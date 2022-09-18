Как прошел чемпионат по лежанию в Черногории и почему это дико сложное соревнование

Говорят, в Черногории живут очень ленивые люди: у них даже есть чемпионат по лежанию в парке.
Наш мир полон стереотипов. Они касаются абсолютно всего: начальства, взаимоотношений с родителями и, конечно, других стран.
Дело в том, что о черногорцах есть один стереотип — они очень ленивы. Чтобы его высмеять, двенадцать лет назад житель деревни Донья Брезна (Donja Brezna) по имени Радое Благоевич (Radoje Blagojevic) придумал забавный конкурс: кто кого перележит. Его участники расположились на траве в парке и лежали так долго, как только смогли. С тех пор этот конкурс стал ежегодным чемпионатом, поучаствовать в котором приезжают люди со всех уголков Черногории.
В этом году победил Жарко Пеянович (Žarko Pejanović): мужчина лежал 60 часов. Возможно, вам покажется это очень простым занятием, однако спустя несколько часов начинает затекать все тело, кости болят, а конечности немеют. Так организм просит, чтобы вы встали и потянулись, встряхнули руками и ногами, но нужно быть упорным и непоколебимым, буквально лежать в направлении своей цели — стать чемпионом.
Стоит добавить, что в последние годы конкурс немного облегчили: каждые восемь часов участникам разрешено вставать в туалет. К тому же им можно брать с собой гаджеты и книги, чтобы не было скучно. До этих изменений рекорд «лежания» составлял 52 часа, но когда появились новые правила, то мировой рекорд удалось установить Дубравке Аксич (Dubravka Aksic): она смогла пролежать 4 дня и 21 час.
Конечно, результат Жарко Пеяновича не такой впечатляющий, как у мировой рекордсменки, однако все же теперь он считается победителем 12 чемпионата мира по лежанию и будет с гордостью носить этот титул целый год. Всего в конкурсе приняли участие 9 человек, и самая сложная борьба была между двумя последними участниками. Противник Жарко все же отступил, тем самым сделав того победителем.
Пеянович получил не только титул чемпиона, но еще и 350 долларов, поход в ресторан и билеты на рафтинг. Ну и конечно, прекрасную возможность рассказывать всем, что он стал победителем по лежанию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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