В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь?

Кроме непобедимой армии, выдающихся достижений культуры и искусства, римляне достигли небывалых высот в сфере развлечений.
Деньги лились рекой, золото некуда было девать, а граждане Рима не работали.
И поскольку компьютерных игр, телевизоров в античность не было, римляне сосредоточились на плотских утехах таких форм, что не стоит рассказывать детям. Слово «оргия» это с римских времен, а о вечеринках императоров Калигулы и Тиберия знает каждый любитель римской истории.
То самое волчье логово (лупанарий) на улице раскопанных Помпей Древнего Рима
Но до раскопок в XVI веке погребенного в вулканическом пепле города Помпеи, современный мир не представлял, как в Риме были устроены бордели. А когда раскопал, закопал обратно, настолько это было греховно для средневековой Европы. Только через 200 лет бордель раскопали вновь, когда католическая цензура исчезла.
Как же были устроены римские бордели продажной любви? В Помпеях раскопали двухэтажный дом и нашли его название на стене — лупанарий, что значит «волчье логово». Довольно говорящее название для оглядывающихся по сторонам женатых мужчин, пробирающихся ночью.
Эта римская фреска в лупанарии самая безобидная из всех. 2000 лет ей
В доме было 11 комнат для приема гостей девицами и один общий туалет в погребе. Вы должны знать, что посещали такие дома только простые римляне, так как богачи брезговали общепитом и могли себе позволить купить личных наложниц, число которых зависело только от денег в сундуке.
При входе в оный лупанарий мужчина видел на стене множество фресок, где пары последовательно изображали позы будущей Камасутры. Археологи считали, что эти фрески были аналогом рекламных плакатов, где любвеобильный мужчина мог выбрать и заказать что-то новенькое.
Каменная кровать, где все и происходило в этом, так сказать, деле
Однако все 11 комнат, где трудились жрицы любви, были очень неудобны для трудового женского дня. Судите сами: в каждом спальном кабинете стояла каменная кровать с матрацем набитым соломой. Окна в помещении не было, а гардеробная, где скидывал портки клиент, отделялась занавеской и была не больше метра. Вместо крана стоял кувшин и тазик с водой.
Все это легко объяснить, ибо жрицы любви в Римской империи были рабынями и принадлежали хозяину. Как правило, в девиц легкого поведения набирали гречанок, африканок и сириек — считалось, что восточные женщины самые красивые, горячие и умелые. Попадали в рабыни насильственным путем в результате войн или продажи, в том числе по желанию девушки. Например, покрыть семейный долг.
Очень непросто было женщинам в Древнем Риме. Они были вместо телевизора.
А вот мужчины Помпей были довольны, так как ученые обнаружили надписи на стенах снаружи и внутри, всего 120 штук. Такая древняя римская Книга отзывов и предложений, где креативный хозяин лупанария показывал другим, как у него хорошо. Надписи очень смешные: » Я из Афин, побывал здесь. А жена не знает», «10 августа Гермент был наверху с Фионисией», или лаконично «Я Трут и попробовал всё!»
Интересно, что в доме удовольствий цены были умеренные. Раскопки показали, что оплатив пару батонов хлеба и заказав бутылку вина, римлянин получал доступ в комнату, куда несли эту скромную пищу.
Римский лупанарий был открыт итальянским археологом Феорелли в 1862 году, но вплоть до 1963 года в него пускали только мужчин за оплату, чтобы они могли тайком от жен рассмотреть скоромные фрески возрастом 2 тысячи лет. И может быть, погрустить о прошлом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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