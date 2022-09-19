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Баба Ануйка, одна из самых известных серийных убийц в истории

Баба Ануйка, одна из самых известных серийных убийц в истории

Автор:
19 сентября 2022 17:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: Баба Ануйка   баба Аня   интересно   история   отравительница   познавательно   серийные убийцы   травница   убийца   факты   
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Анна ди Пиштонья, также известная как Баба Ануйка или Банатская ведьма, была опытным химиком-любителем. Свои навыки она использовала для того, чтобы отравить около 150 человек в конце 19-го и начале 20-го веков. Вот как всё было.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Баба Ануйка   баба Аня   интересно   история   отравительница   познавательно   серийные убийцы   травница   убийца   факты   
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6  комментариев
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28k
Григорий 43 минуты назад
Она не убийца. Мы же не говорим, что производитель оружия убийца? В данном случае она продавец, а уж убийцы ее клиенты.
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30k
Teodor Полчаса назад
Похоже и правда сильная травница коли в те времена сумела сифилис у себя вылечить (с нелеченным до 100 лет не доживают).
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3k
milenBG 51 минуту назад
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2k
Pill 53 минуты назад
Всегда твари долго живут.
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