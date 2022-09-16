Виртуальные путешественники нашли в «Google Earth» особняк с «зомби»

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка

Дедуля покорил TikTok и насмешил тысячи юзеров своими видео

Тупилак - зомби, который рождается после сношения эскимоса с умершими

"Омский колхозник" вынужден забираться на берёзу, чтобы попасть на онлайн-урок

"Что за штука?": 17 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию