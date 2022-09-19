В Индии пойманный вор совершил экстремальную поездку снаружи поезда

Поезд приближался к концу своего пути из города Бегусарая в Хагарию, когда местный житель попытался стащить мобильный телефон, проникнув в открытое окно вагона возле станции Сахебпур Камаль.



Неудачливый похититель гаджета был пойман двумя пассажирами, которые не отпустили воришку и на протяжении более 15 километров держали его в подвешенном состоянии за пределами вагона.