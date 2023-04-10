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17 станций метро разных стран, которые считаются одними из самых впечатляющих и красивых в мире

17 станций метро разных стран, которые считаются одними из самых впечатляющих и красивых в мире

Автор:
10 апреля 2023 12:53
Сообщество : Путешествия
Метки: Метро   в мире   красота   путешествия   станция   удивительно   фото   
1847
20

Предлагаю вам взглянуть на великолепные станции, которые уже являются настоящими объектами современного искусства.

Архитектура, как и многое вокруг, старается шагать в ногу со временем. Инновации в строительстве добрались и до метрополитенов. Если раньше метро у нас ассоциировалось преимущественно с серостью, шумом и грязью, то сегодня этот стереотип постепенно уходит в прошлое. В мире всё чаще появляются невероятно прекрасные станции, которые поражают своим оформлением, обилием технологических прибамбасов и современным освещением.

Некоторые станции даже могут похвастаться размещением на своих территориях объектов искусства, что добавляет дополнительных красок, делая их ещё более интересными и исключительными. Надеемся, что в скором будущем каждая станция будет выглядеть именно так.


Обзорный туннель Бунд — это туннель, соединяющий Шанхайскую набережную и Пудун в Шанхае, Китай

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Тоннель Бунд имеет длину в 650 метров. Его построили ради туристов. Они специально приезжают в Шанхай, чтобы посмотреть завораживающее световое шоу, которое длится 5 минут.


Станция метро, чем-то напоминающая детскую комнату, Неаполь, Италия


Станция Olaias, Лиссабон, Португалия. Радугу заказывали?


Разноцветная станция «Георг-Браухле-Ринг», Мюнхен, Германия

На стенах станции нарисованы изображения с различными сюжетами. Области между картинками состоят из красочных прямоугольников, которые и являются главной фишкой этого архитектурного шедевра.


Желаете оказаться в будущем? Для этого достаточно побывать в метро, расположенном в Нидерландах


«Новы Щвят — Универсытет» — красочная станция в Варшаве, Польша

На данный момент является самой глубокой станцией Варшавского метро (глубина составляет 23 метра).


Станция Triangeln — подземная железнодорожная станция в Мальмё, Швеция


Станция метро «Электрозаводская» в Москве, Россия


«Апельсиновая» станция метро в Мюнхене, Германия


Современная и стильная станция в Барселоне, Испания


Оригинально оформленная станция Иидабаси, Токио


Пхеньянский метрополитен, Северная Корея


Станция метро в Гамбурге, Германия


Космическая станция, находящаяся в Мадриде, Испания


Футуристичная станция метро Pannenhuis в Брюсселе, Бельгия

Эта станция является одной из главных достопримечательностей в городе. Туристы обязательно посещают это место, чтобы сделать крутые и яркие фотографии на память.


Таинственная станция «Вестфридхоф», Мюнхен, Германия


Станция метро «Пляц Вильсона» в Варшаве, Польша

Источник:

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Метки: Метро   в мире   красота   путешествия   станция   удивительно   фото   
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30  комментариев
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28k
Макарыч 2 часа назад
Всякого говна насобирал, а станцию Автово в Санкт-Петербурге забыл. Конечно свое говно. Варшава, Мюнхен предел подражания.
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14k
banzai7 6 минут назад
Ой, млять. Зайдите в московское метро и выходите на каждой центральной или новой станции. За день всё не просмотрите.
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2k
Ramzzay 9 минут назад
А станция ЦСКА? Фото не передает, к сожалению, всю красоту
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29k
Aqueronte Полчаса назад
А наше метро как образец творчества, размаха и величия заканчивается кольцевой дальше метро такие же серые тёмные и скучные.
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1k
4EPMET 50 минут назад
"Проспект космонавтов" в Ташкенте
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59k
Александр 53 минуты назад
44 станции метро в Москве являются важными, охраняемыми объектами культуры

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−6
Дима Час назад
Омское метро было уже?
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5k
vasilykopkov Час назад
Футуристично? - местами
Оригинально? - не везде
Красиво? - Нигде...

PS много поездил по миру, такой красоты как в нашем метро, нигде нет.
Единственное метро в мире, куда иностранцев водят на экскурсии....
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13k
Alex Час назад
Новосибирск, Гагаринская. (Фото из паблика Типичный Новосибирск)
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148
cmacy Час назад
Большинство этих "суперстанций" просто имеют оригинальное цветовое решение. Что ж вы эльфы?!!! У орков то, больше похоже на эльфийские чертоги )))
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9
Мама не горюй Aleks Полчаса назад
автор видит декор от дизайнеров а архитектурный замысел в расчет не берет
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1k
ant-laz11 Час назад
ИГРА СВЕТА . ЗА ЯРКИМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ СЕРЫЙ БЕТОН
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1k
Darki 2 часа назад
Главное в такую подборку ярких станций,добавить одну московскую,что бы просто была,неважно какую,разницы нет
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53k
dima423 2 часа назад
У них это единичные экземпляры...а у нас почти каждая станция как произведение искусства)
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1k
muhandes 2 часа назад
"17 станций метро разных стран, которые считаются одними из самых впечатляющих и красивых в мире"
Кем считаются? И какой критерий отбора?
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12k
Андрей А 2 часа назад
В московском метро все станции красивые (ну или почти все)
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10k
Владимир 2 часа назад
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