Советник премьера Венгрии назвала его речь нацистской и уволилась

"Мне искренне жаль, что приходится прекращать отношения в таком постыдном положении, которое, хотя и становилось для меня все более и более тяжёлым после вашего нелиберального поворота, всё же казалось устойчивым в краткосрочной перспективе. Однако после такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода", - цитата из обращения, которое направила Хегедюш Орбану.