животных, которые не несли угрозы людям. Единственный раз он убил неповинное в смертях людей животное и очень сожалел об этом.
Корбетт скончался в 1955 году от сердечного приступа. Ему было 79 лет. Дом охотника в индийской деревне Каладхунги превратили в музей. А спустя два года назвали его именем национальный парк. Впоследствии в его честь был назван один из сохранившихся подвидов тигра – индокитайский (Panthera tigris corbetti).
Источник:
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сохраню ссылку на статью, может присяжным будет интересно