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На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия

На раскопках в Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия (8 фото)

Автор:
22 ноября 2020 15:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: археологическая находка   археология   извержение вулкана   история   находка археологов   помпеи   раскопки   
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В ходе раскопок в Чивита-Джулиана, пригороде древних Помпей, погибших в результате извержения вулкана в 79 году н. э., археологи обнаружили останки еще двух человек. По мнению ученых, один из них принадлежал к аристократии, второй был его рабом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологическая находка   археология   извержение вулкана   история   находка археологов   помпеи   раскопки   
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5  комментариев
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71k
ЮрГен 2 часа назад
А писюн у одного на память оторвали?!...
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29k
parallax Полчаса назад
Там ещё много нераскопанного. Решили оставить будущим поколениям.
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44k
Albert GER Час назад
Судя по позе - сжарился один.
Второй почему-то огнём не затронут.
Безгрешен был наверное.
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10k
Taximaxi Час назад
Судя по обломленному на корню высокому «социальному статусу»,история этой трагедии была отличной от официальной версии.
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