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Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор

Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор

Автор:
13 сентября 2022 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   военкомат   военное   подборка   призыв   прикол   
2562
16
Было бы смешно, если не было бы так грустно. Мемы и забавные ситуации, которые нельзя просто взять и придумать. Хотя, для чего что-то придумывать? Всё уже придумано военкоматом до нас...
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Источник:

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Метки: Юмор   военкомат   военное   подборка   призыв   прикол   
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7  комментариев
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26k
Киры4 Час назад
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Majul 37 минут назад
"рукя трясуться" - это вообще на каком языке?
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39k
Мойша 40 минут назад
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28k
Aqueronte 41 минуту назад
Да, сейчас свежее мясо будет нужно. Сказали что мобилизации не будет, значит точно призовут всех доступных.
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Один из московских военкоматов>>
Это чтобы годных к службе выкатывать к автобусу. Мажоры и пр. негодные сами выходят и по домам)))))
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Чего не понять, так это обязательной службы. Все таки армия должна быть профессиональной, как по мне. Я конечно про мирное время.
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