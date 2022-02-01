Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы

"Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта", - сакцентировала Бреус, говоря о гигантском облаке солнечной плазмы, летящем к Земле.

Тамара отметила также, что нет специального медицинского средства против таких явлений. Обычно люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивают объем принимаемых лекарств.