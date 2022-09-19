«Сами платите по этим счетам»: в Италии прошли жесткие антиправительственные протесты

Дымовые шашки, полицейские, молотящие дубинками налево и направо, и задержания - акция удалась на славу.
Уже весной в Италии прошли митинги против поставок вооружения на Украину. Как утверждали организаторы одной из акций в Генуе - итальянское правительство поставляло на Украину оружие под видом гуманитарной помощи.
Тогда всё прошло тихо-мирно.
Затем люди почуяли, что «зима близко» и как следует рассмотрели счета, которые им прислали за электричество. И вышли на улицу - всё в той же Генуе. На этот раз никаких мирных требований уже не было - толпа вооружилась транспарантами и палками, навалилась на полицейских, и дело приняло серьёзный оборот.
Силовики особо не церемонились - стали сразу раздавать митингующим дубинками. Ну а самых недовольных итальянской демократией и свободой волеизъявления поволокли в участок.
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АНТИФИШКИ
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Двуличие и глупость правит миром...
Россия в том виде, каковая она есть сейчас, неспособна дать такую идею. Китай тоже. Сейчас в мире нет модернизационной идеи (ну никто ведь в ясном уме ЛГБТ не назовёт модернизационной идеей, право слово!). Все цепляются за сохранение прошлого.
Поэтому пока эти выступления ничего не дадут. Их просто подавят.