Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор

Было бы смешно, если не было бы так грустно. Мемы и забавные ситуации, которые нельзя просто взять и придумать. Хотя, для чего что-то придумывать? Всё уже придумано военкоматом до нас...

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2. Инициация для мужчин в современном обществе. Один из обрядов 0 Источник:

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4. Потрясающий ход 0 Источник:

5. Жизнь нужно прожить так, чтобы стать интернет-мемом (и речь не о рыжухе) 0 Источник:

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8. Это что за клёвое место такое? 0 Источник:

9. Да это же военкомат! 0 Источник:

10. Как получить военный билет законно 0 Источник:

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12. Военный комиссариат Марий Эл не оправдал чьих-то ожиданий. Работайте лучше, парни! 0 Источник:

13. Один из московских военкоматов 0 Источник:

15. Всякое бывает 0 Источник: