Маленькие истории из нашей жизни

Про 'Золушек" и курсы самообороны.





Когда Нюша сообщила, что записалась на курсы самозащиты, я подумал, что у нее эээ, засвистел чайник. Для девушек такой красоты и невесомости единственный способ самозащиты в ночное время - это честно отдаться любому проходящему мимо хулигану.

Настоящие единоборства учат добродушию. Чтобы не зашибить ненароком обидчика. Несколько лет обучения с раннего детства, измененная наноструктура костей для пущей мощи удара. Груду кирпичей одним махом пополам нахрен. А Нюша выбрала экономичные краткосрочные курсы.

И очень скоро в ней явилась несколько агрессивная внутренняя сила. Слегка наглая уверенность в себе. Попала в секту? Я стал ее опасаться. Ляпнешь че не то - взовьется винтом чего доброго в воздух и своей прелестной ножкой блям прямо в нос.Впрочем, по ее рассказам курсы выглядели практичными. Там больше учили грамотно оглядываться и убегать. Дальновидности - "если ты

очутилась в подземном переходе ночью наедине с бандой гопников, то ошибку ты допустила несколько раньше". А вишенкой к этому винегрету - приемы, запрещенные правилами любых боев без правил. Типа, какого угодно качка после многих лет в зале может несколько

уравновесить меткий удар по яйцам. У девушек тут безусловный бонус. Что яйца? "Помеха лишняя почти во всяком бое".Я-то ржал, а с ней вскоре приключилось ЭТО. Которое она встретила во всеоружии.

Выйдя из метро в поздний час, вспомнила, что так и не переложила ключи от квартиры из наружного бокового кармана во внутренний, как велело ей новое Учение. Проверила - пжаста, ключей там не было!!! Во внутреннем - тоже!!! А дверь у нее такая, что вынести наверно

можно. Но с последующим ремонтом всего подъезда. Запасные ключи есть. Они в ящичке, внутри квартиры. От засада! Где ночевать-то?И тут в ней включились экономичные курсы. Мгновенно просчитала, когда ощупывала ключи в кармане в последний раз. Точно - перед входом в метро. Значит - вытащили несколько минут назад. Прямо в метро. Но какой смысл в украденных ключах, если не знаешь квартиры? Так что вор постарается проследить путь жертвы до самого дома. Простая же логика, а благодаря ей Нюша поняла, что сейчас за ее спиной

ОН - укравший ее ключи и надеющийся ограбить ее квартиру.Прислушалась - сзади топ-топ на отдалении. Вокруг никого. Не оглядываться! Завернула в магазин. На вираже заметила - ну да, сзади плетется парень. Запомнила приметы, долго выбирала бутылку коньяка. Случайный прохожий за это время наверняка отсеется. Вышла наружу - вон он, на приличной дистанции. Переминается, ждет. Пошла, а сзади опять топ-топ. Ужас. Поняла - самое худшее, если он

нападет сзади. Развернулась и пошла парню навстречу. Mission impossible - не только отбиться, но и отнять у него свои ключи. Как?! Да легко, если ты посещала Курсы.Ослепительно заулыбалась. Оценила противника - вроде трусоват. Остановился и очами хлопает. Еще одна улыбка - и пакет с бутылкой коньяка летит ему в висок. Отбился, конечно. Но это был отвлекающий маневр. Как учили. Главный удар прошел незамеченным - туфлей понятно куда. Бегло охлопала карманы рухнувшей воющей туши, выхватила связку ключей, и тут услышала вопль:

- Саня! Че эта сук@ с тобой сделала?

Во мгле нарисовалась туша №2.Это совсем не входило в сценарий самозащиты. Нюша растерялась, но: мгновенно скинула туфли на высоких каблуках (дело прошлой осенью

было), хозяйственно подхватила обе туфли и принялась мастерски петлять по складкам местности. Позади слышался топот в четыре ноги,молча, а это было совсем хреново. Набегавшись вдоволь, она заметила за очередным поворотом укрытие и кинула туфлю вперед. Оба пронеслись мимо...

Ключи, выхваченные из парня, не подошли. Свои она нашла потом в сумочке. До сих пор не понимает, когда и как их туда сунула. Неделю выходила на соседней станции метро и в магазин, где покупала коньяк, не заходила. А когда зашла, продавщица просто расцвела: "Золушка

нашлась! Вот тебе туфля и записка!"

В записке было, что парню этому девушка очень понравилась в метро, и он просто пошел за ней. Набирался решимости познакомиться. Друга попросил приотстать, чтобы не мешал романтике первой встречи. А еще он очень просит вернуть свои ключи в обмен на ее туфлю...

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"Пуговка",блондинка, и 'гадкие" дяди.





Подруга жены Любашка,непосильным трудом заработав "бабошек" и добросовестно "отучившись" на курсах по вождению (если их вообще можно назвать учебными), приобрела себе новенький Фиат Пунто. Приобретение "обмыли", фары и стекла протерли, по колесам попинали, на клаксон

подавили.Гром грянул через неделю, когда по дороге с работы мой мобильник голосом всхлипывающей Любашки поведал мне, что она разбила машину.При чем, как она выразилась, вдребезги. На мой вопрос, что, собственно произошло, Любашка "убила" меня аргументом: "Даже защита днища оторвалась". Сам я не первый год нервно курю, когда "мастеры-фломастеры" "рихтуют" мою "ласточку" в автосервисе. Но, признаться,никогда не слышал об эдакой неведомой детали, как "защита днища".Падать в грязь лицом и расписываться в собственной автобезграмотности было просто недопустимо!Любопытство пересилило усталость, и я "ничтоже сумняшеся" сообщил, что сейчас приеду "оценить ущерб". Проезжая мимо любкиного подъезда,я обратил внимание, что внешне "Пуговка", как любовно окрестила подружка жены свою новую "тележку", выглядит еще новее, чем была неделю назад.Это был не последний сюрприз за тот вечер.Сообщив еще раз, что та деталь, которую она потеряла называется именно "защита днища", зареванная блондинка открыла багажник и предоставила заинтригованному мне возможность насладиться видом КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА, покоящегося в машине у Любки.

На мой робкий вопрос,как это было,мне было рассказано буквально следующее:"Еду, значит, еду. Вдруг "Бух". Видимо, на кочку наехала.Я - по тормозам. Выхожу, а она, защита, то есть, лежит рядом.Мужики какие-то остановились. Я им пожаловалась, а они сказали мне, что эта деталь в машине самая важная,и что без нее ехать крайне опасно. Помогли погрузить ее в багажник и посоветовали ехать в сервис (40 км в час, правый ряд, с "аварийкой".

Вся ее тирада время от времени прерывалась схлипываниями и моими потугами сдержать хохот. Но и это еще не все.

Промасленный слесарь из автосервиса,выслушав Любашкину слезливую иторию и вытирая руки не менее промасленной ветошью, поведал подруге,что мужики на дороге абсолютно правы, ибо нет в машине детали более важной, чем "защита днища". Но отремонтировать машину он не может,так как в данный момент у него нет..... Слушайте внимательно: "Левосторонних саморезов СС416/53"455674/546388/Bis" ''(бумажку с номером саморезов сердобольный слесарь презентовал Любашке, чтобы та не забыла,какие именно были ему нужны). Продавец в магазине,куда Любка сразу же и направилась,слегонца припух в начале, потом важно сообщил, что ТАКИЕ саморезы идут только под заказ в течении трех месяцев, и то нет гарантии,что подвезут,а по сему ездить на машине ну никак нельзя!Все!!! Дальше не помню,так как в этот момент у меня "сорвало крышку".Ржал так, что чуть заворот кишок не получил. За безответственное такое поведение, в последствии, был обозван женой "идиотом".

Видимо исключительно из женской cолидарности."

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Таланты и поклонники

Перед огромной очередью в магазине выступает мужик: то цыганочку спляшет, то стихи почитает, то анекдоты в лицах показывает. Народ угарает и рукоплещет не переставая. Даже кое-кто и купюры стал кидать к его ногам. Короче, успех грандиозный!

Тут с корзиной, загруженой под завязку продуктами, к мужику подкатывает восьмислойная красномордая тетка и начинает вопить что есть мочи на весь зал:

- Ага, вооот ты где, придурок! А я его зыркаю-зыркаю почём зря кругом, а он тут цирк устроил! Позорит меня на весь свет! Я те чё сказала сделать, а?

- Очередь занять...

- Ну???

- Ну я... их... которых в очереди... и занимаю, чем могу...

Народ упал. В лежку. И расступился к кассе перед теткой.Ну и? Разве мужик что-то не правильно сделал? :)

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