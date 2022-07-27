Советник премьера Венгрии назвала его речь нацистской и уволилась

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Жужа Хегедюш проработала с Виктором Орбаном почти 20 лет.
23 июля в университете Румынии выступал Орбан и говоря о народах двух стран сказал, что в Карпатах они теперь не "смешанная раса, а смесь народов, живущих в собственном европейском доме".
Орбан: "Мы готовы смешаться друг с другом, но не хотим становиться смешанной расой". И потом добавил, что страны больше не являются расами.
Его советник Хегедюш назвала слова премьера "чисто нацистской речью, достойной Геббельса" и добавила, что такая реальность ей бы не пришла в голову "даже в кошмарах".
"Мне искренне жаль, что приходится прекращать отношения в таком постыдном положении, которое, хотя и становилось для меня все более и более тяжёлым после вашего нелиберального поворота, всё же казалось устойчивым в краткосрочной перспективе. Однако после такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода", - цитата из обращения, которое направила Хегедюш Орбану.
После чего она выразила надежду, что такая речь была просто срывом и министр сможет как-то исправить положение и "смыть обвинения в откровенно расистской политике.
Орбан не промолчал и в ответ заявил, что его нельзя обвинять в расизме, ведь при нём правительство проводит политику нулевой терпимости в отношении как расизма, так и антисемитизма.
Орбан не промолчал и в ответ заявил, что его нельзя обвинять в расизме, ведь при нём правительство проводит политику нулевой терпимости в отношении как расизма, так и антисемитизма.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А по сути гадюка которая 20 лет скрывала свою либеральную сущность
нельзя же просто так взять курс на благосостояние граждан своей страны - в первую очередь надо о штатах думать!
Или я что-то не так понял...или в чем он неправ?! Что конкретно не понравилось этой Жуже?
Это заявление прям вот ну очень много объясняет. Это все равно что каннибал - папуас скажет что он больше никогда не будет есть человечину и мало того, даже думать об этом никогда не станет.
Кстати, в таком же положении находится Эрдоган. Оба этих лидера, не желая приносить в жертву экономику своих стран ради "западной солидарности", могут оказаться серьёзными конкурентами за влияние на умы.
Причём думать, что эти двое "друзья России" - это большая ошибка. Оба этих лидера стремятся укрепить экономику своих стран, используя сложившуюся текущую мировую обстановку. И если у них это получится, то на фоне рецессии экономики ЕС и/или США/Британии, политика Венгрии и Турции могут сильно помешать целям как ЕС (Герамния-Франция), так и англосаксов.
ЗЫ. Слухи о том, что готовится гос.переворот против Эрдогана ходят уже не первый год. Один провалился, ну так англосаксы сразу же стали готовить следующий. Это они умеют.
Ему уже устраивали один майдан в 2015, когда после событий 2014 года Орбан смекнул, куда дует ветер и занял жёсткую провенгерскую позицию в отношениях с Россией. Заметьте, не проевропейскую, не пророссийскую, а провенгерскую.
Его пытаются свалить с тех пор, но при этом "валители" не учитывают кто такие венгры в Европе по своей природе. Их историю и национальные особенности.
В итоге "валители" попытались в 2022 в одну повозку запрячь ультраправый (если честно, откровенно фашистский) "Йобик", долбанутых зеленых "Политика может быть другой!", левых "Демократическая коалиция", социалистов "Венгерская социалистическая партия", либералов "Моментум" и еще кого-то одного. Их 6 партий было в коалиции. И весь этот немощный паноптикум собрал что-то около 25%, а Орбан под 70%.
Я для чего это всё написал. Такие вот, грубо говоря" мероприятия" делаются по одной методичке. С фантазией у них плохо. Так что делайте выводы в будущем.
П.С. У Эрдогана другая ситуация. У Турции реально жопа в экономике. В следствие их безудержной экспансии. Сожрали больше, чем могут переварить. И нет такой однозначной поддержки народа, как у Орбана.
И потом, вот многие думают, что Турция - мононациональное государство.
А ведь там под 25% - курды (да-да те самые курды). Плюс из 65-68% населения, которые вроде как турки, значительная часть криптогреки и криптоармяне. Плюс под 3 миллиона черкесов и крымских татар. Винегрет "обожающих" друг друга народов. И во всем этом надо как-то лавировать. Хотя Эрдоган в большой политике уже лет 20. Тоже битый опытный волчара.
С этим у Турции порядок.
Так что скорее всего Эрдоган "пропетляет" и эти выборы.
Чуть меньше года осталось. Июнь 2023 года.
И вот спустя 20 лет Жужу перемкнуло.
Орбан НЕ расист, он националист. Условно говоря, он не хочет плохого неграм, он хочет хорошего венграм.
Н.Берг Ночная смена
Фашисты - это милитаристские ультранационалисты.
Нацисты - это немецкие фашисты, крайняя форма этнического национализма.
Сейчас как-то стали усиленно забывать про фашистов, как мне кажется потому, что половина Европы была фашистами, и немецкий фашизм не являлся чем-то уникальным, сейчас всех кого не попадя объявляют нацистами, да и националистов почти прировняли к нацистам.