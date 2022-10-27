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Этично ли приравнивать творчество ИИ к человеческим?

Этично ли приравнивать творчество ИИ к человеческим?

Автор:
27 октября 2022 22:12
Сообщество : Искусство
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   интересно   картины   творчество   художница   
1102
4

В очередной раз о нейросетях и о том, как они изменяют нашу повседневную жизнь.

Все text-to-image модели должны на чем-то обучаться. Причём объём информации, которую используют для этих целей огромен. В том числе, сюда входят работы ныне живущих реальных художников, которые создавали и оттачивали свой индивидуальный стиль на протяжении долгого времени.

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И тут опять же встаёт вопрос — насколько этично использовать искусство за авторством людей, чтобы научить нейросети подражать этим людям. А получается у них подражать очень даже хорошо.

Например, Эрин Хансон — одна из художниц, чью работы использовали для обучения Stable Diffusion.

Когда корреспондент CNN при ней же воссоздал работы в ее собственном стиле, при помощи ИИ, она сама была близка к тому, чтобы принять их за свои собственные работы, что уж тут говорить о других людях.

Не получается ли так, что ИИ обесценивает индивидуальность кожаных мешков людей?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   интересно   картины   творчество   художница   
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4  комментария
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43k
Валерий Час назад
а насколько этично выставлять цену в миллионы баксов за мазню на полотне? искусственный интеллект это программы созданные человеком, и не более того
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26k
Юрьевич 13 минут назад
Ох, не по тем работам учат ИИ...
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5k
Divergent?!? 47 минут назад
Я поставил плюс. При всем при этом я не могу забыть полемику между Джеком Ма (Алибаба груп) и Илоном Маском. Оба миллиардера при встрече сошлись на том, что без ИИ человечество не пойдет вперед.
Другие детали их общения не имеют отношения к этому посту.

Касательно авторских прав: возможно, как и в живописи, основатель алгоритма для ИИ должен быть объявлен правообладатем. Без заявления на патент на произведение искусства,
Или так: источник (человек) и компания, разработавшая ИИ должны как-то делиться.
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Александр Невский
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