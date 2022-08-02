Война за гуано между Чили и Боливией

В тихом океане у берегов Чили и Перу есть множество прибрежных островов на которые в период размножения прилетают миллионы морских птиц.
Рядом много рыбки, птицы ее кушают, и потом гадят на островах
В сухом и жарком климате эта масса застывает и накапливается там десятками тысяч лет. Горы высотой в 30 метров. Острова фактически полностью состоят из говна.
Когда люди впервые там высадились, они были ошеломлены масштабами залежей экскрементов, и конечно же решили забрать все себе. Нельзя же добру пропадать.
Сначала копали кирками и собирали в мешки, потом уже подключилась серьезная техника. Рядом строились поселения, обустраивался быт.
Строилась инфраструктура для погрузки, создавались цепочки поставок. Говна хотели купить во всем мире, поэтому добыча увеличивалась с каждым годом.
Ну а вокруг того что все хотят, всегда разворачиваются интересные события. Из за говна случилась Вторая тихоокеанская война и Гражданская война в Чили. Ну и все сопутствующие фишки того времени типа работорговли, нагибанием Британией местных и получение всех выгод, стравливание между собой соседних государств, убийства, короче полны набор. США выпустили закон "кто нашел, того и говно".
А получилось все потому что люди назвали гавно - guano, и начали им активно торговать. В guano содержится 20% азота, из азота делаются удобрения, а без удобрений не будет урожая и все умрут с голоду. На то время синтезировать азот другим способом не умели поэтому запас птичьего говна в мире напрямую влиял на перспективы глобального голода. Пророчили ужасное, запасы оценивали в 30 лет.
Потом один немецкий дядя придумал как синтезировать это в лаборатории, все воодушевились и сделали масштабное производство и проблему голода решили. Дали ему нобелевскую премию, но поскольку он по вечерам разрабатывал химическое оружие и всякие газы типа циркона-Б, особо шумной вечеринки не случилось.
Но добывают и в наши дни.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"В guano содержится 20% азота, из азота делаются удобрения, а без удобрений не будет урожая и все умрут с голоду"(с) - у кого не будет гуано - те действительно помрут, тока не от голода, а от пули.
И сейчас гуано довольно ценный ресурс для химической промышленности.
А в XIX веке - основной ресурс для производства Пороха.