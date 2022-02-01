Сердечники, приготовьтесь: к Земле летит огромное облако солнечной плазмы

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На нашу планету идет волна, которая может привести к существенному ухудшению самочувствия у некоторых и даже повлиять на риск инфаркта.
Опасения высказал доктор физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории "Космическая погода" Института космических исследований РАН Тамара Бреус. Она рассказала, что такие явления характерны для февраля и марта. У метеочувствительных людей может возникать внезапное чувство усталости, сильнее болеть голова, у тех, у кого проблема с опорно-двигательным аппаратом могут сильнее болеть суставы.
"Иногда у очень больных, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта", - сакцентировала Бреус, говоря о гигантском облаке солнечной плазмы, летящем к Земле.
Тамара отметила также, что нет специального медицинского средства против таких явлений. Обычно люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивают объем принимаемых лекарств.
Тамара отметила также, что нет специального медицинского средства против таких явлений. Обычно люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивают объем принимаемых лекарств.
О том, что к нашей планете летят волны солнечной плазмы, вызванные вспышкой на Солнце, сообщил Американский центр космических данных. Явление ожидается 2-3 февраля. 2 февраля ожидается умеренная геомагнитная буря, сопровождаемая полярными сияниями на низких широтах. 3 февраля сила геомагнитной бури снизится до слабого уровня.
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Все дело в самовнушении
Может ли это космическое явление оказывать влияние на здоровье человека, «Реальному времени» рассказал главный кардиолог РТ, заведующий республиканским центром сердечно-сосудистых заболеваний МКДЦ Альберт Галявич:
Убедительных научных данных, подтверждающих, что магнитные бури влияют на здоровье человека, нет. Но этот факт может оказать психогенное влияние дополнительный стрессовый фактор, ведь народ очень впечатлительный и поддающийся внушению в целом, утверждает профессор. Могу точно сказать магнитные бури никак не влияют на здоровье человека. Но когда люди читают, что сегодня магнитные бури, они акцентируют внимание на своем здоровье и начинают внушать себе: да, магнитные бури, и я буду себя чувствовать плохо, уверен Галявич.
Косвенным подтверждением этих слов стало то, что на станции скорой помощи Казани «Реальному времени» сообщили: количество вызовов в эти дни не увеличилось и медики работают в штатном режиме.
Новогоднее похмелье прошло и непривычно без головной боли, а может и инфаркт освободит, наконец-то, от работы.
Максимум - до санузла, когда поплохеет.