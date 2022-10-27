Этично ли приравнивать творчество ИИ к человеческим?

В очередной раз о нейросетях и о том, как они изменяют нашу повседневную жизнь.
Все text-to-image модели должны на чем-то обучаться. Причём объём информации, которую используют для этих целей огромен. В том числе, сюда входят работы ныне живущих реальных художников, которые создавали и оттачивали свой индивидуальный стиль на протяжении долгого времени.
И тут опять же встаёт вопрос — насколько этично использовать искусство за авторством людей, чтобы научить нейросети подражать этим людям. А получается у них подражать очень даже хорошо.
Например, Эрин Хансон — одна из художниц, чью работы использовали для обучения Stable Diffusion.
Когда корреспондент CNN при ней же воссоздал работы в ее собственном стиле, при помощи ИИ, она сама была близка к тому, чтобы принять их за свои собственные работы, что уж тут говорить о других людях.
Не получается ли так, что ИИ обесценивает индивидуальность кожаных мешков людей?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Другие детали их общения не имеют отношения к этому посту.
Касательно авторских прав: возможно, как и в живописи, основатель алгоритма для ИИ должен быть объявлен правообладатем. Без заявления на патент на произведение искусства,
Или так: источник (человек) и компания, разработавшая ИИ должны как-то делиться.