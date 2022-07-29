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Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко

Занимательные фотографии животных и растений, которые прозрачны как стёклышко

Автор:
29 июля 2022 08:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   интересно   природа   прозрачные   растения   фото   
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Существуют такие представители природного мира, которые готовы вам открыться до глубины всей своей души. А могут они это сделать, потому что прозрачные, как стёклышко, через которое видно абсолютно всё!

Природный мир удивителен. Вы никогда не знаете, чего ждать от всех царств живой природы. Каждый представитель флоры или фауны отличается своей уникальностью, которая может заключаться в чём угодно: окрас, большие глаза, длинный хвост или маленький размер ушек.

Перечисляя этот бесконечный список признаков, которые могут отличить одну зверюшку от другой или один цветок от третьего, вы непременно будете кивать головой, так как это ни для кого не секрет, насколько разнообразна природа и её обитатели. Но какой будет ваша реакция, если мы скажем, что есть и те, кто может похвастаться своей открытостью? Что мы имеем в виду?

Пятнистая морская улитка

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Пятнистая морская улитка Crystallichthys cyclospilus — большая редкость. Всего исследователям удалось найти только 5 таких рыб. Но на днях учёным посчастливилось увидеть ещё одну из них, исследуя воды Аляски.


Стеклянный осьминог

Учёным безумно повезло сфотографировать этого осьминога, чьё тело видно насквозь, так как в тот день они использовали глубоководных роботов с камерами. Тело существа почти полностью прозрачно кроме внутренних органов, которые окрашены пигментами разных цветов. Благодаря этой находке учёные смогли в деталях изучить пищеварительную систему странного осьминога и рассмотреть на удивление большой тороидальный мозг.


Рыба с прозрачной головой

Малоротая Макропинна настоящее чудо природы, потому что её голова полностью прозрачная. Живёт эта рыбка на глубине около 800 метров, что и вынудило её приспособиться к глубинам вод таким необычным способом. Однако этот обитатель Тихого океана может похвастаться своим отличным зрением. У неё невероятно светочувствительные органы зрения, которые могут различить добычу даже там, где, казалось бы, полная беспросветная темнота.


Двулистник Грея

После каждого дождя лепестки этого цветка становятся прозрачными, будто стеклянными.


Прозрачная лягушка

Такие лягушки уникальны тем, что сверху они выглядят, как обычные лягушки, но если её перевернуть, то можно увидеть, что брюшко и грудь полностью прозрачные и сквозь них можно рассмотреть все внутренности земноводного животного.


Стеклянная бабочка Грето ото

Часто эта особенность бабочки служит ей маскировкой от птиц.


Прозрачный кальмар Sharpear Enope


Мотылёк Дерока гиалина


Глубоководный стеклянный кальмар

В отличие от своих прозрачных товарищей, у этого кальмара видна только пищеварительная железа, по своим функциям похожая на печень позвоночных. Чтобы уменьшить объём этой видимой части тела, стеклянный кальмар передвигается так, чтобы железа постоянно находилась в вертикальном положении. Тогда он превращается в почти невидимку.


Ледяная рыба, у которой голая кожа, а кровь не имеет цвета!


Стеклянная крошечная рыбка Cyanogaster noctivaga


Рыба, которой нечего скрывать от вас


Рыба-хирург


Рыбка Дори из всем хорошо известного мультфильма «В поисках Немо» — это и есть рыба-хирург. Её название звучит немножко устрашающе, но их даже можно держать в аквариумах у себя дома.


Сальпа Маджоре

Ещё одна удивительная и очень редкая рыбка, которую однажды поймал новозеландский рыбак и был ошеломлён её видом. Ещё бы! Эта беспозвоночная рыба — точная копия какой-то стеклянной статуэтки.

Создаётся такое чувство, что поверхность её чешуйчатая и довольно твёрдая, но это что-то желеподобное, и внутри этого существа нет ничего другого кроме этой оранжевой маленькой капли.


Огромный гипериид Cystisoma


Его тело полностью прозрачно, что помогает ему прятаться от хищников в открытом океане.


Гусеница бабочки Бразильский шкипер (Calpodes ethlius)


Из-за прозрачной кожи этой гусеницы можно наблюдать за тем, как работает её дыхательная система и бьётся сердце.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   интересно   природа   прозрачные   растения   фото   
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alexis 41 минуту назад
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salim777 Полчаса назад
"Крошечная рыбка"?! Или это ее в руках новорождённый держит?
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