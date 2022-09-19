Баба Ануйка, одна из самых известных серийных убийц в истории

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Анна ди Пиштонья, также известная как Баба Ануйка или Банатская ведьма, была опытным химиком-любителем. Свои навыки она использовала для того, чтобы отравить около 150 человек в конце 19-го и начале 20-го веков. Вот как всё было.
Происхождение Бабы Ануйки окутано тайной. Некоторые источники утверждают, что она родилась в 1838 году в районе Банат на территории современной Румынии, но ее жизнь была связана с югославской деревней Владимировац в провинции Воеводина на территории современной Сербии. Говорят, что она была дочерью богатого скотовода, и у нее было благополучное детство и хорошее образование. Но когда девушке стукнуло 20 лет, ее соблазнил и бросил австрийский офицер. Он оставил ее с разбитым сердцем, сифилисом и быстро развившейся мизантропией. Анна увлеклась химией и получила признание как местная целительница и ведьма, способная заставить кого угодно «исчезнуть» за разумную цену…
После изоляции от мира на несколько лет Анна ди Пиштонья якобы вышла замуж за помещика, от которого у нее было пятеро детей. К сожалению, только один из них достиг совершеннолетия. Ее муж, который, как сообщается, был намного старше ее, умер через 20 лет после их свадьбы, и именно после его смерти Ануйка стала Банатской ведьмой.
После смерти мужа Ануйка превратила одно крыло своего дома во Владимировце в химическую лабораторию, где начала экспериментировать с различными смесями. Вскоре она стала известна среди жителей Баната как целительница и травница, но она также баловалась и более спорными снадобьями. Она помогала солдатам уйти с военной службы, давая им яд, от которого они заболевали, а женам она помогала избавляться от постылых мужей с помощью так называемой «волшебной воды».
Когда Ануйке рассказывали о проблеме в браке, она спрашивала своего клиента: «Насколько серьезна эта проблема?», что означало: «Какова масса тела жертвы?». Затем она рассчитывала дозу мышьяка, необходимую для того, чтобы «проблема» исчезла, и никто не понял, что человек был отравлен.
Баба Ануйка давала «волшебную воду» своим клиентам, в основном женщинам, и наказывала им давать ее своим мужьям. Обычно те умирали примерно через восемь дней. Считается, что эта милая старушка несет ответственность за гибель, по разным данным, от 50 до 150 человек.
После смерти мужа Ануйка превратила одно крыло своего дома во Владимировце в химическую лабораторию, где начала экспериментировать с различными смесями. Вскоре она стала известна среди жителей Баната как целительница и травница, но она также баловалась и более спорными снадобьями. Она помогала солдатам уйти с военной службы, давая им яд, от которого они заболевали, а женам она помогала избавляться от постылых мужей с помощью так называемой «волшебной воды».
Когда Ануйке рассказывали о проблеме в браке, она спрашивала своего клиента: «Насколько серьезна эта проблема?», что означало: «Какова масса тела жертвы?». Затем она рассчитывала дозу мышьяка, необходимую для того, чтобы «проблема» исчезла, и никто не понял, что человек был отравлен.
Баба Ануйка давала «волшебную воду» своим клиентам, в основном женщинам, и наказывала им давать ее своим мужьям. Обычно те умирали примерно через восемь дней. Считается, что эта милая старушка несет ответственность за гибель, по разным данным, от 50 до 150 человек.
К 1920-м годам бизнес Банатской ведьмы с волшебной водой стал настолько прибыльным, что она смогла нанять «торгового агента», единственной задачей которого было находить потенциальных клиентов и приводить к ней. Конечно, немногие понимали научный процесс, стоящий за ее продуктом, поэтому, как сообщается, большинство ее клиентов верили, что она обладает какой-то сверхъестественной силой, которая помогает ей волшебным образом убивать людей.
Вся эта дурная слава принесла Бабе Ануйке много денег, но неизбежно привлекла больше внимания к ее смертоносному бизнесу. В 1924 году одна из ее постоянных клиенток, Стана Момиров, с помощью магической материи убила своего мужа Лазаря Лудошки, а когда при аналогичных обстоятельствах умер дядя ее второго мужа, власти начали задавать вопросы. В декабре 1926 года Анна ди Пиштонья продала волшебную воду Симе Момирову и его жене Софии, которые намеревались убить 70-летнего отца Симы, Николу. Им это удалось, но их дело стало частью «Момировских процессов», на которых Бабу Ануйку обвинили в соучастии в убийстве Лазаря Лудошки и Николы Момирова.
Вся эта дурная слава принесла Бабе Ануйке много денег, но неизбежно привлекла больше внимания к ее смертоносному бизнесу. В 1924 году одна из ее постоянных клиенток, Стана Момиров, с помощью магической материи убила своего мужа Лазаря Лудошки, а когда при аналогичных обстоятельствах умер дядя ее второго мужа, власти начали задавать вопросы. В декабре 1926 года Анна ди Пиштонья продала волшебную воду Симе Момирову и его жене Софии, которые намеревались убить 70-летнего отца Симы, Николу. Им это удалось, но их дело стало частью «Момировских процессов», на которых Бабу Ануйку обвинили в соучастии в убийстве Лазаря Лудошки и Николы Момирова.
На процессе Ануйка отрицала тот факт, что когда-либо продавала Стане и Симе Момировым волшебную воду. Однако анализ тел жертв обнаружил следы мышьяка, а показания клиентов травницы закончились для нее 15-летним приговором. Когда приговор был вынесен, ей было 90 лет, но она как-то продержалась еще восемь лет за решеткой, прежде чем ее освободили из-за преклонного возраста.
Баба Ануйка провела последние два года своей жизни в своем доме во Владимироваце. Она умерла 1 сентября 1938 года в возрасте 100 лет. И до сих пор считается одной из самых плодовитых серийных убийц в истории человечества.
Баба Ануйка провела последние два года своей жизни в своем доме во Владимироваце. Она умерла 1 сентября 1938 года в возрасте 100 лет. И до сих пор считается одной из самых плодовитых серийных убийц в истории человечества.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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