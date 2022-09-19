FISHKINET
Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося... Интервью с солдатом, спалившим БТР Интервью с солдатом, спалившим БТР СССР в 1988 году СССР в 1988 году Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались... 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование Самые сильные и опасные собаки Самые сильные и опасные собаки Маленькие истории из нашей жизни Маленькие истории из нашей жизни Интересные снимки актрис советского кино Интересные снимки актрис советского кино Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и... Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? Гифки дня Гифки дня Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде И опять наш славный Питер! И опять наш славный Питер!
В Индии пойманный вор совершил экстремальную поездку снаружи поезда

В Индии пойманный вор совершил экстремальную поездку снаружи поезда

Автор:
19 сентября 2022 08:40
Метки: Индия   в мире   вор   криминал   люди   поезд   прикол   
1137
2
1
Воришка попытался стащить мобильный телефон из тронувшегося поезда, однако пассажиры заметили это. Злоумышленника схватили за руку и держали до следующей станции.
Поезд приближался к концу своего пути из города Бегусарая в Хагарию, когда местный житель попытался стащить мобильный телефон, проникнув в открытое окно вагона возле станции Сахебпур Камаль.

Неудачливый похититель гаджета был пойман двумя пассажирами, которые не отпустили воришку и на протяжении более 15 километров держали его в подвешенном состоянии за пределами вагона.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Индия   в мире   вор   криминал   люди   поезд   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Третьего не хватает, чтобы вору щелбаны по носу чеканил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
71k
Viktor Минуту назад
Надо как Шварц в фильме "Коммандо"
- А что ты сделал с Салли?
- Я его отпустил!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
AIRON_FIRST 12 минут назад
После того как поезд набрал скорость можно было уже и отпустить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SerGProS 23 минуты назад
Мимо этого купе проходила группа из 10-ти человек ЛГБТ..Они были несказанно рады такому "подарку".Со словами: если бы ты застрял "жо.п.ой" то отпустили бы пораньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий 38 минут назад
Интересно - обосрался ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Aleksandr 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

826064



Другие посты автора
Популярное
Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков
Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских...
Самые сильные и опасные собаки
Самые сильные и опасные собаки
Набирающие популярность
Игра на выживание: беднейшие города мира и их население
Игра на выживание: беднейшие города мира и их население
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Выбор обречённой, породивший самое эстетичное фото самоубийства прошлого столетия
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фотографии#страна#подборка#Россия#фильм
#люди#Юмор#интересно#животные#картинки#знаменитости#звезды
#история#СССР#в мире#кино#Приколы#удивительно#роль
16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий 16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий Ствол дерева очень напоминает человеческую фигуру Ствол дерева очень напоминает человеческую фигуру 18&nbsp;случаев, когда работа была выполнена под&nbsp;девизом «и&nbsp;так&nbsp;сойдет» 18 случаев, когда работа была выполнена под девизом «и так сойдет» 10 забавных снимков обо всем на свете, которые поднимут настроение 10 забавных снимков обо всем на свете, которые поднимут настроение 15 случаев, когда день рождения пошёл не по плану 15 случаев, когда день рождения пошёл не по плану

На что жалуетесь?

Вернуться