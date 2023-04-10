"17 станций метро разных стран, которые считаются одними из самых впечатляющих и красивых в мире"

Архитектура, как и многое вокруг, старается шагать в ногу со временем. Инновации в строительстве добрались и до метрополитенов. Если раньше метро у нас ассоциировалось преимущественно с серостью, шумом и грязью, то сегодня этот стереотип постепенно уходит в прошлое. В мире всё чаще появляются невероятно прекрасные станции, которые поражают своим оформлением, обилием технологических прибамбасов и современным освещением.

Некоторые станции даже могут похвастаться размещением на своих территориях объектов искусства, что добавляет дополнительных красок, делая их ещё более интересными и исключительными. Надеемся, что в скором будущем каждая станция будет выглядеть именно так.





Обзорный туннель Бунд — это туннель, соединяющий Шанхайскую набережную и Пудун в Шанхае, Китай