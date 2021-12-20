Курьер спас жизнь клиенту, получив странный заказ

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Китайский доставщик еды предотвратил самоубийство.
В одну из закусочных Китая поступил самый обычный заказ. Но в процессе курьер обратил внимание, что к списку блюд заказчик присовокупил странную записку: "Это последний прием пищи в моей жизни. Этот заказ должен быть обязательно доставлен".
Курьер сначала подумал, что это розыгрыш, но когда он приехал по указанному адресу, то дверь ему никто не открыл. Мужчина незамедлительно вызвал полицию и не зря: записка была абсолютной правдой. Автор сообщения и в самом деле хотел свести счеты с жизнью. Полиция выламывала дверь, чтобы спасти его.
Несостоявшийся самоубийца был отправлен в больницу, а курьер получил благодарность от полиции. Сервис доставки выплатил своему внимательному сотруднику премию в размере 10 тысяч юаней (это около 116 тысяч рублей). Причиной такого поступка он назвал недавнее расставание с девушкой и несколько неудачных денежных вложений.
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Што ? Какой-то японский придурок хотел покончить с собой ?
Да и хрен с ним !