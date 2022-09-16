Виртуальные путешественники нашли в «Google Earth» особняк с «зомби»

В сети уже давно появились так называемые "виртуальные путешественники". Люди путешествуют по миру с помощью приложения «Google Earth», находят новые локации и делятся ими в интернете. Одной из таких локаций стал особняк Дэресбери-Холл.
Особняк Дэресбери-Холл был построен в 1750-х годах в небольшой деревне в Чешире (Англия). Обычно, в «Google Earth» нет осмотра здания внутри. Но именно в этом особняке были сделаны необычные фотографии, которые привлекли внимание путешественников, сообщает The Mirror.
Особняк оказался не очень приятным местом. Внутри царит разруха, а на каждом шагу встречаются страшные окровавленные фигуры. Повсюду лужи крови, тела. Некоторые окровавленные люди стояли или сидели.
Выглядит, конечно, жутковато. На стенах зловещие послания, грязь. Антураж классических фильмов про зомби.
Как оказалось, зомбиапокалипсис тут не причём. Все фото были сделаны в период, когда ивент-компания «Zed Events» устраивала в здании ролевые игры на тему зомби-апокалипсиса. Организаторы в качестве рекламной компании опубликовали фотографии в «Google Earth».
После пожара, который вспыхнул в особняке в 2015 году, зомби-игры прекратились.
Источник:
АНТИФИШКИ
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