Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко

Природный мир удивителен. Вы никогда не знаете, чего ждать от всех царств живой природы. Каждый представитель флоры или фауны отличается своей уникальностью, которая может заключаться в чём угодно: окрас, большие глаза, длинный хвост или маленький размер ушек.

Перечисляя этот бесконечный список признаков, которые могут отличить одну зверюшку от другой или один цветок от третьего, вы непременно будете кивать головой, так как это ни для кого не секрет, насколько разнообразна природа и её обитатели. Но какой будет ваша реакция, если мы скажем, что есть и те, кто может похвастаться своей открытостью? Что мы имеем в виду?

Пятнистая морская улитка