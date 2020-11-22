На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия

В ходе раскопок в Чивита-Джулиана, пригороде древних Помпей, погибших в результате извержения вулкана в 79 году н. э., археологи обнаружили останки еще двух человек. По мнению ученых, один из них принадлежал к аристократии, второй был его рабом.
Раскопки в этом месте ведутся уже несколько лет. В 2017 году здесь обнаружили конюшню с останками трех запряженных лошадей. Все указывает на то, что раньше в этом районе находилась большая богатая вилла, принадлежавшая представителю римской аристократии. Тела мужчин найдены в подземной части дома, в конце коридора, который вел к лестнице на верхний уровень виллы.
Специалисты сделали слепки, используя хорошо известную технологию гипсования останков, благодаря чему удалось рассмотреть даже мелкие детали - вроде складок туник обоих мужчин. В полости, обнаруженные под слоем пепла, был залит гипс, и это позволило воссоздать фигуры и позы людей в момент гибели.
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Эксперты считают, что одна из жертв - человек в возрасте 30-40 лет, явно высокого социального статуса, а вторая - его молодой раб лет двадцати пяти.
По мнению ученых, найденные жертвы извержения, погибли не в первый день, а из-за второго пирокластического потока, мощного вулканического взрыва, произошедшего на следующий день.
Горячий поток газов, пепла и обломков пород, сметающий все на своем пути, запер мужчин в ловушке, и они умерли от теплового шока.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: археологическая находка археология извержение вулкана история находка археологов помпеи раскопки
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Второй почему-то огнём не затронут.
Безгрешен был наверное.