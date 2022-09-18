В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь?

То самое волчье логово (лупанарий) на улице раскопанных Помпей Древнего Рима

Но до раскопок в XVI веке погребенного в вулканическом пепле города Помпеи, современный мир не представлял, как в Риме были устроены бордели. А когда раскопал, закопал обратно, настолько это было греховно для средневековой Европы. Только через 200 лет бордель раскопали вновь, когда католическая цензура исчезла.

Как же были устроены римские бордели продажной любви? В Помпеях раскопали двухэтажный дом и нашли его название на стене — лупанарий, что значит «волчье логово». Довольно говорящее название для оглядывающихся по сторонам женатых мужчин, пробирающихся ночью.