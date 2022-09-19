В Индии пойманный вор совершил экстремальную поездку снаружи поезда

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Воришка попытался стащить мобильный телефон из тронувшегося поезда, однако пассажиры заметили это. Злоумышленника схватили за руку и держали до следующей станции.
Поезд приближался к концу своего пути из города Бегусарая в Хагарию, когда местный житель попытался стащить мобильный телефон, проникнув в открытое окно вагона возле станции Сахебпур Камаль.
Неудачливый похититель гаджета был пойман двумя пассажирами, которые не отпустили воришку и на протяжении более 15 километров держали его в подвешенном состоянии за пределами вагона.
Неудачливый похититель гаджета был пойман двумя пассажирами, которые не отпустили воришку и на протяжении более 15 километров держали его в подвешенном состоянии за пределами вагона.
Обвиняемый Панкадж Кумар по прибытию на следующую станцию был передан железнодорожной полиции округа Хагария.
Источник:
АНТИФИШКИ
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