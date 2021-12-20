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Курьер спас жизнь клиенту, получив странный заказ

Курьер спас жизнь клиенту, получив странный заказ (3 фото)

Автор:
20 декабря 2021 18:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   доставка еды   курьер   новости   события   
1867
3
Китайский доставщик еды предотвратил самоубийство.

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Метки: Китай   в мире   доставка еды   курьер   новости   события   
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5  комментариев
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492
bobobo Час назад
Чувак очень хотел, чтобы его спасли.
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801
vijilante 14 минут назад
Во. В Японии уже 5G и экран телефона в HD.
Што ? Какой-то японский придурок хотел покончить с собой ?
Да и хрен с ним !
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11k
Александр 50 минут назад
Норм стартап, денежки с курьером пополам.
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