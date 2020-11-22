На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия

Раскопки в этом месте ведутся уже несколько лет. В 2017 году здесь обнаружили конюшню с останками трех запряженных лошадей. Все указывает на то, что раньше в этом районе находилась большая богатая вилла, принадлежавшая представителю римской аристократии. Тела мужчин найдены в подземной части дома, в конце коридора, который вел к лестнице на верхний уровень виллы.