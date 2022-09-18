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В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь?

В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь?

Автор:
18 сентября 2022 18:01
Метки: бордель   истории   помпея   
1601
5

Кроме непобедимой армии, выдающихся достижений культуры и искусства, римляне достигли небывалых высот в сфере развлечений.


Деньги лились рекой, золото некуда было девать, а граждане Рима не работали.

И поскольку компьютерных игр, телевизоров в античность не было, римляне сосредоточились на плотских утехах таких форм, что не стоит рассказывать детям. Слово «оргия» это с римских времен, а о вечеринках императоров Калигулы и Тиберия знает каждый любитель римской истории.

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То самое волчье логово (лупанарий) на улице раскопанных Помпей Древнего Рима


Но до раскопок в XVI веке погребенного в вулканическом пепле города Помпеи, современный мир не представлял, как в Риме были устроены бордели. А когда раскопал, закопал обратно, настолько это было греховно для средневековой Европы. Только через 200 лет бордель раскопали вновь, когда католическая цензура исчезла.

Как же были устроены римские бордели продажной любви? В Помпеях раскопали двухэтажный дом и нашли его название на стене — лупанарий, что значит «волчье логово». Довольно говорящее название для оглядывающихся по сторонам женатых мужчин, пробирающихся ночью.

Эта римская фреска в лупанарии самая безобидная из всех. 2000 лет ей


В доме было 11 комнат для приема гостей девицами и один общий туалет в погребе. Вы должны знать, что посещали такие дома только простые римляне, так как богачи брезговали общепитом и могли себе позволить купить личных наложниц, число которых зависело только от денег в сундуке.

При входе в оный лупанарий мужчина видел на стене множество фресок, где пары последовательно изображали позы будущей Камасутры. Археологи считали, что эти фрески были аналогом рекламных плакатов, где любвеобильный мужчина мог выбрать и заказать что-то новенькое.

Каменная кровать, где все и происходило в этом, так сказать, деле


Однако все 11 комнат, где трудились жрицы любви, были очень неудобны для трудового женского дня. Судите сами: в каждом спальном кабинете стояла каменная кровать с матрацем набитым соломой. Окна в помещении не было, а гардеробная, где скидывал портки клиент, отделялась занавеской и была не больше метра. Вместо крана стоял кувшин и тазик с водой.

Все это легко объяснить, ибо жрицы любви в Римской империи были рабынями и принадлежали хозяину. Как правило, в девиц легкого поведения набирали гречанок, африканок и сириек — считалось, что восточные женщины самые красивые, горячие и умелые. Попадали в рабыни насильственным путем в результате войн или продажи, в том числе по желанию девушки. Например, покрыть семейный долг.

Очень непросто было женщинам в Древнем Риме. Они были вместо телевизора.

А вот мужчины Помпей были довольны, так как ученые обнаружили надписи на стенах снаружи и внутри, всего 120 штук. Такая древняя римская Книга отзывов и предложений, где креативный хозяин лупанария показывал другим, как у него хорошо. Надписи очень смешные: » Я из Афин, побывал здесь. А жена не знает», «10 августа Гермент был наверху с Фионисией», или лаконично «Я Трут и попробовал всё!»

Интересно, что в доме удовольствий цены были умеренные. Раскопки показали, что оплатив пару батонов хлеба и заказав бутылку вина, римлянин получал доступ в комнату, куда несли эту скромную пищу.

Римский лупанарий был открыт итальянским археологом Феорелли в 1862 году, но вплоть до 1963 года в него пускали только мужчин за оплату, чтобы они могли тайком от жен рассмотреть скоромные фрески возрастом 2 тысячи лет. И может быть, погрустить о прошлом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бордель   истории   помпея   
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17  комментариев
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20k
homerchik 3 часа назад
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4k
Frank Borman 10 минут назад
Лупанарии - хренарии. Это вы еще древнегреческое искусство не видели.
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22k
Егор Полчаса назад
И что тут затерли?
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6k
Алекс Крайчек 39 минут назад
"Терпенье и Трут всех перетрут!"
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4k
Babangdida Час назад
Слыша про волчье логово, я както не представляю себе древний бордель, а ставку ефрейтора с усиками в Восточной Прусии.
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38k
Александр 2 часа назад
Я не буду материться, и кричать -еб@ Ё мать
В нашем доме поселилась ох@ительная бл@дь
Я иду - она стирает, я кричу - Давай? Давай!
Настя трусики снимает, волоку ее в сарай!
Настя, подари мне счастье, подари мне радость, и любовь свою )_))
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84k
parallax 3 часа назад
Был в Помпеях лет 15 назад. Уже тогда там имелся откопаный и восстановленый для осмотра туристами дом терпимости. И этот видимо не псоледний, ибо большая часть руин всё ещё не откопана.
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15k
Александр 3 часа назад
Гетера на фреске уж сильно похожа на мужика, еще и непонятно что там заблюрили.
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91k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
иде фото фресок ???????????????
фото фстудию !!!!!!!!!!
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27k
Квантовый переход 4 часа назад
Настя,мужика не можешь найти?
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
47528



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