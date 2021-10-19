12 приквелов фильмов и сериалов, которые оказались на удивление удачными

Эти приквелы (+ один бонусный), которые справились с задачей не посрамить оригинальную историю и хорошо смотрятся как отдельное произведение. А такое бывает редко!
Если уж сиквелы фильмов в общественном сознании обзавелись репутацией потенциальных провалов, то что говорить про приквелы? Что проще — продолжать оригинальную историю или показывать предшествующие ей события? Сложно и то, и другое, однако в обоих направлениях есть свои жемчужины.
Вообще приквелы делятся на несколько видов, ведь предвосхищать события можно по-разному. Они бывают:
- прямыми, когда сохраняются хронология и основные персонажи;
- сконцентрированными на предыстории какого-то отдельного персонажа (приквел/спин-офф);
- происходящими в одной вселенной с оригиналом, когда история разворачивается вокруг новых персонажей, которые имеют некое отношение к миру и событиям, показанным в исходном фильме.
Твин Пикс: Сквозь огонь (1992)
Приквел к основным событиям сериала «Твин Пикс» (1990-1991), повествующий о расследовании убийства Терезы Бэнкс и последних днях жизни Лоры Палмер.
Университет монстров (2013)
Прямой приквел мультфильма «Корпорация монстров» (2001).
Звёздные войны: Эпизод 3 — Месть ситхов (2005)
Третья и самая высоко оценённая часть трилогии приквелов «Звёздных войн», в которой Энакин Скайуокер завершает свою трансформацию из потенциального великого мастера джедая в лорда ситхов, становясь Дартом Вейдером.
Изгой-один: Звёздные войны. Истории (2016)
Ещё один приквел и одновременно спин-офф оригинальной трилогии «Звёздных войн», который повествует об отряде Сопротивления, который пытается добыть чертежи жуткой Звезды смерти. Промежуточная история, предвосхищающая события «Новой надежды».
Индиана Джонс и Храм судьбы (1984)
События второй части «Индианы Джонса» происходят до истории из оригинального фильма 1981 года, о чём помнят немногие.
Хороший, плохой, злой (1966)
Ещё один внезапный хит, который технически является приквелом. Фильмы «долларовой трилогии» «За пригоршню долларов» и «На несколько долларов больше» вышли раньше, но показанные в них события происходят уже после Гражданской войны в США. А вот история из «Хорошего, плохого, злого» случилась как раз в разгар войны.
Люди Икс: Первый класс (2011)
Прямой приквел первых фильмов о Людях Икс, вышедших в начале нулевых. Фильм повествует о первых днях школы мутантов, а также о знакомстве молодых профессора Ксавьера и Магнето.
Красный дракон (2002)
Прямой приквел фильма «Молчание ягнят» (1991).
Восстание планеты обезьян (2011)
Этот фильм и два последующих продолжения являются перезапуском и одновременно приквелом событий фильма «Планета обезьян» (1968). В первой части приквелов, которую оценили лучше всех, показано, как обезьяны резко поумнели из-за неожиданного влияния на них экспериментального лекарства от болезни Альцгеймера и начали восстание против человечества.
Хоббит: Нежданное путешествие (2012)
Трилогия про приключения Бильбо Бэггинса, конечно, не стала ещё одним «Властелином колец» по всеобщему признанию (по причине скромности литературного первоисточника), но первая часть при этом получила очень высокие оценки. Особенно в России.
Детство Шелдона (сериал, 2017-…)
Приквел и спин-офф «Теории Большого Взрыва», в котором показана жизнь 9-летнего Шелдона Купера — главного героя оригинального сериала.
Мотель Бейтса (сериал, 2013-2017)
Приквел «Психо» (1960) с оговоркой, что действия происходят не в середине 20 века, а в современности.
Бонус: Крёстный отец 2 (1974)
Легендарный фильм Фрэнсиса Форда Копполы наполовину является приквелом и наполовину продолжением первой части. В приквельных эпизодах показаны ранние годы жизни Вито Корлеоне, роль которого исполнил Роберт Де Ниро.
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