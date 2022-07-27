FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9284 поста • 1333 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Советник премьера Венгрии назвала его речь нацистской и уволилась

Советник премьера Венгрии назвала его речь нацистской и уволилась

Автор:
27 июля 2022 18:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   венгрия   новости   политика   расизм   события   
2975
4
Жужа Хегедюш проработала с Виктором Орбаном почти 20 лет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: в мире   венгрия   новости   политика   расизм   события   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
rezus_44 4 часа назад
Какая же она страшная , просто пздц .
А по сути гадюка которая 20 лет скрывала свою либеральную сущность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
11k
? ? ? 9 минут назад
да однозначно понятно будет в чем-то виноват.
нельзя же просто так взять курс на благосостояние граждан своей страны - в первую очередь надо о штатах думать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
ПаганецЪ 11 минут назад
Я вот шта-то не пойму, панимаишь... А что такого "нацистского" он сказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fraxinus 17 минут назад
Корабль, крыса. Крыса, корабль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алекс Полчаса назад
Орбан все правильно делает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Жужа хороша и сексуальна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
smakido 50 минут назад
Орбан - один из совсем немногих европейских политиков, которые думают об интересах своей страны (а не Америки со всеми англосаксами) и своего народа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
229
Ame onna 53 минуты назад
Извините,а это мужчина или женщина?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фомич 58 минут назад
Орбан и говоря о народах двух стран сказал, что в Карпатах они теперь не "смешанная раса, а смесь народов, живущих в собственном европейском доме".

Или я что-то не так понял...или в чем он неправ?! Что конкретно не понравилось этой Жуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Грышя Германович Час назад
жужа из будапешта....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi Час назад
<<...заявил, что его нельзя обвинять в расизме, ведь при нём правительство проводит политику нулевой терпимости в отношении как расизма, так и антисемитизма.>>
Это заявление прям вот ну очень много объясняет. Это все равно что каннибал - папуас скажет что он больше никогда не будет есть человечину и мало того, даже думать об этом никогда не станет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Час назад
Я думал это престарелое "оно"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алексей 2 часа назад
Блин))) Жужа))) собак так называют)) Тьфу блин))) жужа))) смех берет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
au3 2 часа назад
А не метит ли эта жужа на место Орбана? Сколько ей лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
252
Gigantes 2 часа назад
Мурло, жужелица страшная, какого хрена вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
beshh 2 часа назад
В тяжёлые или решающие времена всё гавно всегда всплывает на поверхность. См всякие деятели искусства в недавнее время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ashabad 2 часа назад
Я не большой ценитель Орбана. Но в данном случае вполне очевидно, что под Орабана копают. Непонятно кто: руководство ЕС, англичане или американцы. У этих трёх групп у каждой есть свой повод желать свлить Орбана.
Кстати, в таком же положении находится Эрдоган. Оба этих лидера, не желая приносить в жертву экономику своих стран ради "западной солидарности", могут оказаться серьёзными конкурентами за влияние на умы.
Причём думать, что эти двое "друзья России" - это большая ошибка. Оба этих лидера стремятся укрепить экономику своих стран, используя сложившуюся текущую мировую обстановку. И если у них это получится, то на фоне рецессии экономики ЕС и/или США/Британии, политика Венгрии и Турции могут сильно помешать целям как ЕС (Герамния-Франция), так и англосаксов.
ЗЫ. Слухи о том, что готовится гос.переворот против Эрдогана ходят уже не первый год. Один провалился, ну так англосаксы сразу же стали готовить следующий. Это они умеют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Green 2 часа назад
Человек не хочет превращать свою страну в обезьянник. Каков подлец и расист!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 2 часа назад
Вотжеж старая мартышка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
satra 2 часа назад
Орбан премьер-министр Венгрии 1998-2002 и 2010 - по нынешнее время. Всю дорогу он проводил национальную политику и говорил почти одно и тоже.
И вот спустя 20 лет Жужу перемкнуло.
Орбан НЕ расист, он националист. Условно говоря, он не хочет плохого неграм, он хочет хорошего венграм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28497



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Руки в гору, работает грамматическая полиция
Руки в гору, работает грамматическая полиция
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
Кто проживает на дне океана? 35 фото из морских глубин
События на Украине 27- 28 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Сколько всего денег в мире?
Сколько всего денег в мире?
30 примеров ужасной архитектуры и дизайна
30 примеров ужасной архитектуры и дизайна
Что для вас «чувство дома»?
Что для вас «чувство дома»?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Золотые слова

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#подборка#фотографии#фильм#сарказм#роль#новости#актеры
#Юмор#картинки#животные#интересно#Разное#автомобили#СССР#аварии#Приколы#дикие животные
#прикол#история#кино#люди#в мире#комментарии#автомир#искусство#Россия#дтп
Что для вас «чувство дома»? Что для вас «чувство дома»? Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы Романтики пост: машинисты поездов поженились и не видят друг друга по праздникам Романтики пост: машинисты поездов поженились и не видят друг друга по праздникам Российского посла в Варшаве облили краской Российского посла в Варшаве облили краской Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть Курьер спас жизнь клиенту, получив странный заказ Курьер спас жизнь клиенту, получив странный заказ

На что жалуетесь?

Вернуться