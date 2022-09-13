Пост, который по-настоящему прочувствуют только мужчины: военкоматный юмор

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Было бы смешно, если не было бы так грустно. Мемы и забавные ситуации, которые нельзя просто взять и придумать. Хотя, для чего что-то придумывать? Всё уже придумано военкоматом до нас...
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14.
Небольшая порция нетолерантного юмора
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это чтобы годных к службе выкатывать к автобусу. Мажоры и пр. негодные сами выходят и по домам)))))