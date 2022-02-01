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Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы

Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы (3 фото)

Автор:
01 февраля 2022 17:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: больные   в мире   космос   новости   погода   события   
1642
3
На нашу планету идет волна, которая может привести к существенному ухудшению самочувствия у некоторых и даже повлиять на риск инфаркта.

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Метки: больные   в мире   космос   новости   погода   события   
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37k
jonnyD 3 часа назад
"От солнца оторвался кусок и летит прямо к нам , скоро он шлепнется и всем будет крышка ."
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7k
JeanLuk 42 минуты назад
А может?

Все дело в самовнушении

Может ли это космическое явление оказывать влияние на здоровье человека, «Реальному времени» рассказал главный кардиолог РТ, заведующий республиканским центром сердечно-сосудистых заболеваний МКДЦ Альберт Галявич:

Убедительных научных данных, подтверждающих, что магнитные бури влияют на здоровье человека, нет. Но этот факт может оказать психогенное влияние дополнительный стрессовый фактор, ведь народ очень впечатлительный и поддающийся внушению в целом, утверждает профессор. Могу точно сказать магнитные бури никак не влияют на здоровье человека. Но когда люди читают, что сегодня магнитные бури, они акцентируют внимание на своем здоровье и начинают внушать себе: да, магнитные бури, и я буду себя чувствовать плохо, уверен Галявич.

Косвенным подтверждением этих слов стало то, что на станции скорой помощи Казани «Реальному времени» сообщили: количество вызовов в эти дни не увеличилось и медики работают в штатном режиме.
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−31
Сергей Леонидович Ландшафтный 57 минут назад
Тёсча! Приготовится!)))
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53k
doker 2 часа назад
Ну, слава Богу.

Новогоднее похмелье прошло и непривычно без головной боли, а может и инфаркт освободит, наконец-то, от работы.
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7k
Regerald 3 часа назад
А сияния будут?
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3k
Ivan 3 часа назад
Не сердечники, а сосудники... Опять мигрень... Мля... Ладно, благо, как открыл для себя таблы от мигрени, перестал сильно париться. А в школьные годы, бывало, аж сознание терял от боли.
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Виктор Штурмаревич 3 часа назад
Только будёновка из фольги и заземление на заднюю ногу поможет избежать осложнений.Ну и 30 грамм под язык.
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2k
Fara Zolkin 3 часа назад
Особо мнительным лучше не читать, у них сразу все заболит
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3k
sedoisever 3 часа назад
Обрадовали...
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