"17 станций метро разных стран, которые считаются одними из самых впечатляющих и красивых в мире"

Предлагаю вам взглянуть на великолепные станции, которые уже являются настоящими объектами современного искусства.
Архитектура, как и многое вокруг, старается шагать в ногу со временем. Инновации в строительстве добрались и до метрополитенов. Если раньше метро у нас ассоциировалось преимущественно с серостью, шумом и грязью, то сегодня этот стереотип постепенно уходит в прошлое. В мире всё чаще появляются невероятно прекрасные станции, которые поражают своим оформлением, обилием технологических прибамбасов и современным освещением.
Некоторые станции даже могут похвастаться размещением на своих территориях объектов искусства, что добавляет дополнительных красок, делая их ещё более интересными и исключительными. Надеемся, что в скором будущем каждая станция будет выглядеть именно так.
Обзорный туннель Бунд — это туннель, соединяющий Шанхайскую набережную и Пудун в Шанхае, Китай
Тоннель Бунд имеет длину в 650 метров. Его построили ради туристов. Они специально приезжают в Шанхай, чтобы посмотреть завораживающее световое шоу, которое длится 5 минут.
Станция метро, чем-то напоминающая детскую комнату, Неаполь, Италия
Станция Olaias, Лиссабон, Португалия. Радугу заказывали?
Разноцветная станция «Георг-Браухле-Ринг», Мюнхен, Германия
На стенах станции нарисованы изображения с различными сюжетами. Области между картинками состоят из красочных прямоугольников, которые и являются главной фишкой этого архитектурного шедевра.
Желаете оказаться в будущем? Для этого достаточно побывать в метро, расположенном в Нидерландах
«Новы Щвят — Универсытет» — красочная станция в Варшаве, Польша
На данный момент является самой глубокой станцией Варшавского метро (глубина составляет 23 метра).
Станция Triangeln — подземная железнодорожная станция в Мальмё, Швеция
Станция метро «Электрозаводская» в Москве, Россия
«Апельсиновая» станция метро в Мюнхене, Германия
Современная и стильная станция в Барселоне, Испания
Оригинально оформленная станция Иидабаси, Токио
Пхеньянский метрополитен, Северная Корея
Станция метро в Гамбурге, Германия
Космическая станция, находящаяся в Мадриде, Испания
Футуристичная станция метро Pannenhuis в Брюсселе, Бельгия
Эта станция является одной из главных достопримечательностей в городе. Туристы обязательно посещают это место, чтобы сделать крутые и яркие фотографии на память.
Таинственная станция «Вестфридхоф», Мюнхен, Германия
Станция метро «Пляц Вильсона» в Варшаве, Польша
Источник:
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Оригинально? - не везде
Красиво? - Нигде...
PS много поездил по миру, такой красоты как в нашем метро, нигде нет.
Единственное метро в мире, куда иностранцев водят на экскурсии....
Кем считаются? И какой критерий отбора?