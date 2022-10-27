Этично ли приравнивать творчество ИИ к человеческим?

Например, Эрин Хансон — одна из художниц, чью работы использовали для обучения Stable Diffusion.

Когда корреспондент CNN при ней же воссоздал работы в ее собственном стиле, при помощи ИИ, она сама была близка к тому, чтобы принять их за свои собственные работы, что уж тут говорить о других людях.