Курьер спас жизнь клиенту, получив странный заказ

Курьер сначала подумал, что это розыгрыш, но когда он приехал по указанному адресу, то дверь ему никто не открыл. Мужчина незамедлительно вызвал полицию и не зря: записка была абсолютной правдой. Автор сообщения и в самом деле хотел свести счеты с жизнью. Полиция выламывала дверь, чтобы спасти его.