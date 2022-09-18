Как прошел чемпионат по лежанию в Черногории и почему это дико сложное соревнование

Наш мир полон стереотипов. Они касаются абсолютно всего: начальства, взаимоотношений с родителями и, конечно, других стран.

Дело в том, что о черногорцах есть один стереотип — они очень ленивы. Чтобы его высмеять, двенадцать лет назад житель деревни Донья Брезна (Donja Brezna) по имени Радое Благоевич (Radoje Blagojevic) придумал забавный конкурс: кто кого перележит. Его участники расположились на траве в парке и лежали так долго, как только смогли. С тех пор этот конкурс стал ежегодным чемпионатом, поучаствовать в котором приезжают люди со всех уголков Черногории.