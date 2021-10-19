12 приквелов фильмов и сериалов, которые оказались на удивление удачными

Если уж сиквелы фильмов в общественном сознании обзавелись репутацией потенциальных провалов, то что говорить про приквелы? Что проще — продолжать оригинальную историю или показывать предшествующие ей события? Сложно и то, и другое, однако в обоих направлениях есть свои жемчужины.

Вообще приквелы делятся на несколько видов, ведь предвосхищать события можно по-разному. Они бывают:

прямыми, когда сохраняются хронология и основные персонажи;

сконцентрированными на предыстории какого-то отдельного персонажа (приквел/спин-офф);

происходящими в одной вселенной с оригиналом, когда история разворачивается вокруг новых персонажей, которые имеют некое отношение к миру и событиям, показанным в исходном фильме.

Твин Пикс: Сквозь огонь (1992)