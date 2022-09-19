FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9457 постов • 1341 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
«Сами платите по этим счетам»: в Италии прошли жесткие антиправительственные протесты

«Сами платите по этим счетам»: в Италии прошли жесткие антиправительственные протесты

Автор:
19 сентября 2022 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Митинги   генуя   дубинки   зажержания   италия   полицейские   протесты   силовики   
904
1
1

Дымовые шашки, полицейские, молотящие дубинками налево и направо, и задержания - акция удалась на славу.

Уже весной в Италии прошли митинги против поставок вооружения на Украину. Как утверждали организаторы одной из акций в Генуе - итальянское правительство поставляло на Украину оружие под видом гуманитарной помощи.

Тогда всё прошло тихо-мирно.

Затем люди почуяли, что «зима близко» и как следует рассмотрели счета, которые им прислали за электричество. И вышли на улицу - всё в той же Генуе. На этот раз никаких мирных требований уже не было - толпа вооружилась транспарантами и палками, навалилась на полицейских, и дело приняло серьёзный оборот.

Силовики особо не церемонились - стали сразу раздавать митингующим дубинками. Ну а самых недовольных итальянской демократией и свободой волеизъявления поволокли в участок.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Митинги   генуя   дубинки   зажержания   италия   полицейские   протесты   силовики   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Majul Час назад
Где осоловелые защитнички свободы слова? Где вопли про кровавый режим? Где стенания из серия я бы всех этих ментов на куканы?
Двуличие и глупость правит миром...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Shurovik 2 минуты назад
Уже было официальное объявление ,что нельзя против мирных протестующих применять силу? Или это другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Прискорбный Скиталец 3 минуты назад
не совсем то, но зачот тоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Том Сойер 5 минут назад
Так, это ещё зима не началась.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill 11 минут назад
Музыка - зачёт!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 12 минут назад
В чистом виде демократии, вообще нигде нет. Хотя и возможность есть, слишком уж люди власть полюбили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 16 минут назад
Дермократия она такая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ashabad Полчаса назад
Пока ещё это всё ерунда. Нет политической цели. Нет идеи, каковой 100 лет назад была коммунистическая идея. Идеи, прежде всего позитивной. Не только "так нельзя", а ещё и "вот так надо".
Россия в том виде, каковая она есть сейчас, неспособна дать такую идею. Китай тоже. Сейчас в мире нет модернизационной идеи (ну никто ведь в ясном уме ЛГБТ не назовёт модернизационной идеей, право слово!). Все цепляются за сохранение прошлого.
Поэтому пока эти выступления ничего не дадут. Их просто подавят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Полчаса назад
Жаль что дальше это не сдвинется, потому как не умеем мы проводить цветные революции, а постоянно упоминаем про мнимые международные законы и ООН, когда запад о них уже ноги истёр. А потом приходиться проводить СВО, так как припёрли к стенке. ГДЕ МЛЯ Я ВАС СПРАШИВАЮ НАШ КОМИНТЕРН?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 45 минут назад
Так вам и надо, тупые макаронники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 56 минут назад
До чего Темнейший римлян довел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Типичные агенты Кремля. Друзья Путина. Беспорядки организованы шаловливой рукой Москвы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Час назад
В воздухе запахло "демократией" , "Свободой" И чутка "ценностями".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
dima423 Час назад
...ага) отправляйте счета Путину)) ...это обязательно спасет Европу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

167634



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мои акварельные работы. Часть 7
Мои акварельные работы. Часть 7
Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты
Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты
Набирающие популярность в сообществах
15 человек, которым попались загадочные предметы
15 человек, которым попались загадочные предметы
Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое
Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#страна#прикол#факты#картинки#позитив#дети#удивительно
#история#интересно#СССР#в мире#Россия#Приколы#Ynews#забавно#познавательно
#люди#фотографии#животные#кино#подборка#Еда#интересное#утро
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов В Петербурге вынесли приговор женщине, покусавшей двух полицейских В Петербурге вынесли приговор женщине, покусавшей двух полицейских В Техасе задержанный контрабандист сбежал от полицейских, но его настигла мгновенная карма В Техасе задержанный контрабандист сбежал от полицейских, но его настигла мгновенная карма В Европе бушуют протесты против карантинных мер: фото с места событий В Европе бушуют протесты против карантинных мер: фото с места событий Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент Протестующие против антиковидных ограничений испанцы ворвались в парламент

На что жалуетесь?

Вернуться