FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5397 постов • 1382 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Виртуальные путешественники нашли в «Google Earth» особняк с «зомби»

Виртуальные путешественники нашли в «Google Earth» особняк с «зомби»

Автор:
16 сентября 2022 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: google earth   зомби   интересное   интернет   особняк   путешественники   фото   
417
6

В сети уже давно появились так называемые "виртуальные путешественники". Люди путешествуют по миру с помощью приложения «Google Earth», находят новые локации и делятся ими в интернете. Одной из таких локаций стал особняк Дэресбери-Холл.

Особняк Дэресбери-Холл был построен в 1750-х годах в небольшой деревне в Чешире (Англия). Обычно, в «Google Earth» нет осмотра здания внутри. Но именно в этом особняке были сделаны необычные фотографии, которые привлекли внимание путешественников, сообщает The Mirror.

×
×

Особняк оказался не очень приятным местом. Внутри царит разруха, а на каждом шагу встречаются страшные окровавленные фигуры. Повсюду лужи крови, тела. Некоторые окровавленные люди стояли или сидели.

Выглядит, конечно, жутковато. На стенах зловещие послания, грязь. Антураж классических фильмов про зомби.

Как оказалось, зомбиапокалипсис тут не причём. Все фото были сделаны в период, когда ивент-компания «Zed Events» устраивала в здании ролевые игры на тему зомби-апокалипсиса. Организаторы в качестве рекламной компании опубликовали фотографии в «Google Earth».

После пожара, который вспыхнул в особняке в 2015 году, зомби-игры прекратились.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: google earth   зомби   интересное   интернет   особняк   путешественники   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62412



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей
Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей
Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах
Набирающие популярность в сообществах
Жизненные цитаты от выдуманных персонажей
Жизненные цитаты от выдуманных персонажей
Дженнифер Лоуренс впервые после родов вышла в свет
Дженнифер Лоуренс впервые после родов вышла в свет
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Папа, можно я

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#дтп#фотографии#забавно#кино#автомир#познавательно#Спорт
#интересно#история#животные#интересное#авто аварии#Приколы#позитив#картинки#в мире#Жизнь
#Юмор#люди#прикол#аварии#автомобили#СССР#шоу бизнес#улыбнуло#Ynews#природа
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео Тупилак - зомби, который рождается после сношения эскимоса с умершими Тупилак - зомби, который рождается после сношения эскимоса с умершими "Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок "Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок "Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию "Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию

На что жалуетесь?

Вернуться