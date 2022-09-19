Баба Ануйка, одна из самых известных серийных убийц в истории

После изоляции от мира на несколько лет Анна ди Пиштонья якобы вышла замуж за помещика, от которого у нее было пятеро детей. К сожалению, только один из них достиг совершеннолетия. Ее муж, который, как сообщается, был намного старше ее, умер через 20 лет после их свадьбы, и именно после его смерти Ануйка стала Банатской ведьмой.



После смерти мужа Ануйка превратила одно крыло своего дома во Владимировце в химическую лабораторию, где начала экспериментировать с различными смесями. Вскоре она стала известна среди жителей Баната как целительница и травница, но она также баловалась и более спорными снадобьями. Она помогала солдатам уйти с военной службы, давая им яд, от которого они заболевали, а женам она помогала избавляться от постылых мужей с помощью так называемой «волшебной воды».



Когда Ануйке рассказывали о проблеме в браке, она спрашивала своего клиента: «Насколько серьезна эта проблема?», что означало: «Какова масса тела жертвы?». Затем она рассчитывала дозу мышьяка, необходимую для того, чтобы «проблема» исчезла, и никто не понял, что человек был отравлен.



Баба Ануйка давала «волшебную воду» своим клиентам, в основном женщинам, и наказывала им давать ее своим мужьям. Обычно те умирали примерно через восемь дней. Считается, что эта милая старушка несет ответственность за гибель, по разным данным, от 50 до 150 человек.