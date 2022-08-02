Война за гуано между Чили и Боливией

Ну а вокруг того что все хотят, всегда разворачиваются интересные события. Из за говна случилась Вторая тихоокеанская война и Гражданская война в Чили. Ну и все сопутствующие фишки того времени типа работорговли, нагибанием Британией местных и получение всех выгод, стравливание между собой соседних государств, убийства, короче полны набор. США выпустили закон "кто нашел, того и говно".

А получилось все потому что люди назвали гавно - guano, и начали им активно торговать. В guano содержится 20% азота, из азота делаются удобрения, а без удобрений не будет урожая и все умрут с голоду. На то время синтезировать азот другим способом не умели поэтому запас птичьего говна в мире напрямую влиял на перспективы глобального голода. Пророчили ужасное, запасы оценивали в 30 лет.



Потом один немецкий дядя придумал как синтезировать это в лаборатории, все воодушевились и сделали масштабное производство и проблему голода решили. Дали ему нобелевскую премию, но поскольку он по вечерам разрабатывал химическое оружие и всякие газы типа циркона-Б, особо шумной вечеринки не случилось.

Но добывают и в наши дни.